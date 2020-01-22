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На что стоит обращать внимание при подписании кредитного договора

При обращении в банк для получения кредита, обязательной процедурой является подписание заемщиком договора банковского займа. Однако многие относятся к этой процедуре весьма невнимательно. При подписании такого договора, большинство людей смотрят только на сумму и срок займа.

Обязательная информация к ознакомлению

Перед тем как подписать договор, изучите такую информацию, как права заемщика и банка, ответственность сторон за нарушение обязательств, а также общие условия договора:

  • сумма и валюта займа;  
  • ГЭСВ банка, где учтены все комиссии банка; 
  • срок и графики выплат;
  • суммы штрафов и пени;  
  • способ погашения (наличными, в безналичном порядке);
  • метод погашения займа;
  • размер переплаты; 
  • наличие моратория за досрочное закрытие и другое.

Все ключевые условия (сумма и срок кредита, валюта, процентная ставка вознаграждения) прописаны на первой странице документа.

К договору также в обязательном порядке прикладывается памятка заемщика, которая содержит краткую информацию о важных условиях кредита. В ней указываются: общая сумма, валюта, срок займа, количество платежей, вид и размер ставки вознаграждения и другое. 

По закону Вы имеете право ознакомиться с кредитным договором, поэтому вы можете требовать дополнительное время на изучение. Более того, не стесняйтесь задавать менеджеру вопросы по договору. Он должен отвечить на все ваши вопросы и предоставить полную информацию, посчитать проценты по кредиту и разъяснить график ежемесячных выплат и возможные риски.

В заключение, стоит отметить, что поставив свою подпись на договоре банковского займа и графике погашения платежей к нему, Вы соглашаетесь со всеми условиями банка. Следовательно, внимательно изучайте договор и не спешите его подписывать, так как все страницы важны. 

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Finance.kz
Finance.kz
На что стоит обращать внимание при подписании кредитного договора
На что стоит обращать внимание при подписании кредитного договора
При обращении в банк для получения кредита, обязательной процедурой является подписание заемщиком договора банковского займа.
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