Как выбрать подходящий депозит?

Депозиты. Как выбрать подходящий?

Банковский депозит - наиболее понятный и защищенный способ сохранности сбережения. К тому же он позволяет заработать за счет банковского вознаграждения. Денежный вклад размещается вкладчиком в банке на определенный или неопределенный срок на основании индивидуального договора. Банк хранит деньги и выплачивает вознаграждение вкладчику в процентах от суммы остатка по заранее согласованному графику. Кстати, доход по депозитам физических лиц в Республике Казахстан не подлежит налогообложению.

Виды банковских депозитных продуктов

В Казахстане существует три вида банковских вкладов – это срочные, несрочные и сберегательные депозиты. Некоторым вкладчикам будет удобнее вести текущий банковский счет, а более опытным в финансах может показаться интересным приобретение депозитного сертификата.

Депозит поможет не только сохранить накопленное, но и сформировать собственную финансовую стратегию в зависимости от стоящих задач. Какие виды депозита позволяют распоряжаться деньгами в течение срока депозитного договора – частично или полностью снимать деньги с депозита, докладывать? Рассмотрим каждый из трех видов.

Срочный банковский вклад

Это вклад на определенный срок – от одного месяца до года, или на несколько лет. Бывает как пополняемым, так и не пополняемым. Условия частичного изъятия в разных банках также могут отличаться. По окончании срока вкладчик может снять имеющиеся на депозите деньги или продлить срок депозита на следующий период – провести пролонгацию договора. Автоматическая пролонгация договора может быть предусмотрена и в самом договоре – на случай, если вкладчик не обратится в банк в день истечения договора.

Если досрочное изъятие денег не предусмотрено, а деньги необходимы, то вкладчик всегда вправе досрочно расторгнуть договор – в этом случае банк пересчитает доходность по депозиту в зависимости от фактического периода хранения денег и выплатит деньги в течение 7 календарных дней с момента получения требования вкладчика.

Несрочный банковский вклад

Это бессрочный депозит, который позволяет обслуживать текущие финансовые потребности вкладчика: деньги подлежат возврату полностью или частично по первому требованию вкладчика, вкладчик вправе в любое время получить причитающееся ему вознаграждение отдельно от суммы вклада. Ставки вознаграждения по таким вкладам, как правило, ниже, чем по срочным.

Сберегательный банковский вклад

Это вклад на определенный срок – от одного месяца до года, или на несколько лет. Вкладчик может досрочно потребовать возврата, но в таком случае вознаграждение будет выплачиваться по ставке вклада до востребования. В отличие от срочного вклада, где сумму можно затребовать как полностью, так и частично, в сберегательном вкладе выплата будет только полностью. Срок выплаты в таком случает составит 30 календарных дней.

Самое высокое вознаграждение банки предлагают именно по сберегательным вкладам: вкладчики могут получить до 13,5% по депозитам в тенге.

Текущий банковский счет

Банковские счета открываются и обслуживаются бесплатно. Такой счет в обязательном порядке откроют клиенту для выпуска банковской карточки, для перечисления пенсий и пособий (кроме выплат из Государственного центра по выплате пенсий). Расходные операции по текущему счету банк проведет только в пределах суммы, имеющейся на счете, на основании письменных указаний клиента при обращении в банк или в системе интернет-банкинга. Имея текущий счет, клиент сможет оплачивать товары и услуги в системе интернет-банкинга.

Банк вправе установить комиссионное вознаграждение за операции по снятию денег или переводу на другой счет, но некоторые банки могут и начислять вознаграждение на остаток на счете. Ведение операций, связанных с предпринимательской деятельностью, по текущим банковским счетам не допускается.

Депозитный сертификат

Это не банковский депозитный продукт – это именная ценная бумага, выпущенная банком. По истечении срока обращения, зафиксированного в условиях выпуска, держатель депозитного сертификата получит номинальную стоимость депозитного сертификата и процентный доход – он, как правило, выше, чем по банковским вкладам. Держатель депозитного сертификата не может пополнять или частично изымать деньги. При досрочном погашении депозитного сертификата в любой момент срока обращения по инициативе клиента вознаграждение будет потеряно полностью.

Благодаря высокой ставке вознаграждения депозитный сертификат может быть интересен более квалифицированным инвесторам. Держатель депозитного сертификата работает с казначейством банка, а не с отделом по работе с клиентами. Ценные бумаги регистрируются в Центральном депозитарии ценных бумаг и имеют уникальный идентификатор.

Гарантия сохранности депозитов, текущих и карточных счетов

Все виды банковских вкладов, текущие и карточные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей защищены законом об обязательном гарантировании депозитов. Если банк будет закрыт по решению суда, Казахстанский фонд гарантирования депозитов компенсирует вкладчикам банка сумму депозита: в пределах 15 миллионов тенге - по депозитам в тенге (только сберегательный вклад); до 10 миллионов по тенговым срочным и несрочным депозитам; и до 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.

Наряду с банковскими вкладами, гарантия КФГД распространяется на остатки на текущих банковских счетах и платежных карточках на тех же условиях и в тех же пределах. КФГД не гарантирует возврат стоимости депозитных сертификатов.

Что важно помнить о депозитах: