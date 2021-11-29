Кредит рефинансирования: что это такое и кому подходит?

Что такое кредит рефинансирования и как его получить

Цены на кредиты, как и на другие услуги, меняются довольно динамично. Если вы взяли на себя обязательство в то время, когда кредит был дорогим, вы можете позже воспользоваться изменившимися условиями и перевести ваш долг в другое банковское учреждение. Для этого и нужны кредиты рефинансирования.

Другими словами, это фактически перевод долга из одного банка в другой. Поскольку условия договора меняются после смены кредитора, рефинансирование может быть очень выгодным решением для ипотечных и инвестиционных займов. Если ваша процентная ставка по ипотеке слишком высока, попробуйте поискать на нашем сайте онлайн-займы с более выгодными условиями.

Подробнее о рефинансировании кредита

Такой заем вы берете для немедленного погашения другого кредита. Сделка почти всегда безналичная. Банк, в котором вы запрашиваете рефинансирование, погашает ваши обязательства перед финансовой организацией, которая предоставила вам заем ранее. Отныне вы погашаете новый долг, условия которого чаще всего остаются прежними, меняется только процентная ставка.

К таким условиям относятся:

Основное тело долга без процентов и комиссионных.

Форма обеспечения кредита. Например, если вы рефинансируете ипотеку, залогом по-прежнему будет ипотечная недвижимость.

Срок окончательного погашения кредита.

В некоторых случаях дата погашения может быть продлена. Практически всегда получение кредита рефинансирования связано с переводом его в другой банк. У организации, предоставившей первоначальный заем, нет оснований менять условия в пользу клиента. Поэтому для многих людей снизить процентную ставку возможно только путем рефинансирования

Что еще стоит знать о об этом инструменте?

Поначалу кредит рефинансирования может показаться довольно выгодным решением. В конце концов, вы берете заем на погашение долга, чтобы сэкономить на выплате процентов. Однако речь идет о продолжении текущего кредита - вы возвращаете сумму, оставшуюся по первоначальному плану.

В определенных случаях кредит рефинансирования может отличаться от первоначального по таким параметрам, как:

Количество платежей и дата окончательного погашения долга.

Интеграция в цепочку с другими банковскими продуктами.

Страхование кредита или отсутствие такового.

Возможность добавить или исключить одного из заемщиков.

Тип рассрочки: убывающая, постоянная или возрастающая.

Помимо этих переменных, размер долга остается, как правило, неизменной величиной. Не все банки предоставляют займы рефинансирования или рассматривают их как стандартную услугу. Стоит спросить своего финансового консультанта или направить запросы в несколько банков. Вполне возможно, что учреждение будет заинтересовано в предоставлении вам займа для погашения долга, взятого в другом месте.

Предложения банков бывает сложно сравнивать из-за большого количества факторов, которые необходимо учитывать. Рефинансирование обычно относится к менее популярным банковским продуктам. Некоторые банки не предоставляют такие кредиты или выдают их только своим постоянным клиентам.

При поиске подходящего предложения воспользуйтесь нашей профессиональной помощью, потому что кредит, который вы берете, должен быть более прибыльным, чем тот, который у вас уже есть. Он в то же время должен быть дешевле, чем у конкурирующих банков.

Когда нельзя взять кредит рефинансирования?

Он не может быть получен для погашения другого обязательства, кроме кредита. Хорошие примеры: лизинг, микрозайм до зарплаты, неоплаченный счет, налоговые обязательства. В таких ситуациях стоит поискать краткосрочные займы.

Кредит рефинансирования также будет невозможно получить, если кредитоспособность заемщика значительно снизилась с момента получения первоначального займа. Например, когда залогом была ипотека на собственность отеля, стоимость которой с тех пор значительно снизилась.

Маловероятно, что банки будут предоставлять займы рефинансирования на небольшие суммы, которые должны быть погашены в краткосрочной перспективе, например, краткосрочные займы.

Альтернативы рефинансированию

Во многом такой инструмент похож на консолидацию и в некоторых случаях может выполнять точно такую же функцию. Оба предназначены для снижения общей стоимости кредита. Разница в том, что рефинансирование предусмотрено для одного займа, а консолидация может относиться к одному или нескольким обязательствам.

