Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в последние годы наблюдается значительный рост портфеля ипотечных кредитов, который на 1 сентября текущего года составил 2,8 трлн тенге или 17% от кредитов экономике (на начало года – 16,2%). С начала текущего года, рост ипотечных займов составил 18,1%, ускорившись с 14,6% за аналогичный период 2020 года (в 2020 году – 34,3%).

Наибольшую долю в общем объеме ипотечного портфеля занимают: АО «Отбасы Банк» 58%; ДБ АО «Сбербанк» – 17%; АО «Банк ЦентрКредит» – 13%.

В этой статье мы расскажем какие банки и на каких условиях предоставляют ипотечные займы. Мы не будем рассматривать государственные программы («7-20-25», «Баспана Хит»), так как о них мы подробно писали в других статьях. Мы рассмотрим собственные программы банков.

Согласно krisha.kz, c начала 2021 года в большинстве городов Казахстана наблюдается рост цен на квартиры. В среднем в сентябре квартиры подорожали на 1,2%, с начала года — на 12,9%. Самый значительный рост наблюдается в Алмате. Стоимость квадратного метра в мегаполисе составляет 537.1 тенге, это на 3,3% дороже, чем в августе. В Нур-Султане квадратный метр предлагают по 396.2 тенге, что на 2,4% дороже, чем в предыдущем месяце. Ипотечные программы кредитования предлагают 9 банков второго уровня из 23 существующих. Наибольшую сумму можно получить в Алтын Банке — до 175 млн тенге. Максимальный срок кредитования составляет 25 лет.

Отбасы банк предлагает самую низкую процентную ставку на рынке: от 3,5% до 5% (ГЭСВ от 3,6%). Однако для того, чтобы получить такую низкую ставку вам необходимо открыть депозит в банке и копить на депозите средства не менее трех лет. В данном банке мы можете получить сумму до 100 млн. тенге на срок от 6 месяцев до 25 лет.

Halyk Bank, Банк ЦентрКредит и Сбербанк предлагают специальные условия для клиентов получающих зарплату на их карты. Halyk Bank дает пониженную процентну ставку для зарплатных клиентов (14%, для остальных клиентов 15,2%), а Сбербанк и БЦК понизил комиссию за организацию займа (1% для участников зарплатного проекта, 2% для остальных). На процентую ставку также влияет подтверждение дохода. При подтверждении дохода ставка вознаграждения будет ниже.

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Стоит отметить новый продукт на рынке ипотечного кредитования — цифровую ипотеку от Банк Фридом Финанс. Данная программа отличается высокой скоростью одобрения заявки. Вашу заявку одобрят в течение 3 минут, а оформление займет 1 день. Кредит можно оформить на срок от 3 до 15 лет по процентной ставке от 13% (ГЭСВ от 14,3%).

У большинства банков первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. В Halyk Bank можно оформить ипотеку без первоначального взноса если предоставить дополнительный залог.

Обратите внимание: при составлении обзора использовались данные с официальных сайтов банков. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.