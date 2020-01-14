МСФО в Казахстане: реальность и перспективы для карьеры бухгалтера

В рейтинге Doing Business за 2018 год Казахстан занимает 28 место по легкости ведения бизнеса среди 190 стран, опережая Россию, Белоруссию и Украину. И коль скоро исследование посвящено оценке нормативных актов, регулирующих деятельность предпринимателей, рассмотрим под микроскоп один примечательный документ, повлиявший на становление МСФО в Казахстане.

Попробуем разобраться: 1) насколько плотно международные стандарты финансовой отчетности вошли в казахстанский бизнес и 2) влияют ли на специфику бухгалтерской работы.

Закон, определивший судьбу МСФО в Казахстане

Главный документ, регулирующий порядок применения МСФО,— Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее «Закон РК о бухучете»). Познакомимся с ним ближе, ведь он отвечает на животрепещущий вопрос.

Кто может/обязан применять МСФО в Казахстане?

В этой связи законодатель определил (см. ст.2 Закона РК о бухучете) 4 типа субъектов:

Перечень компаний, вызывающих общественный интерес приведен в ст.1 п.7 Закона РК о бухучете:

фин. учреждения;

АО (исключая лишь некоммерческие);

компании, наделенные правами пользования недрами;

хлебоприемные пункты;

субъекты с долей государства в уставном капитале;

гос. структуры, учрежденные на праве хозяйственного ведения.

Как эти законотворческие инициативы повлияли на внедрение стандартов МСФО в Казахстане?

«Нельзя просто так взять и применять МСФО». И вот почему…

Положа руку на сердце признаем: если бухгалтеру сказать: «Ты можешь, но не обязан применять МСФО», то — с вероятностью в 99% — он не станет этого делать. Оно и понятно: ежедневные обязанности, горячие отчетные периоды, волнительные проверки, частые изменения законодательства, которые нужно отслеживать…

В общем, некогда голову поднять, а тут еще международные стандарты финансовой отчетности нужно осваивать. Чтобы на это добровольно согласиться, нужны о-о-очень веские причины. (Но они есть. Обсудим ниже.)

Другое дело — те, кто обязан составлять финотчеты по МСФО. Тут, как говорится, никуда не денешься с подводной лодки. Хотя есть и свои плюсы. Чтобы их разглядеть в этой безальтернативной ситуации, ответим на вопрос с подвохом.

А ты записался в профессиональные бухгалтеры?

В части 2 статьи 9 Закона РК о бухучете читаем:

На вид — безобидная фраза. Если бы не п.8 ст.1:

А чтобы в Казахстане получить сертификат, позволяющий обоснованно назвать себя профессиональным бухгалтером, нужно знать, что такое МСФО.

Кстати Вы еще не забыли, каких субъектов относят к «организациям публичного интереса»? Ведь что получается: финансовый специалист, не владеющий МСФО, не может стать главбухом ни у крупных предпринимателей, ни в компаниях публичного интереса — а там их целый список (см. вставку выше). Поэтому ставим 2 жирные галочки в списке веских причин освоить международные стандарты:

Профессиональный бухгалтер — спец по бухучету по МСФО. Если ими не владею, значит я не профессиональный, а просто бухгалтер.

бухгалтер — спец по бухучету по МСФО. Если ими не владею, значит я не профессиональный, а бухгалтер. Обычному бухгалтеру, работающему в Казахстане, закрыты двери, ведущие к должности главного бухгалтера целого сектора прибыльных организаций страны. Если не стать экспертом по МСФО, возможность больше зарабатывать, реализовать профессиональный и управленческий потенциал, повысить статус станет практически невозможно.

Один из способов получить национальный сертификат по бухучету по МСФО в Казахстане

Статья 22 Закона РК о бухучете регламентирует алгоритм сертификации тех, кто хочет получить квалификацию профессионального бухгалтера. Другие законодательные документы конкретизируют процедуру.

Рассмотрим тезисно моменты, проливающие свет на особенности национальной сертификации «Профессиональный бухгалтер РК».

Пункты 1, 2 ст.22 гласят:

Список этих организаций периодически публикует Минфин РК. Перечень обновляют ежегодно. По последним данным в нем — порядка 25 организаций, которые в основном сконцентрированы в городах Астана (Нур-Султан) и Алматы — эти города предсказуемо стали центрами курсов по МСФО, а также подготовки к сертификации «Профессиональный бухгалтер РК» в Казахстане.

Занятия, по большей части, очные; 70 академических часов.

Программа сертификации включает: гражданское право, налоги и налогообложение, бухгалтерский учет в соответствии с МСФО.

В конце — экзамен. Средняя стоимость курса — 60 000 тенге ($160): обучение + экзамен. Кандидат должен быть практиком с документально подтвержденным опытом работы.

Успешные выпускники получают национальный сертификат «Профессиональный бухгалтер РК», а вместе с ним — новые возможности увеличить заработок, продвинуться по карьерной лестнице в ТОПовых компаниях Казахстана. Но самые амбициозные на этом не останавливаются.

ДипИФР в Казахстане — больше чем национальный сертификат

Обучение, повышение квалификации — это инвестиции. Тот, кто продолжает «расти над собой» получит щедрое вознаграждение и широкие профессиональные перспективы. Один из способов это сделать — получить международный диплом ДипИФР-рус с помощью онлайн-курсов МСФО.

Почему не стоит ограничиваться базовыми теоретическими и практическими знаниями по МСФО, а получить подтверждение профессионализма с помощью диплома ДипИФР-рус?

Есть основания полагать, что Казахстан продолжит привлекать инвестиции, сильнее интегрируясь в мировую экономику. Это приведет к появлению все большего числа компаний с иностранным и совместным капиталом, нуждающихся в высококлассных бухгалтерах, способных составлять отчетность компании согласно требований МСФО.

Чтобы быстрее получить такие знания и навыки, пройдите онлайн-курс “ДипИФР.Гарантия” от Финансовой Академии Актив. В ходе обучения:

Разберетесь в принципах и составе МСФО.

Научитесь свободно ориентироваться в МСФО и применять их на практике.

Подготовитесь к успешной сдаче официального экзамена на диплом ACCA DipIFR(rus).

Этот курс по МСФО можно проходить без отрыва от работы и глобальных изменений в привычном графике.

Зарегистрируйтесь и пройдите бесплатно первый урок курса “ДипИФР.Гарантия”, чтобы оценить, насколько удобно изучать МСФО онлайн!

Пройти 1-й урок курса ДипИФР. Гарантия бесплатно.