Обзор ипотеки в Казахстане на ноябрь 2021 года. Ставки и условия

В этой статье мы расскажем какие банки и на каких условиях предоставляют ипотечные займы. Мы не будем рассматривать государственные программы («7-20-25», «Баспана Хит»), так как о них мы подробно писали в других статьях. Мы рассмотрим собственные программы банков.
Ипотечные программы кредитования предлагают 9 банков второго уровня из 23 существующих. Наибольшую сумму можно получить в Алтын Банке — до 175 млн тенге. Максимальный срок кредитования составляет 25 лет.
Отбасы банк предлагает самую низкую процентную ставку на рынке: от 3,5% до 5% (ГЭСВ от 3,6%). Однако для того, чтобы получить такую низкую ставку вам необходимо открыть депозит в банке и копить на депозите средства не менее трех лет. В данном банке мы можете получить сумму до 100 млн. тенге на срок от 6 месяцев до 25 лет.
Halyk Bank, Банк ЦентрКредит и Сбербанк предлагают специальные условия для клиентов получающих зарплату на их карты. Halyk Bank дает пониженную процентну ставку для зарплатных клиентов (14%, для остальных клиентов 15,2%), а Сбербанк и БЦК понизил комиссию за организацию займа (1% для участников зарплатного проекта, 2% для остальных). На процентую ставку также влияет подтверждение дохода. При подтверждении дохода ставка вознаграждения будет ниже.
Стоит отметить новый продукт на рынке ипотечного кредитования — цифровую ипотеку от Банк Фридом Финанс. Данная программа отличается высокой скоростью одобрения заявки. Вашу заявку одобрят в течение 3 минут, а оформление займет 1 день. Кредит можно оформить на срок от 3 до 15 лет по процентной ставке от 13% (ГЭСВ от 14,3%).
У большинства банков первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. В Halyk Bank можно оформить ипотеку без первоначального взноса если предоставить дополнительный залог.
Обратите внимание: при составлении обзора использовались данные с официальных сайтов банков. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.
|Название банка
|Ставка
|ГЭСВ
|Взнос
|Срок
|Сумма
|1. Halyk Bank
от 13% (зарплатным клиентам)
от 14% (остальным клиентам)
от 14% (зарплатным клиентам)
от 15,2% (остальным клиентам)
|от 0% до 20%
|от 6 до 240 мес.
|В зависимости от платежеспособности Заявителя
|2. Сбербанк
|от 9,99%
|от 12,49%
|от 20%
|от 12 до 240 мес.
|до 80% от стоимости залогового обеспечения
|3. Отбасы банк
|от 3,5%
|от 3,6%
|50%
|от 6 до 300 мес.
|до 100 млн тенге
|4. Банк ЦентрКредит
|от 11%
|от 12,1%
|от 30%
|до 180 мес.
|до 100 млн тенге
|5. Алтын Банк
|от 14%
|от 16%
|от 20%
|от 12 до 240 мес.
|от 3 млн до 175 млн тенге
|6. Freedom Finance Bank
|от 13%
|от 14,3%
|от 20%
|от 36 до 180 мес.
|от 3 млн тенге
|7. Банк РБК
|от 16,5%
|от 20,25%
|от 30%
|от 24 до 180 мес.
|от 2 млн до 75 млн тенге
|8. Nurbank
|от 17%
|от 18,76%
|от 30%
|до 240 мес.
|до 50 млн тенге
|9. ForteBank
|от 17%
|от 18,4
|от 15%
|от 60 до 240 мес.
|от 500 тыс. до 50 млн тенге