Почему многие обменники приостановили продажу долларов и евро

В соцсетях распространяется информация о том, что обменные пункты столицы и Алматы приостановили продажу долларов и евро. Ситуацию разъяснил президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев.

"Во многих обменниках продажи есть, просто в обменных пунктах нет чёткого понимания на данный момент, на каком уровне остановится курс. С открытия Казахстанской фондовой биржи на 11.30 ни одного ценного предложения ещё не было. Всё проходит по цене спроса, то есть по покупке проходит, никто пока из юрлиц валюту не продаёт", – отметил глава ассоциации.

Тем временем, на бирже прошли валютные сделки на 16,6 млн долларов, во время которых курс национальной валюты упал с 442 до 459 тенге за доллар.