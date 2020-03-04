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Вчера, в 5:43

Куда обращаться с вопросами о коронавирусе

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о мерах, которые следует принимать, чтобы не заболеть.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

  • Воздержаться от посещения многолюдных общественных мест, включая рынки
  • Организациям города отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий
  • На всех объектах массового скопления народа создать условия для соблюдения личной гигиены;
  • Тщательно мыть руки с мылом или протирать спиртосодержащими салфетками после посещения любых общественных мест и перед едой;
  • Носить маску, особенно кто имеет отношение с больными;
  • Избегать контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
  • Соблюдать этикет кашля, во время кашля или чихания использовать салфетки для прикрытия рта и носа;
  • Употреблять в пищу только продукты, прошедшие высокотемпературную (мясо, рыба, птица, яйца) обработку и воду гарантированного качества (кипяченная или бутилированная). Овощи и фрукты употреблять после ошпаривания кипятком и тщательного мытья;
  • Проветривать помещения не менее двух раз в день.

При возникновении различных вопросов по поводу распространения коронавируса обращаться по телефону 1406.

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Куда обращаться с вопросами о коронавирусе
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Вчера, в 5:43
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