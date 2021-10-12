Обзор: автокредиты в Казахстане на октябрь 2021 года

Ставки варьируются от 19,89% до 32% годовых (В данной статье рассматривается годовая эффективная ставка вознаграждения – ГЭСВ). Самую низкую годовую ставку предлагает Сбербанк — 19,89%. Первоначальный взнос начинается от 10% от стоимости автотранспорта, а сам кредит выдается сроком до 7 лет. Также Вам придется заплатить комиссию в размере 46 500 тенге за рассмотрение заявки и документов.

Максимальный срок, на который можно оформить кредит, составляет семь лет (Сбербанк, Халык, Евразийский банк, Банк ЦентрКредит).

Максимальная сумма займа, которую можно получить на приобретение автомобиля, составляет 30 000 000 тенге (Халык банк, Евразийский, Сбербанк, БанкЦентрКредит, Каспи).

Сумма первоначального взноса составляет 0% и выше. Вы можете оформить автокредит от Каспи банка на сайте Kolesa.kz. При стоимости машины менее 1 млн. тенге первоначальный взнос составляет 0%, выше 1 млн. тенге — от 5%. Чем выше размер первоначального взноса, тем ниже процентная ставка.

Кроме того, в Халык банке при первоначальном взносе 60% и выше не требуется документальное подтверждение дохода, выдача кредита рассматривается только на основании удостоверения личности.

Кредит на приобретение подержанного авто выдают Евразийский банк, Сбербанк, Банк Центр Кредит, Каспи Банк. Каспи банк выдает кредит на покупку авто не старше 1995 года, а в Евразийском банке действуют ограничения по сроку эксплуатации:

не более 20 лет (в зависимости от страны производителя);

СНГ — не более 7 лет;

Китай — не более 5 лет.

Ниже в таблице указаны ставки на кредиты в банках Казахстана, которые выдаются на покупку нового автомобиля.

Обратите внимание: при составлении обзора использовались данные с официальных сайтов банков. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.

Название банка Ставка (ГЭСВ) Взнос Срок Сумма 1. Halyk Bank от 21,2% от 20% до 7 лет до 30 000 000 тенге 2. Евразийский банк от 21,9% от 0% до 7 лет до 30 000 000 тенге 3. ВТБ от 21,96% от 10% до 5 лет до 15 000 000 тенге 4. Сбербанк от 19,89% от 10% до 7 лет до 30 000 000 тенге 5. БанкЦентрКредит от 19% от 10% до 7 лет до 30 000 000 тенге 6. Nurbank от 24% от 35% до 5 лет до 10 000 000 тенге 7. Kaspi Bank -* от 10% до 7 лет до 30 000 000 тенге

* Kaspi bank не использует процентную ставку в расчетах по Автокредиту на Новое Авто, а указывает переплату за весь период. Она рассчитывается индивидуально и зависит от стоимости автомобиля, первоначального взноса и срока кредита. Размер переплаты по кредиту сообщается в автосалоне, при оформлении документов.

Фото: rbc.ru