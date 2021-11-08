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В понедельник, в 8:16

Обзор ипотеки в Казахстане на ноябрь 2021 года. Ставки и условия

Обзор ипотеки в Казахстане на ноябрь 2021 года. Ставки и условия

В этой статье мы расскажем какие банки и на каких условиях предоставляют ипотечные займы.

В этой статье мы расскажем какие банки и на каких условиях предоставляют ипотечные займы. Мы не будем рассматривать государственные программы («7-20-25», «Баспана Хит»), так как о них мы подробно писали в других статьях. Мы рассмотрим собственные программы банков. 

Ипотечные программы кредитования предлагают 9 банков второго уровня из 23 существующих. Наибольшую сумму можно получить в Алтын Банке — до 175 млн тенге. Максимальный срок кредитования составляет 25 лет. 

Отбасы банк предлагает самую низкую процентную ставку на рынке: от 3,5% до 5% (ГЭСВ от 3,6%). Однако для того, чтобы получить такую низкую ставку вам необходимо открыть депозит в банке и копить на депозите средства не менее трех лет. В данном банке мы можете получить сумму до 100 млн. тенге на срок от 6 месяцев до 25 лет.

Halyk Bank, Банк ЦентрКредит и Сбербанк предлагают специальные условия для клиентов получающих зарплату на их карты. Halyk Bank дает пониженную процентну ставку для зарплатных клиентов (14%, для остальных клиентов 15,2%), а Сбербанк и БЦК понизил комиссию за организацию займа (1% для участников зарплатного проекта, 2% для остальных). На процентую ставку также влияет подтверждение дохода. При подтверждении дохода ставка вознаграждения будет ниже. 

Стоит отметить новый продукт на рынке ипотечного кредитования — цифровую ипотеку от Банк Фридом Финанс. Данная программа отличается высокой скоростью одобрения заявки. Вашу заявку одобрят в течение 3 минут, а оформление займет 1 день. Кредит можно оформить на срок от 3 до 15 лет по процентной ставке от 13% (ГЭСВ от 14,3%).

У большинства банков первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. В Halyk Bank можно оформить ипотеку без первоначального взноса если предоставить дополнительный залог. 

Обратите внимание: при составлении обзора использовались данные с официальных сайтов банков. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.

Название банкаСтавка ГЭСВВзнос Срок Сумма 
1. Halyk Bank

от 13% (зарплатным клиентам)

от 14% (остальным клиентам)

от 14% (зарплатным клиентам)

от 15,2% (остальным клиентам)

от 0% до 20%от 6 до 240 мес.В зависимости от платежеспособности Заявителя

 
2. Сбербанкот 9,99%от 12,49%от 20%от 12 до 240 мес.до 80% от стоимости залогового обеспечения 
3. Отбасы банк
 		от 3,5%от 3,6%50%от 6 до 300 мес.до 100 млн тенге
4. Банк ЦентрКредитот 11%от 12,1%от 30%до 180 мес.до 100 млн тенге
5. Алтын Банкот 14%от 16%от 20%от 12 до 240 мес.от 3 млн до 175 млн тенге
6. Freedom Finance Bankот 13%от 14,3%от 20%от 36 до 180 мес.от 3 млн тенге
7. Банк РБКот 16,5%от 20,25%от 30%от 24 до 180 мес.от 2 млн до 75 млн тенге
8. Nurbankот 17%от 18,76%от 30%до 240 мес.до 50 млн тенге
9. ForteBankот 17%от 18,4от 15%от 60 до 240 мес.от 500 тыс. до 50 млн тенге
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