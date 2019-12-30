Месячный расчетный показать(МРП) и минимальная заработная плата(МЗП) на 2020 год
Президентом РК подписан и официально опубликован Закон РК «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы».
Президентом РК подписан и официально опубликован Закон РК «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы».
Именно данным законом ежегодно устанавливаются такие показатели, как МРП и МЗП, широко используемые в различных расчетах, в том числе и в расчетах по заработной плате.
В соответствии с законом, размер МЗП на 2020 год не изменился и составляет 42 500 тенге.
Однако размер МРП увеличен с 2 525 тенге до 2 651 тенге.
Данные значения установлены в статье 7 Закона:
«Статья 7. Установить с 1 января 2020 года:
- минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге;
- минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;
- месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК – 2 651 тенге;
- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге»
Закон вступает в силу и данные значения применяются с 1 января 2020 года.
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