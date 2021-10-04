Отказ банка в выдаче кредита: причины и дальнейшие действия

Почему банки могут отказать в выдаче кредита и что при этом можно сделать

Необходимость в крупной денежной сумме может возникнуть практически у любого человека, например, для оплаты дорогостоящих медицинских услуг. Самым простым решением этой проблемы является оформление кредита. Однако банки далеко не всегда одобряют заявки клиентов. С чем же это может быть связано и что с этим делать?

Полезные рекомендации для потенциального заемщика

Одной из самых распространенных причин отказа в выдаче является плохая кредитная история. Скорее всего, потенциальный заемщик имеет низкую финансовую ответственность, например, ранее допускал просрочку платежей. В этом случае банк, опасаясь вести сотрудничество с неблагонадежным клиентом, вынужден отказать ему в кредите.

Ознакомиться со своей кредитной историей жители Казахстана могут на сайте электронного правительства или при обращении в ЦОН. Внимательно ознакомьтесь с отчетом, чтобы понять, из-за чего возникла проблема. Возможно, банк допустил ошибку и не передал в кредитное бюро информацию о закрытии старого кредита. В этом случае нужно обратиться в финансовое учреждение и попросить исправить оплошность.

Если же в прошлом у вас действительно имелись просрочки, то потребуется улучшить кредитную историю. Это достаточно длительный процесс. Для этого вы можете, к примеру, взять онлайн-займ (как правило, у микрофинансовых организаций более лояльные требования к клиентам) на небольшой срок и вернуть его вовремя. Повторив процедуру несколько раз, можно добавить несколько пунктов к кредитному рейтингу. Также допустимо оформить рассрочку в магазине техники. Эти способы также подойдут тем людям, у которых вообще отсутствует кредитная история. Кроме того, те, кто допускал просрочки, могут просто подождать 5 лет. Именно столько хранятся данные в кредитном бюро.

Еще одна распространенная причина отказа - подача нескольких заявок одновременно в несколько банков. Каждая из них видна всем сотрудникам финансовых учреждений, а также скоринговому ПО. Наличие нескольких заявок (особенно с отказами) может быть расценено как то, что клиент высокорисковый, т. е. отчаянно нуждается в деньгах и готов обратиться за ними куда угодно. Финансовые учреждения стараются не работать с такими людьми, потому что велика вероятность невозврата средств. По этой причине желательно подавать заявку только в один банк. Если же вы получили отказ, то перед повторным обращением лучше подождать хотя бы 1 месяц.

Также достаточно распространенной причиной отказа является указание недостоверных сведений о себе. Иногда клиент допускает ошибку непреднамеренно, например, делает опечатку в имени. Тем не менее, финансовое учреждение может расценить это как попытку обмана. По этой причине следует быть крайне внимательным при заполнении заявок.

Кроме того, некоторые недобросовестные клиенты, стремясь увеличить вероятность одобрения, намеренно завышают свою зарплату. Однако, если она заметно выше средней среди представителей этой профессии, а человек не может ее подтвердить, то у банка возникают сомнения в достоверности предоставленных сведений. По этой причине финансовое учреждение отказывает потенциальному заемщику.

Достаточно распространенной причиной отказа является и низкая платежеспособность клиента. Не стоит подавать заявку на 100 миллионов тенге, если вы получаете всего 100 тысяч тенге. Для банка очевидно, что вы, скорее всего, попросту не сможете обслуживать такой кредит. Кроме того, финансовые учреждения также обращают внимание на наличие других кредитов, чтобы оценить долговую нагрузку на конкретного клиента.

Для решения проблемы можно предоставить банку что-нибудь в качестве залога. Это может быть, к примеру, недвижимость, автомобиль или любые другие активы. Кроме того, клиент может пригласить поручителя - это гарантирует, что в случае невозможности самостоятельного обслуживания кредита за вас это сделает другой человек.

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