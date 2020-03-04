Куда обращаться с вопросами о коронавирусе
При возникновении различных вопросов по поводу распространения коронавируса обращаться по телефону 1406.
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о мерах, которые следует принимать, чтобы не заболеть.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:
- Воздержаться от посещения многолюдных общественных мест, включая рынки
- Организациям города отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий
- На всех объектах массового скопления народа создать условия для соблюдения личной гигиены;
- Тщательно мыть руки с мылом или протирать спиртосодержащими салфетками после посещения любых общественных мест и перед едой;
- Носить маску, особенно кто имеет отношение с больными;
- Избегать контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
- Соблюдать этикет кашля, во время кашля или чихания использовать салфетки для прикрытия рта и носа;
- Употреблять в пищу только продукты, прошедшие высокотемпературную (мясо, рыба, птица, яйца) обработку и воду гарантированного качества (кипяченная или бутилированная). Овощи и фрукты употреблять после ошпаривания кипятком и тщательного мытья;
- Проветривать помещения не менее двух раз в день.
При возникновении различных вопросов по поводу распространения коронавируса обращаться по телефону 1406.
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