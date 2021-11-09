Определение и виды ипотечного кредитования

Что такое ипотека

Ипотека на сегодняшний день пользуется большой популярностью среди людей, которые хотят приобрести жилье. Ипотечный кредит - это форма кредитования под залог приобретаемого заемщиком имущества (недвижимости). Заемщик заключает с банком кредитный и ипотечный договор. Договор ипотеки - это согласие о залоге недвижимости в качестве гарантии по кредиту. В таком соглашении нужно указывать предмет залога, оценку недвижимости, сумму и срок выплаты.

Можно выделить 2 вида ипотечного кредитования - целевое и нецелевое.

Целевая ипотека

В странах СНГ большую популярность имеют целевые ипотечные кредиты. Это вариант ипотеки, когда залогом является приобретаемая жилплощадь (первичная или вторичная). Каждый банк предлагает свой ассортимент программ с разными процентными ставками на приобретение недвижимости и ориентированные на различные категории клиентов. Но жилье на этапе строительства банки кредитуют менее охотно, так как существуют риски, и залог оформляется не на саму квартиру, а на право требования. Поэтому банки быстрее выдают кредиты на аккредитованные объекты и тщательно проверяют застройщика. Как правило, ипотечная процентная ставка ниже на вторичном рынке, чем на первичном. Но в момент, когда недвижимость достроена и переходит под залог банку, ставки могут быть снижены.

Также существует ипотека на строительство своего дома, в таком случае банк может требовать дополнительные гарантии по кредиту в виде земельного участка, на котором проводится строительство. Земельный участок тоже можно приобрести с помощью ипотеки. Сумма кредита будет рассчитываться исходя из его расположения и размера.

Целевой заем подойдет, если:

Планируется большая покупка, которая может стать залоговой гарантией по кредиту.

Есть достаточное количество времени и денег для оформления всей документации, которая необходима банку для проведения сделки.

Возвращать деньги банку удобнее в течение определенного срока по частям.

Нецелевая ипотека

Данный кредит дается заемщику для личных потребностей под залог его собственной недвижимости. Это дает возможность получить необходимую денежную сумму на длительный срок и самостоятельно определить цель капиталовложения. Такой заем идеально подходит для владельцев малого и среднего бизнеса, а также для людей, которые хотят совершить дорогостоящую покупку.

Нецелевой заем подойдет, если:

На заемные деньги планируется сделать много разных покупок, которые не нужно согласовывать с банком.

Нет достаточного количества времени для оформления большого количества документации для одобрения кредита.

Есть возможность вернуть деньги в короткие сроки.

Почему ипотечные займы так популярны сегодня?

Растущая популярность ипотечных кредитов обоснована некоторыми факторами:

Удобно. На недвижимость, которая сегодня стоит недешево, приходится собирать деньги годами. Благодаря ипотеке можно обзавестись жильем намного быстрее.

Выгодно. Значительно уменьшает переплату краткосрочная ипотека (на 5-7 лет). Людям, у которых нет своего жилья, ипотечный кредит дает возможность платить не за аренду чужой квартиры, а за собственную жилплощадь.

В некоторых случаях незаменимо. Не каждый может позволить себе купить жилье за собственные наличные средства. Поэтому ипотека становится единственным вариантом получить нужную сумму денег на жилье.

Из-за большой конкуренции между банками предоставляемые условия кредитования (ипотеки, потребительские кредиты, онлайн-займы и др.) с каждым годом становятся более доступными для большего количества платежеспособных людей.

Основные требования к заемщику:

возраст не меньше 21 года во время заключения сделки и не больше 65 лет в момент погашения кредита;

обязательное гражданство РК и наличие прописки на территории РК;

наличие непрерывного стажа работы на последнем месте от 3 месяцев;

удовлетворительная кредитная история;

платежеспособность, сумма кредита не может быть больше 50% от суммы дохода клиента (из расчета в месяц).

Также на положительное решение банка влияет наличие страховки (жизни и трудоспособности заемщика) и постоянной работы в стабильной компании.