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Во вторник, в 12:19

Какую дебетовую карту выбрать и в каком банке в 2021 году в Казахстане?

Какую дебетовую карту выбрать и в каком банке в 2021 году в Казахстане?

Выберите лучшую дебетовую карту на Finance.kz в 2019 году. Сравните все предложения банковских карт с кэшбеком и бесплатной стоимостью обслуживания.

Выберите лучшую дебетовую карту на Finance.kz в 2021 году. Сравните все предложения банковских карт с кэшбеком и бесплатной стоимостью обслуживания.

При выборе банковской карты нужно внимательно изучить условия договора. Однако клиент редко обращает внимание на такие пункты договора, как стоимость обслуживания, процент кэшбэка, комиссия при снятии наличных и др. Дебетовая карта отличается от кредитной тем, что вы управляете деньгами, которые уже есть на вашем банковском счете. Вы можете проводить различные денежные операции только в пределах суммы на этом счете. Дебетовая карта оформляется после того, как вы откроете счет в банке. По сути вы доверяете свои деньги банку, поэтому к выбору самой карты и банка нужно отнестись внимательно. 

В нашем разделе "Карты" вы сможете более подробно ознакомиться со всеми условиями выпуска карт и подобрать подходящую и наиболее выгодную для себя карту.

Какую дебетовую карту лучше оформить?

При выборе карты, в первую очередь, нужно определиться для каких целей она нужна. Хотите ли получить карту моментально или готовы подождать её выпуск? Будете ли вы оплачивать её интернет-покупки? Нужна ли вам карта для использования в поездках за границу? Ответы на эти вопросы даст вам понимание какой класс карты вам нужен, какая платежная система вам будет удобна, нужна ли вам мультивалютная карта. 

Особое внимание нужно уделить классу карты. От класса карты зависит многое - стоимость годового обслуживания, размер комиссии и др. У разного вида статусов есть свои привилегии и преимущества, но не забывайте, что чем выше статус карт, тем дороже её обслуживание, так как вы получаете больше привилегий и преимуществ.

Программы лояльности: кэшбэк и бонусы   

Изучите механизм выплаты кэшбэка. Какой процент вам будет возвращаться, за покупку каких категорий товаров и услуг вам будут возвращаться деньги, так как во многих программах лояльности есть ограничения по типам покупок.  

Также банки за использование их карт предлагаю программу накопления бонусов. За бонусы (мили) можно покупать билет на самолет либо получать скидки в определенных магазинах или площадках. 

Комиссии за снятие наличных и переводы

Как правило за снятие наличных в банкомате своего банка или переводы внутри одного банка, комиссия не взимается. Однако, за снятия наличных в банкомате стороннего банка или перевод денег с карты в другой банк придется заплатить. Внимательно изучите условия снятия наличных: какая комиссия за снятие в других банках.

В каком банке лучше заказать дебетовую карту?

Надежность банка и его репутация являются основными критериями при поиске банка в котором заказать дебетовую карту.  Самые выгодные условия по обслуживанию карт в большинстве случаев предлагают небольшие банки с целью привлечения клиентов. Но нельзя упускать тот факт, что стабильность банка играет самую главную роль, так как при отзыве банковской лицензии ваши средства будут заморожены и ваши средства будут подвержены риску утери. 

Основные вещи на которые стоит обращать внимание при выборе банка:

  • функционал карты
  • комиссии за снятие
  • комиссии за переводы
  • стоимость обслуживания
  • использование карты зарубежом

Со списком всех дебетовых и кредитных карт в Казахстане вы сможете ознакомиться в разделе Карты.

Фото: ria.ru

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