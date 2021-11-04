Плюсы и минусы оформления займов в микрофинансовых организациях

Преимущества и недостатки микрозаймов

Сегодня в каждом крупном городе ведут свою деятельность микрофинансовые организации. Они специализируются на выдаче срочных займов небольшого размера и не входят в банковскую сферу. Получить займ без справок о доходах можно в офисах компаний или оформить займ онлайн.

Чем отличается кредит в МФО от кредита в банке

Для получения займа в банке необходимо составить соответствующее заявление, подтвердить свой доход справкой с места работы, а также иметь хорошую кредитную историю. В банке чаще берут кредиты на улучшение условий жизни (покупку жилья, автомобиля, дорогой техники, отдых).

Кредиты в МФО зачастую оформляю в сжатые сроки (срочно понадобились деньги на лекарства, покупку самой необходимой одежды и т. д.). При этом микрофинансовая организация не требует никаких документов кроме паспорта.

Размеры беззалоговых займов в МФО намного меньше, чем в банке. При этом сроки кредитования также значительно меньше. Поскольку кредитная организация не знает насколько ответственен заемщик, она страхует себя от риска невозврата средств при помощи завышенных процентов по кредиту.

Плюсы займов от МФО

Максимально простая процедура оформления (зачастую занимает менее часа).

Удобные формы получения средств (деньги можно получить на банковскую карту, электронный кошелек или снять в кассе).

Низкая вероятность отказа.

Высокая лояльность (молодой или пожилой возраст, малый опыт работы, плохая кредитная история не гарантируют отказ по кредиту).

Программы лояльности. Постоянным клиентам, которые не допускают просрочек, предлагают кредиты на специальных (улучшенных) условиях.

Минусы кредитов от МФО

У микрозаймов есть и ряд недостатков, которые обязательно нужно учитывать:

Очень высокие проценты. Чтобы привлечь клиентов, кредитор может указывать ставку по кредиту в пересчете на каждый день. Однако если даже 1% умножить на 365 дней, получится что за год вы переплатите намного больше, чем в любом банке.

При оформлении договора не всегда предусматривается страховка. Таким образом, даже в случае потери платежеспособности (увольнения или болезни) вы все равно обязаны будете выплатить кредит и проценты по нему.

Строгие штрафные санкции. Если сумма не будет погашена в назначенное время полностью, за каждый день будет начисляться пеня (ее размер может доходить до 10% от задолженности ежедневно).

Отсутствие отдела по работе с задолженностями. МФО не содержат большой штат сотрудников и в случае возникновения просрочки практически сразу передают данные должника коллекторской компании, с которой сотрудничают.

Как выбрать МФО

Перед тем, как обратиться в микрофинансовую компанию, проверьте, числится ли она в Едином государственном реестре. Если нет, привлечь ее к ответственности в случае неправоправных действий будет крайне сложно. Если компания есть в реестре, обратите внимание на дату ее регистрации. Чем старше организация, тем она более надежна. Среди очень "молодых" компаний встречаются однодневки. Они ведут свою деятельность с нарушениями, их закрывают, а спустя время ни снова открываются, но уже под новым названием.

Как оформлять микрозайм правильно

Если вы все же решили оформить кредит в микрофинансовой организации, следуйте следующим правилам:

Оформляйте микрозайм только в самом крайнем случае и только если на 100% уверены, что сможете погасить его в ближайшее время, лучше досрочно.

Перед подписанием договора рассчитайте, какую точно сумму процентов вам придется заплатить по кредиту. Сопоставьте ее с суммой чистого дохода вашей семьи (вычтите из ежемесячного дохода расходы на погашение оформленных ранее кредитов и на повседневные нужды).

Уточните у менеджера компании, возможно ли досрочное погашение кредита и не предусмотрены ли за это штрафные санкции.

Перед подписанием договора внимательно прочтите все его пункты, особенно те, что напечатаны более мелким шрифтом.

Если вы получаете деньги в кассе организации, внимательно изучите кассовый ордер. В нем указывается цифрами и буквенно сумма, выданная заемщику. Проверьте, совпадает ли выданная сумма цифрам, указанным в ордере.

Если отнестись к выбору МФО и кредитной программы внимательно, вы сможете оформить выгодный краткосрочный займ и вовремя выплатить его.