Консолидационный заем - более универсальное решение. Его можно использовать в большем количестве случаев. Однако обычно кредит рефинансирования будет дешевле и выгоднее, если вы сможете его получить.

Если ситуация явно изменилась с тех пор, как вы взяли кредит, вы также можете попробовать пересмотреть договор с банком. Иногда можно договориться о лучших условиях в течение срока кредитного договора, чем то, что было в начале.

Когда окупается кредит рефинансирования?

Он выгоден, когда стоимость нового кредита намного ниже той, которую вы выплачиваете. Например, ипотека, полученная несколько лет назад, имеет процентную ставку 11,7%, а теперь вы нашли предложение, по которому банк требует всего 8%. В такой ситуации может быть выгодно воспользоваться рефинансированием в новом банке.

Возможные выгоды от рефинансирования рассчитываются по простой формуле:

C1 - C2 - ОР = экономия (Общая стоимость старого кредита - Общая стоимость рефинансирования - Операционные расходы = экономия по займу рефинансирования.

Расшифровка обозначений:

Общая стоимость старого кредита (C1) - общая сумма, которую вы должны выплатить банку по действующему договору (включая все взносы и проценты).

Общая стоимость нового займа (C2) - общая сумма, которую вам нужно будет выплатить по договору рефинансирования, включая все выплаты.

Операционные расходы (ОР) - Комиссия за досрочное погашение старого кредита, комиссия за предоставление займа рефинансирования, затраты на оценку имущества (для ипотечного кредита), иные расходы.

Экономия - общая сумма, сэкономленная при выплате кредита.

Обычно банк, предоставляющий деньги в долг для рефинансирования, не взимает комиссию за ее выдачу, но это зависит от текущей политики учреждение. Использование кредита рефинансирования является добровольным. Вы принимаете такое решение только тогда, когда оно приносит вам реальную финансовую выгоду.

Кто может воспользоваться такой возможностью?

Услуга доступна любому заемщику, отвечающему условиям предоставления кредита. На практике рефинансирование предоставляется для погашения долгосрочных обязательств (ипотечные ссуды) или в рамках коммерческой деятельности (инвестиционные ссуды с высоким риском).

Оцените свои шансы на получение рефинансирования:

Вы уже взяли заем в другом банке.

Имеете хорошую кредитоспособность для погашения нового долга.

Вы согласны на безналичную транзакцию между банками (вы не получаете никакой суммы на свой счет).

Таким предложением могут воспользоваться как физические лица, так и компании, а также товарищества и фонды, которые брали кредит вместе. Банки проверяют кредитоспособность, предоставляя заем. При подаче заявки на рефинансирование стоит иметь хорошую кредитную историю, главным образом потому, что это позволяет договориться о лучших условиях займа.

Что такое рефинансирование ипотеки?

Процедура рефинансирования ипотеки аналогична принятию нового обязательства. Сначала вы подаете заявку на рефинансирование. Банк проверяет ваши возможности, имущественное положение и «старую» историю погашения ипотеки.

На следующем этапе после принятия положительного решения банк переводит средства на счет вашего предыдущего кредитора. Последний освобождает вас от обязательств и удаляет запись об ипотеке в земельном и ипотечном регистре. Новый банк берет в залог ипотечную недвижимость.

Рефинансирование и консолидация кредита

Точно так же вы можете рефинансировать не только ипотечные кредиты, но и другие обязательства. Идея та же - новый банк досрочно платит за вас, и с тех пор вы являетесь его должником. Такая услуга может быть прибыльной, особенно если речь идет о большом долге, а условия заимствования на рынке изменились в вашу пользу (например, снизились процентные ставки по кредитам).

Некоторые заемщики при рефинансировании более крупного кредита «прикрепляют» к нему другие, более мелкие обязательства (например, по кредитным картам). Такой механизм называется консолидацией кредитов и заключается в объединении в один долг нескольких обязательств, ранее взятых на себя у других организаций. Условием использования консолидации долга является кредитоспособность заемщика.