Обзор ипотеки в Казахстане на ноябрь 2021 года. Ставки и условия

В этой статье мы расскажем какие банки и на каких условиях предоставляют ипотечные займы. Мы не будем рассматривать государственные программы («7-20-25», «Баспана Хит»), так как о них мы подробно писали в других статьях. Мы рассмотрим собственные программы банков.

Ипотечные программы кредитования предлагают 9 банков второго уровня из 23 существующих. Наибольшую сумму можно получить в Алтын Банке — до 175 млн тенге. Максимальный срок кредитования составляет 25 лет.

Отбасы банк предлагает самую низкую процентную ставку на рынке: от 3,5% до 5% (ГЭСВ от 3,6%). Однако для того, чтобы получить такую низкую ставку вам необходимо открыть депозит в банке и копить на депозите средства не менее трех лет. В данном банке мы можете получить сумму до 100 млн. тенге на срок от 6 месяцев до 25 лет.

Halyk Bank, Банк ЦентрКредит и Сбербанк предлагают специальные условия для клиентов получающих зарплату на их карты. Halyk Bank дает пониженную процентну ставку для зарплатных клиентов (14%, для остальных клиентов 15,2%), а Сбербанк и БЦК понизил комиссию за организацию займа (1% для участников зарплатного проекта, 2% для остальных). На процентую ставку также влияет подтверждение дохода. При подтверждении дохода ставка вознаграждения будет ниже.

Стоит отметить новый продукт на рынке ипотечного кредитования — цифровую ипотеку от Банк Фридом Финанс. Данная программа отличается высокой скоростью одобрения заявки. Вашу заявку одобрят в течение 3 минут, а оформление займет 1 день. Кредит можно оформить на срок от 3 до 15 лет по процентной ставке от 13% (ГЭСВ от 14,3%).

У большинства банков первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. В Halyk Bank можно оформить ипотеку без первоначального взноса если предоставить дополнительный залог.

Обратите внимание: при составлении обзора использовались данные с официальных сайтов банков. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.