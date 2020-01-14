МСФО в Казахстане: реальность и перспективы для карьеры бухгалтера
Попробуем разобраться: насколько плотно международные стандарты финансовой отчетности вошли в казахстанский бизнес и влияют ли на специфику бухгалтерской работы.
В рейтинге Doing Business за 2018 год Казахстан занимает 28 место по легкости ведения бизнеса среди 190 стран, опережая Россию, Белоруссию и Украину. И коль скоро исследование посвящено оценке нормативных актов, регулирующих деятельность предпринимателей, рассмотрим под микроскоп один примечательный документ, повлиявший на становление МСФО в Казахстане.
Попробуем разобраться: 1) насколько плотно международные стандарты финансовой отчетности вошли в казахстанский бизнес и 2) влияют ли на специфику бухгалтерской работы.
Закон, определивший судьбу МСФО в Казахстане
Главный документ, регулирующий порядок применения МСФО,— Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее «Закон РК о бухучете»). Познакомимся с ним ближе, ведь он отвечает на животрепещущий вопрос.
Кто может/обязан применять МСФО в Казахстане?
В этой связи законодатель определил (см. ст.2 Закона РК о бухучете) 4 типа субъектов:
Перечень компаний, вызывающих общественный интерес приведен в ст.1 п.7 Закона РК о бухучете:
- фин. учреждения;
- АО (исключая лишь некоммерческие);
- компании, наделенные правами пользования недрами;
- хлебоприемные пункты;
- субъекты с долей государства в уставном капитале;
- гос. структуры, учрежденные на праве хозяйственного ведения.
Как эти законотворческие инициативы повлияли на внедрение стандартов МСФО в Казахстане?
«Нельзя просто так взять и применять МСФО». И вот почему…
Положа руку на сердце признаем: если бухгалтеру сказать: «Ты можешь, но не обязан применять МСФО», то — с вероятностью в 99% — он не станет этого делать. Оно и понятно: ежедневные обязанности, горячие отчетные периоды, волнительные проверки, частые изменения законодательства, которые нужно отслеживать…
В общем, некогда голову поднять, а тут еще международные стандарты финансовой отчетности нужно осваивать. Чтобы на это добровольно согласиться, нужны о-о-очень веские причины. (Но они есть. Обсудим ниже.)
Другое дело — те, кто обязан составлять финотчеты по МСФО. Тут, как говорится, никуда не денешься с подводной лодки. Хотя есть и свои плюсы. Чтобы их разглядеть в этой безальтернативной ситуации, ответим на вопрос с подвохом.
А ты записался в профессиональные бухгалтеры?
В части 2 статьи 9 Закона РК о бухучете читаем:
На вид — безобидная фраза. Если бы не п.8 ст.1:
А чтобы в Казахстане получить сертификат, позволяющий обоснованно назвать себя профессиональным бухгалтером, нужно знать, что такое МСФО.
Кстати Вы еще не забыли, каких субъектов относят к «организациям публичного интереса»?
Ведь что получается: финансовый специалист, не владеющий МСФО, не может стать главбухом ни у крупных предпринимателей, ни в компаниях публичного интереса — а там их целый список (см. вставку выше).
Поэтому ставим 2 жирные галочки в списке веских причин освоить международные стандарты:
- Профессиональный бухгалтер — спец по бухучету по МСФО. Если ими не владею, значит я не профессиональный, а просто бухгалтер.
- Обычному бухгалтеру, работающему в Казахстане, закрыты двери, ведущие к должности главного бухгалтера целого сектора прибыльных организаций страны. Если не стать экспертом по МСФО, возможность больше зарабатывать, реализовать профессиональный и управленческий потенциал, повысить статус станет практически невозможно.
Один из способов получить национальный сертификат по бухучету по МСФО в Казахстане
Статья 22 Закона РК о бухучете регламентирует алгоритм сертификации тех, кто хочет получить квалификацию профессионального бухгалтера. Другие законодательные документы конкретизируют процедуру.
Рассмотрим тезисно моменты, проливающие свет на особенности национальной сертификации «Профессиональный бухгалтер РК».
Пункты 1, 2 ст.22 гласят:
Список этих организаций периодически публикует Минфин РК. Перечень обновляют ежегодно. По последним данным в нем — порядка 25 организаций, которые в основном сконцентрированы в городах Астана (Нур-Султан) и Алматы — эти города предсказуемо стали центрами курсов по МСФО, а также подготовки к сертификации «Профессиональный бухгалтер РК» в Казахстане.
Занятия, по большей части, очные; 70 академических часов.
Программа сертификации включает: гражданское право, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет в соответствии с МСФО.
В конце — экзамен. Средняя стоимость курса — 60 000 тенге ($160): обучение + экзамен. Кандидат должен быть практиком с документально подтвержденным опытом работы.
Успешные выпускники получают национальный сертификат «Профессиональный бухгалтер РК», а вместе с ним — новые возможности увеличить заработок, продвинуться по карьерной лестнице в ТОПовых компаниях Казахстана. Но самые амбициозные на этом не останавливаются.
ДипИФР в Казахстане — больше чем национальный сертификат
Обучение, повышение квалификации — это инвестиции. Тот, кто продолжает «расти над собой» получит щедрое вознаграждение и широкие профессиональные перспективы. Один из способов это сделать — получить международный диплом ДипИФР-рус с помощью онлайн-курсов МСФО.
Почему не стоит ограничиваться базовыми теоретическими и практическими знаниями по МСФО, а получить подтверждение профессионализма с помощью диплома ДипИФР-рус?
Есть основания полагать, что Казахстан продолжит привлекать инвестиции, сильнее интегрируясь в мировую экономику. Это приведет к появлению все большего числа компаний с иностранным и совместным капиталом, нуждающихся в высококлассных бухгалтерах, способных составлять отчетность компании согласно требований МСФО.
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