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В прошлый четверг, в 6:34

Почему многие обменники приостановили продажу долларов и евро

Почему многие обменники приостановили продажу долларов и евро

Нацбанк в торги на бирже пока активно не вмешивается, отметили в Ассоциации обменных пунктов.

В соцсетях распространяется информация о том, что обменные пункты столицы и Алматы приостановили продажу долларов и евро. Ситуацию разъяснил президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев.

"Во многих обменниках продажи есть, просто в обменных пунктах нет чёткого понимания на данный момент, на каком уровне остановится курс. С открытия Казахстанской фондовой биржи на 11.30 ни одного ценного предложения ещё не было. Всё проходит по цене спроса, то есть по покупке проходит, никто пока из юрлиц валюту не продаёт", – отметил глава ассоциации.

Тем временем, на бирже прошли валютные сделки на 16,6 млн долларов, во время которых курс национальной валюты упал с 442 до 459 тенге за доллар.

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