Какие законы есть в Казахстане для защиты заемщиков?

Как законы защищают заемщиков в Казахстане?

В Казахстане отмечается восстановление потребительского спроса после затяжного кризиса. Все чаще граждане страны начали оформлять кредиты для закрытия текущих нужд и ипотеку. Прирост за последние 6 месяцев этого года по первой позиции составил более 27%, по ипотечным кредитам – более 22%. Такая динамика создает риски для нарушения финансовой стабильности в стране, так как может разительно увеличиться долговая нагрузка населения. Чтобы исключить подобные последствия, на практике используются инструменты макропруденциальной политики.

На данный момент уже реализован ряд мер, направленных на защиту прав заемщиков как на этапе выдачи кредитов, так и в процессе обслуживания клиентов:

50%-ый коэффициент долговой нагрузки;

усиление процедуры регулирования просроченной задолженности;

введение механизма реабилитации заемщиков.

Что такое коэффициент долговой нагрузки?

Одна из мер, которая используется в Казахстане для защиты потенциальных заемщиков, это введение 50%-ый КДН- коэффициента долговой нагрузки. Суть заключается в том, что на законодательном уровне запрещено предоставлять онлайн-займы и традиционные кредиты гражданам, доход которых ниже прожиточного минимума. Также не допускается в этом случае начисление неустойки, комиссии, если просрочка составляет более 90 дней. Чтобы в последующем можно было контролировать долговую нагрузку, вводится требования по предъявлению банковскими учреждениями и микрофинансовыми организациями отчетов о КНД по всем заемщикам.

Как регулируется задолженность и проводится реабилитация заемщиков?

Чтобы исключить негативные последствия во время кредитования частных лиц, в мае текущего года в стране был принят новый закон. В нем четко прописан порядок урегулирования просроченной задолженности в досудебном порядке. Этот механизм единый для всей страны. Он позволил укрепить саму процедуру урегулирования, устранить слабые места и улучшить ситуацию.

Параллельно с этим был введен механизм реабилитации заемщиков. Он затрагивает физические лица с негативной кредитной историей. Число таких граждан постоянно увеличивается. Благодаря нововведению появилась возможность восстановить статус более 1.9 миллиона казахстанцев.

Чтобы исключить рост числа людей с отрицательной историей, улучшить общую ситуацию, были ужесточены требования к деятельности коллекторских организаций. Именно на них возлагается обязанность по возвращению долгов. С этого момента все взаимодействия с физическими лицами, у которых в результате оформления займов образовалась задолженность, должны быть документально зафиксированы. Те коллекторы, которые не будут придерживаться новых требований, прекратят работу. По официальным данным с мая текущего года приостановлена деятельность более 30 недобросовестных организаций этого профиля.

Особенности списания остатков по ипотечным кредитам?

Увеличилось число не только потребительских займов, но и ипотечных жилищных кредитов. Для защиты граждан с низким уровнем дохода, малообеспеченных семей условия для списания остатков по ипотеке были расширены. Если доходы клиента не превышают минимальную заработную плату по стране, то они могут списать по всем действующим займам долги, которые сформировались после реализации залогового жилья. С недавних пор наложен запрет на процедуру капитализации вознаграждения, которое начисляется на просроченное и погашенное вознаграждение.

На законодательном уровне также регулируется процесс взимания штрафов за досрочное погашение долга как перед государственными, так и перед коммерческими организациями. С прошлого года ни банковские учреждения, ни микрофинансовые организации (МФО) не могут в отношении клиентов применять такие меры, как списание неустойки - штрафа за досрочное погашение задолженности по займам. Если у заемщика есть возможность, то он без каких-либо последствий может раньше закрыть кредит.

Как и в любом правиле, есть исключения. Неустойка предусмотрена, если частичное или полное досрочное погашение основного долга проводится в течение 12 месяцев с момента выдачи средств. В остальных случаях банки и МФО не могут прибегать к санкциям, так как это противоречит требованиям действующего законодательства.