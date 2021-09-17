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В прошлую пятницу, в 6:58

На что обращать внимание при подписание кредитного договора

На что обращать внимание при подписание кредитного договора

После одобрения заявки на кредит в банке для получения денежных средств Заемщику нужно подписать кредитный договор.

После одобрения заявки на кредит в банке для получения денежных средств Заемщику нужно подписать кредитный договор. Однако многие люди в надежде быстрее получить деньги не вникают в суть такого договора и ставят под ним свою подпись. Такая поспешность и невнимательность при подписании договора может привести к неприятным для заемщика последствиям: большой долг, аресты банковских счетов, запрет на выезд и т.д. В данной статье мы рассмотрим на что обращать внимание при подписании кредитного договора. 

Агенством РК по регулированию и развитию финансового рынка проводится огромная работа для защиты прав потребителей финансовых услуг. По данным сайта Fingramota.kz, Агентство за последние годы внесло в закон более 50 поправок направленных на усиление защиты прав потребителей. Согласно нынешним нормам, к договору банковского займа обязательно прилагается титульный лист, содержащий основную информацию по кредиту. Формат листа един для всех банков. 

«Текст договора будет излагаться после титульного листа. В случае изменения условий займа банк обязан будет предоставить заемщику новый титульный лист», - уточнили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Титульный лист содержит:

  1. Сумма и срок кредита;
  2. Размер процентной ставки;
  3. Размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ);
  4. Права заемщика при досрочном или частичном погашении займа;
  5. Размер неустойки (штрафа, пени) за невыполнение/нарушение условий договора;
  6. Информацию о праве заемщика представить в банк письменное заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах).

Для повышения прозрачности условий банковских договоров с 1 апреля 2020 года  предусмотрена утвержденная форма памятки для заемщика. Формат памятки также един для всех банков. Памятка будет предоставляться заемщику перед подписанием кредитного договора.

Памятка содержит:

  1. сумму и валюту займа;
  2. срок займа;
  3. количество платежей;
  4. вид ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая), размер ставки вознаграждения в годовых процентах либо в фиксированной сумме;
  5. размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении;
  6. наименование и размеры комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа;
  7. общую сумму к погашению;
  8. итоговую сумму вознаграждения;
  9. размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения;
  10. иные виды штрафов, пени, согласно условиям договора банковского займа (в том числе за нецелевое использование займа, несвоевременное оформление договоров страхования и так далее);
  11. необходимость заключения договора страхования и сроки его пролонгации;
  12. Контактные данные банка (номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта банка).

В памятке указаны примерные условия по кредиту. Окончательные условия будут изложены в кредитном договоре поэтому перед подписанием обязательно его изучите. 

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Фото: bankstoday.net

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