Полезный гайд при релокации ИТ компании в Казахстан

1) Перед въездом в Казахстан ознакомьтесь с требованиями:
2) После прибытия в Казахстан, уведомите миграционную службу.
Существует 2 способа открытия ЮЛ в Казахстане:
Способ 1. Открытие ЮЛ по законодательству Казахстана
Способ 2. Открытие ЮЛ в рамках Common Law (английское право) на базе Международного финансового центра Астана (МФЦА)
1) Присвоение индивидуального идентификационного номера учредителю (онлайн, офлайн ～1 раб. день)
2) Получение электронной цифровой подписи на учредителя (онлайн, офлайн ～1 раб.день)
3) Регистрация ЮЛ по законодательству РК (онлайн, офлайн ～3 часа), Регистрация ЮЛ в режиме МФЦА на сайте МФЦА
4) Открытие банковского счета. Список банков (офлайн, ～1 раб.день)
5) Получение разрешения на временное проживание. Порядок получения (офлайн, ～1 раб.день)
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