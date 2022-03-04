Полезный гайд при релокации ИТ компании в Казахстан

ЭТАП 1) Въезд и регистрация.

1) Перед въездом в Казахстан ознакомьтесь с требованиями:

2) После прибытия в Казахстан, уведомите миграционную службу.

ЭТАП 2) Регистрация юр.лица.

Существует 2 способа открытия ЮЛ в Казахстане:

Способ 1. Открытие ЮЛ по законодательству Казахстана

Способ 2. Открытие ЮЛ в рамках Common Law (английское право) на базе Международного финансового центра Астана (МФЦА)

1) Присвоение индивидуального идентификационного номера учредителю (онлайн, офлайн ～1 раб. день)

2) Получение электронной цифровой подписи на учредителя (онлайн, офлайн ～1 раб.день)

3) Регистрация ЮЛ по законодательству РК (онлайн, офлайн ～3 часа), Регистрация ЮЛ в режиме МФЦА на сайте МФЦА

4) Открытие банковского счета. Список банков (офлайн, ～1 раб.день)

5) Получение разрешения на временное проживание. Порядок получения (офлайн, ～1 раб.день)

ЭТАП 3) После открытия ЮЛ, получите налоговые льготы в Astana Hub.

1) Преимущества налогового режима Astana Hub:

Налоговые льготы* 0% на:

Корпоративный подоходный налог

Индивидуальный подоходный налог

Налог на добавленную стоимость

Социальный налог на нерезидентов и др.

принцип экстерриториальности (любой город Казахстана для бизнеса)

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2) Визовые льготы

Упрощенная процедура получения визы для иностранных работников и членов их семей

Неограниченное количество привлекаемых иностранных работников

Получение рабочей визы категории С3 сроком до 5 лет (вместо 3 лет

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3) Современная инфраструктура

Офис в инновационном кластере (22 тыс кв. м)

Бесперебойный интернет от 500 мб/с

Покрытие 5G-сети

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4) Доступ к IT-талантам

5) Нетворкинг

Community из более 600 IT-компаний и стартапов

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6) PR-поддержка

PR-сопровождение и продвижение в медиа-каналах Astana Hub и партнеров

YouTube, Instagram, Facebook, Telegram.

Подробнее о запуске IT-бизнеса в Казахстане можно ознакомиться тут.