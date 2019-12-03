Когда и в каких случаях стоит брать кредит?

Банки предоставляют своим клиентам несколько видов кредитования. Самыми популярными являются потребительский кредит, ипотека и кредит на развитие бизнеса.

Когда возникает вопрос о том стоит ли брать кредит, люди делятся на два лагеря. Первые считают, что кредит это крайне невыгодное решение финансовых затруднений, которое к тому же может принести еще большие проблемы. Вторые считают, что кредит может помочь быстро достичь своих финансовых целей. Для того чтобы дать исчерпывающий ответ на этот вопрос необходимо рассмотреть все плюсы и минусы этого финансового инструмента.

Потребительский кредит

Оформляя потребительский кредит, не стоит забывать о тех процентах, которые вы заплатите банку помимо полученной суммы. Не редко случается так, что люди, оформив кредит, загоняют себя в долговую яму. Стараясь перекрыть долги по старым кредитам, люди берут новые, тем самым усугубляя свое финансовое положение. Такие ситуации могут возникнуть и по причинам, не зависящим от человека, но чаще всего это случается от необдуманности своих действий и недостаточной финансовой грамотности.

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Перед тем оформить кредит, стоит понять, на какие конкретные цели вам необходимы деньги. Потребительский кредит является дорогостоящим вариантом финансирования несущественных расходов, таких как пышная свадьба или отпуск. Вместо этого начните экономить на дорогих и ненужных вещах, тем самым сокращая свои затраты, а также следует задуматься об увеличении своего дохода.

Ипотека

К данному виду кредитования прибегают люди, которые стремятся улучшить свои жилищные условия. В таком случае, человек может в скором времени приобрести собственные квадратные метры. Однако если, ипотека оформлена на 10-20 лет, то есть возможность переплатить банку стоимость двух квартир в итоге. Однако не стоит забывать о том, что ипотека обычно выдается в национальной валюте, а тенге подвержен постоянной инфляции. Следовательно, в долгосрочной перспективе ипотека может стать довольно выгодным решением жилищного вопроса. Более того, ипотека не самый худший вариант, если вы живете на съемной квартире, за которую постоянно приходится отдавать немаленькую сумму, при этом откладывая деньги на покупку квартиры в течение долгого времени.

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Кредит на развитие бизнеса

К данному виду кредита обычно прибегают предприниматели, стремящиеся расширить свой бизнес и увеличить доходность. Если грамотно подойти к оформлению и использованию данного кредита, то можно получить полезный финансовый инструмент для развития своего бизнеса и выхода на новый уровень доходности. Однако стоит помнить, что кредит нужно использовать как вспомогательный инструмент, а опираться на собственный капитал.

Прибегать к такому кредиту стоит, если у вас имеется определённая нагрузка по долгам, которую благодаря доходности вашего дела вы сможете покрыть через 2–3 года. Необходимо помнить, что использовать кредит стоит с целью получения дополнительной прибыли с занимаемых денег. При этом вы должны быть уверены, что процентные выплаты по кредиту не скажутся на стабильности вашего дохода.

Подводя итоги, можно заключить, что прибегать к услугам кредитования стоит, если у вас имеется четкое представление о том, как вы будете использовать полученные средства, а также вы уверенны, что сможете вернуть полную сумму в определенные сроки.

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