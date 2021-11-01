Как вести свой бюджет, чтобы при этом не сорваться.

Как вести бюджет и не сорваться

Бюджет - это список всех ваших доходов и расходов за конкретный промежуток времени, который поможет достичь поставленных финансовых целей при условии, что он будет грамотно спланирован.

С чего начать ведение бюджета

Для того чтобы составить финансовый план, в первую очередь вам нужно определиться с тем, на какой срок вы хотите это сделать. Не стоит планировать бюджет сроком более чем на год, ведь за длительный промежуток времени многое может измениться в жизни, например, ваш уровень дохода может понизиться или же, наоборот, стать выше. Также нет никаких гарантий в том, что финансовая ситуация в стране, в которой вы проживаете, не изменится.

После того как вы определитесь с долгосрочностью вашего планирования, можно переходить к составлению статистики доходов и расходов за прошлый период. Проанализируйте, сколько денег вы обычно зарабатываете и сколько тратите на базовые потребности, единоразовые покупки и оплату счетов. Также, если у вас есть кредиты, не забудьте добавить в ваш бюджет расходы на ежемесячные платежи по ним. Таким образом вы сможете вычислить, какая сумма вам необходима для комфортного проживания, а какую без ущерба для себя вы сможете откладывать каждый месяц для достижения поставленной финансовой цели. Желательно, чтобы ежемесячные накопления составляли как минимум 10% от вашего дохода, а для того чтобы у вас не возникало соблазна потратить отложенные деньги, лучше положить их на банковский счет, таким образом, ваши средства останутся в безопасности.

Главное правило грамотного ведения бюджета гласит: расходы ни в коем случае не должны превышать ваши доходы на данный момент.

Преимущество программ для эффективного ведения бюджета

Для ведения бюджета можно использовать как обычный блокнот и ручку, так и специальные программы, главным преимуществом которых является возможность вести бюджет в любом месте и в любое время. Приложения для контроля финансов также значительно помогут вам упростить жизнь и сэкономить время, ведь многие из них имеют функцию синхронизации с банковской картой. Это значит, что вам не придется вручную записывать все траты, которые вы совершили с помощью безналичных платежей, так как программа все сделает за вас.

Как приучить себя к ведению бюджета

Любая привычка формируется 21 день, поэтому попробуйте в течение этого времени записывать все ваши доходы и расходы. Поначалу будет довольно-таки сложно, однако по истечении данного срока вы и не заметите, как ведение бюджета станет частью вашей ежедневной рутины. Для большей эффективности зарядите себя мотивацией: разберитесь, почему вы хотите вести бюджет и как это поможет изменить к лучшему вашу жизнь. Чтобы контролировать себя, воспользуйтесь трекером привычек, ведь именно контроль является главным залогом успеха.

Для того чтобы минимизировать шанс срывов, заранее отложите деньги на возможные незапланированные траты. Если ваш доход превысил запланированный заработок, не стоит необдуманно тратить разницу. Лишние деньги лучше положить на ваш банковский счет. В случае если произойдет непредвиденная ситуация, вы сможете воспользоваться ними. Кстати, накопления лучше хранить на разных счетах. Например, на один из них положите деньги, которые вы уже отложили на осуществление вашей финансовой цели, а на другом оставьте средства на незапланированные траты.

Преимущества контроля финансов

Ведение бюджета поможет вам расставить приоритеты, определиться с вашими истинными желаниями, а также даст понимание того, что нужно сделать для скорейшего достижения вашей финансовой цели. Ведение бюджета подарит вам уверенность в завтрашнем дне: вы будете знать, что у вас есть определенная сумма, на которую всегда можно положиться.

Не бойтесь начинать контролировать финансы, ведь в любой момент, если что-то пойдет не по плану, вы сможете пересмотреть свой бюджет и подстроить его под сложившиеся жизненные обстоятельства. В крайнем случае вы всегда сможете воспользоваться услугой онлайн-займов или же взять кредит, что спасет вас в трудной финансовой ситуации.