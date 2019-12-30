Месячный расчетный показать(МРП) и минимальная заработная плата(МЗП) на 2020 год

Президентом РК подписан и официально опубликован Закон РК «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы».

Именно данным законом ежегодно устанавливаются такие показатели, как МРП и МЗП, широко используемые в различных расчетах, в том числе и в расчетах по заработной плате.

В соответствии с законом, размер МЗП на 2020 год не изменился и составляет 42 500 тенге.

Однако размер МРП увеличен с 2 525 тенге до 2 651 тенге.

Размер МРП на 2020 год в Казахстане

Данные значения установлены в статье 7 Закона:

«Статья 7. Установить с 1 января 2020 года:

минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге; минимальный размер пенсии – 38 636 тенге; месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК – 2 651 тенге; величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге»

Закон вступает в силу и данные значения применяются с 1 января 2020 года.