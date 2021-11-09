Определение и виды ипотечного кредитования

Ипотека на сегодняшний день пользуется большой популярностью среди людей, которые хотят приобрести жилье. Ипотечный кредит - это форма кредитования под залог приобретаемого заемщиком имущества (недвижимости). Заемщик заключает с банком кредитный и ипотечный договор. Договор ипотеки - это согласие о залоге недвижимости в качестве гарантии по кредиту. В таком соглашении нужно указывать предмет залога, оценку недвижимости, сумму и срок выплаты.
Можно выделить 2 вида ипотечного кредитования - целевое и нецелевое.
В странах СНГ большую популярность имеют целевые ипотечные кредиты. Это вариант ипотеки, когда залогом является приобретаемая жилплощадь (первичная или вторичная). Каждый банк предлагает свой ассортимент программ с разными процентными ставками на приобретение недвижимости и ориентированные на различные категории клиентов. Но жилье на этапе строительства банки кредитуют менее охотно, так как существуют риски, и залог оформляется не на саму квартиру, а на право требования. Поэтому банки быстрее выдают кредиты на аккредитованные объекты и тщательно проверяют застройщика. Как правило, ипотечная процентная ставка ниже на вторичном рынке, чем на первичном. Но в момент, когда недвижимость достроена и переходит под залог банку, ставки могут быть снижены.
Также существует ипотека на строительство своего дома, в таком случае банк может требовать дополнительные гарантии по кредиту в виде земельного участка, на котором проводится строительство. Земельный участок тоже можно приобрести с помощью ипотеки. Сумма кредита будет рассчитываться исходя из его расположения и размера.
Целевой заем подойдет, если:
Данный кредит дается заемщику для личных потребностей под залог его собственной недвижимости. Это дает возможность получить необходимую денежную сумму на длительный срок и самостоятельно определить цель капиталовложения. Такой заем идеально подходит для владельцев малого и среднего бизнеса, а также для людей, которые хотят совершить дорогостоящую покупку.
Нецелевой заем подойдет, если:
Растущая популярность ипотечных кредитов обоснована некоторыми факторами:
Из-за большой конкуренции между банками предоставляемые условия кредитования (ипотеки, потребительские кредиты, онлайн-займы и др.) с каждым годом становятся более доступными для большего количества платежеспособных людей.
Основные требования к заемщику:
Также на положительное решение банка влияет наличие страховки (жизни и трудоспособности заемщика) и постоянной работы в стабильной компании.