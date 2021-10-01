Калькулятор ипотеки. Как рассчитать ипотеку в Казахстане

Сегодня купить квартиру своей мечты стало реальностью. Нет необходимости копить желанную сумму денег на протяжении долгого времени, отказывая себе во всем и откладывая каждую копейку. Достаточно обратиться в банк и оформить ипотеку на покупку жилья. Сегодня почти все банки предлагают кредит на покупку жилья. Рассчитать будущие затраты и сравнить их с условиями в разных банках можно с помощью ипотечного калькулятора.

С помощью калькулятора ипотеки вы можете рассчитать общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту. Для того, чтобы получить полную информацию нужно всего лишь ввести в соответствующие поля сумму кредита, сумму первоначального взноса, срок кредитования в месяцах, годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) выбранного банка и вид платежа (аннуитетный/дифференцированный).

К примеру, понравившееся Вам квартира стоит 20 млн тенге. У вас есть первоначальный взнос в размере 5 млн тенге. Для покупки квартиры вам нужно взять в банке 15 млн. Банк дает такую сумму на срок 10 лет (120 месяцев) по процентной ставке 14% годовых. Схема платежа — аннуитет. Сумма ежемесячного платежа составит 155 266тенге, переплаты — 8 631 920 тенге. В итоге банку вы выплатите 23 631 920 тенге. Также вам доступен график платежей с расчетом суммы основного долга и суммы процента по кредиту.

Изменяя размер первоначального взноса, который требует ипотека, процентные ставки, стоимость кредита, вы сможете подобрать оптимальный вариант. Такой подход позволяет подобрать кредит, который будет по карману, и вы будете уверены, что очередной взнос вас не разорит.

Данная статья ни в коем случае не является призывом к оформлению кредита, а написана с целью помочь Вам подобрать ипотечную программу на оптимально выгодных условиях. Помните, что ипотека подразумевает кредит на крупную сумму и на долгий срок. Ошибки в оценке своих финансовых возможностей грозит потерей жилья и образованием долгов.