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Finance.kz
Finance.kz
Вчера, в 7:24

Месячный расчетный показать(МРП) и минимальная заработная плата(МЗП) на 2020 год

Президентом РК подписан и официально опубликован Закон РК «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы». 

Именно данным законом ежегодно устанавливаются такие показатели, как МРП и МЗП, широко используемые в различных расчетах, в том числе и в расчетах по заработной плате. 

В соответствии с законом, размер МЗП на 2020 год не изменился и составляет 42 500 тенге. 

Однако размер МРП увеличен с 2 525 тенге до 2 651 тенге. 

Размер МРП в Казахстане в 2020 году
Размер МРП на 2020 год в Казахстане

Данные значения установлены в статье 7 Закона: 

«Статья 7. Установить с 1 января 2020 года: 

  1. минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге; 
  2. минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге; 
  3. минимальный размер пенсии – 38 636 тенге; 
  4. месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК – 2 651 тенге; 
  5. величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге» 

Закон вступает в силу и данные значения применяются с 1 января 2020 года.

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Finance.kz
Finance.kz
Месячный расчетный показать(МРП) и минимальная заработная плата(МЗП) на 2020 год
Месячный расчетный показать(МРП) и минимальная заработная плата(МЗП) на 2020 год
Президентом РК подписан и официально опубликован Закон РК «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы».
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