Новый сервис призван упростить процесс оплаты налогов для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

В Казахстане запущен механизм «Налогового кошелька», который призван упростить процесс оплаты налогов физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

«Налоговый кошелёк» – это сервис по приёму и обработке платежей с единых реквизитов, с возможностью проведения автозачётов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика.

Многие граждане раньше сталкивались с проблемами при оплате налогов. К примеру, налогоплательщику надо было указать из более тысячи реквизитов нужные ему четыре – КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Неверное указание одного из них приводило к некорректному зачислению платежей в бюджет и, соответственно, к штрафам и пеням.

Сервис «Налоговый кошелёк» предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом.

Деньги из «Налогового кошелька» автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты оплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку.

Новый сервис, в отличие от имеющихся сервисов по задолженности или предстоящим платежам, даёт возможность пополнять средства на единые реквизиты, подключить опцию автоматического списания средств с баланса «Налогового кошелька» и получать уведомления о списании.

Сервис «Налогового кошелька» в мобильном приложении портала Комитета государственных доходов eSalyq опубликован на App Store и Play Market.

Для получения доступа к сервису Налогового кошелька необходимо зарегистрироваться в приложении eSalyq, используя ЭЦП или по СМС-коду, для которого необходимо наличие регистрации в Базе мобильных граждан. Также в мобильном приложении можно настроить вход по ИИН/паролю, коду быстрого доступа и биометрии (FaceID, TouchID).

Механизм «Налогового кошелька» позволяет проводить автоматическую разноску платежей в бюджет. Физические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения «Налогового кошелька». Сервис предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. Деньги из «Налогового кошелька» автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства при представлении деклараций, расчетов, сведений уполномоченных органов.

Пополнение «Налогового кошелька» производится автоматически на следующие реквизиты:

Наименование бенефициара: ГУ «Комитет государственных доходов МФ РК»

ГУ «Комитет государственных доходов МФ РК» БИН бенефициара: 141040004756

141040004756 Наименование банка бенефициара: ГУ «Комитет казначейства МФ РК»

ГУ «Комитет казначейства МФ РК» БИК банка: KKMFKZ2A

KKMFKZ2A Счет бенефициара ИИК: KZ24070105KSN0000000

KZ24070105KSN0000000 КБК: 107109 «Прочие налоговые поступления в РБ»

107109 «Прочие налоговые поступления в РБ» КНП: 911 «Начисленные, исчисленные и иные обязательства в бюджет»

Уведомление о проведенном списании денег с «Налогового кошелька» в счет налогов, по которым возникли налоговые обязательства, автоматически отображается в сервисе. Историю всех произведенных операций можно проверить во вкладке «История платежей и пополнений». Возврат сумм с «Налогового кошелька» производится в соответствии с действующим законодательством на основании налогового заявления налогоплательщика, подаваемого через egov.kz или web-приложение «Кабинет налогоплательщика».

В целях реализации «Налогового кошелька» проведены следующие работы:

совместно с уполномоченными государственными органами проведена актуализация значительной части данных по объектам налогообложения;

в результате актуализации баз данных запущен сервис предстоящих платежей по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на транспортные средства, ИПН с одновременной их оплатой (сервис предстоящих платежей функционирует на платформах портала КГД (kgd.gov.kz), в т.ч. мобильной версии с 20.09.2019 года, портала «электронного Правительства» (eGov.kz) с 16.07.2019 года, АО «Kaspi bank» (Кaspi.kz) с 09.09.2019 года, АО «Народный банк Казахстана» (Homebank) c 18.11.2019 года);

проектом ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» подготовлены поправки в Налоговый кодекс в части уплаты налогов физическим лицом в электронном виде добровольно за другое физическое лицо, а также в части проведения автозачета в счет предстоящих платежей без заявления налогоплательщика путем получения согласия, направленного посредством электронных каналов связи;

проведена реализация внутренней логики по платежам «Налогового кошелька» по приему и обработке платежей с единых реквизитов (КБК 107109, код ОГД 0101, КНП 911) и проведению автозачетов в онлайн режиме;

проведен перевод базы данных ИС ЦУЛС c архитектуры процессора Itanium на процессор x86 в целях увеличения мощности и скорости обработки информации;

для упрощения авторизации без ЭЦП по СМС-сообщению и ИИН реализована интеграция мобильного приложения eSalyk с мобильной базой граждан;

В течение 2020 года планируется следующее развитие сервиса «Налогового кошелька»:

оплата на ПШЭП путем привязки платежной карты Народного банка и перевода оплаты на Kaspi.kz - март 2020 года; оплата ЕСП - март 2020 года; просмотр данных по объектам налогообложения - март 2020 года; корректировка данных по объектам налогообложения - 4 квартал т.г. подключение «Налогового кошелька» на портале «электронного Правительства» (e.gov, m.gov), сервисах банков второго уровня (Каспий банк, Народный банк, Альфа банк, Jysan bank, Форте банк, АТФ банк) - 1 полугодие 2020 года.

Обращаем внимание, сервис «Налогового кошелька» предназначен для автоматического погашения задолженности и предстоящих платежей только по налоговым платежам. Оплата задолженности по социальным платежам в приложении eSalyq будет реализована в сервисе «Сведения о задолженности по налоговым и социальным платежам».