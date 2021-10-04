Ответственность заемщика перед микрофинансовой компанией за неуплату

Какая ответственность наступает за невозврат займа

Микрофинансовые организации, когда дело касается срочных кредитов на небольшие суммы, часто выручает тех, кому отказывают в банках или когда время очень ограничено. Одобрение онлайн-займа можно получить даже не имея официального дохода или хорошей кредитной истории.

Устройство микрозаймов

От кредита в классическом его понимании микрозаем отличается большим процентом, который установлен законодательством, а также гораздо меньшим сроком для его возврата. Суммы до ста сорока пяти тысяч тенге обычно выдаются на срок не более тридцати дней.

Условия погашения заёмных средств регламентируются договором, в котором указывается необходимость возврата средств либо единовременным платежом, либо в рассрочку. Необходимо понимать разницу между неустойкой и базовыми процентами. Последние начисляются на сумму займа в течение периода его использования и подлежат оплате наравне с основной суммой, взятой у организации. Неустойка же начисляется уже на всю сумму долга после пропуска фиксированной даты платежа.

Что ждет заёмщика, если он нарушит договор с микрофинансовой организацией

С первого дня просрочки на сумму долга начисляется штраф. Есть несколько способов избежать санкций, если все же не получается вовремя погасить заём. У большинства микрофинансовых организаций есть возможность оформить пролонгацию - оплатить начисленные ранее проценты и отсрочить платеж на определенный срок, устанавливаемый кредиторами или самим заемщиком, если имеется несколько вариантов на выбор. В среднем продление можно оформлять в течение полугода, после чего необходимо будет внести всю сумму в полном объеме. Некоторые организации предоставляют рассрочку, разделяя основной платеж на несколько равноценных сумм, которые заёмщик обязуется вносить в установленные организацией сроки. Иногда компании не позволяют оформить пролонгацию, если дата платежа просрочена, что создает большие трудности, касающиеся оплаты.

Можно поговорить с сотрудниками микрофинансовой организации и попробовать оформить реструктуризацию платежа. Нужно понимать, что решение остается за кредитором, поэтому есть шанс, что график платежей могут пересмотреть, но с условием уплаты штрафа, однако нет стопроцентной гарантии, что запрос будет одобрен.

Можно попробовать рефинансировать долг в иных организациях. Крупные банки часто предлагают такие возможности, значительно облегчая финансовую нагрузку заемщика, так как в банках все-таки сроки кредитования значительно больше, а значит, можно настроить сумму обязательного платежа так, как заёмщику будет комфортно.

По законодательству есть одна форма гражданско-правовой ответственности: обязательная оплата процентов за неисполнение своих финансовых обязательств.

Со стороны кредитора может поступить требование и возвращение всей суммы в полном объеме, так как заемщик вышел за пределы установленного договором срока. Это будет считаться специальной формой ответственности, так как не относится к требованию об оплате неустойки или процентов.

Если оплата все-таки не поступает вовремя или же заёмщик не выходит с организацией на связь, чтобы урегулировать вопрос по просроченной задолженности, то кредиторы могут начать списывать средства с личного счета лица, оформившего на себя заем. Этот пункт указывается в договоре и может встречаться и при оформлении онлайн-займов.

Неуплата займа влечет за собой только административную ответственность, а не уголовную. Имущество изымается и выставляется на торги только в том случае, если разрешение на это получено от суда.

Все данные вносятся в Бюро кредитных историй. Этот фактор тоже необходимо учитывать, так как недобросовестный подход даже к выплатам небольших сумм может грозить тем, что в будущем кредит на более крупную сумму банки могут не выдать либо же предложить пройти сперва специальную процедуру, которая позволяет улучшить кредитный рейтинг. Но для этого потребуется определенное время, и суммы, которые будут давать до коррекции кредитной истории, могут быть недостаточными для совершения необходимой покупки.