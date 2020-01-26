Как устроена банковская карта

Фоновая сторона карты обычно оформляется в цветовых гаммах банка, который выпустил карту, но некоторые банки предлагают самим выбрать дизайн карты. Данная услуга в основном является бесплатной, но некоторые банки берут за это небольшую комиссию. Вы можете выбрать картинку, либо установить свою фотографию.

1. Номер карты

В номере карты может быть 13, 15, 16, 18 и даже 19 цифр. Самый распространенный вариант — 16 цифр.

Номер вашей карты и номер вашего счета — это не одно и то же. К одному счету можно выпустить несколько карт.

2. Логотип платежной системы

Кроме логотипа платежной системы, на карте могут быть указаны логотип эмитента и/или компании-партнера.

Карты бывают кобрендинговые (то есть совместные карты банка с одной или несколькими компаниями-партнерами) или кобейджинговые (совместные карты обычно двух платежных систем). На таких картах логотипов будет больше.

3. Наименование банка

На карте указывают наименование банка-эмитента, выпустившего карту. Платежная карта — собственность банка. Юридически клиенты банка — владельцы счета и держатели карты.

4. Срок действия карты

У карты есть срок годности — как правило, от года до пяти лет. Месяц и год окончания действия карты указаны на ее лицевой стороне в формате "месяц/год" (последние две цифры). Если на вашей карте указано 03/19, она будет действовать до 31 марта 2019 года включительно.

5. Имя держателя карты

Имя держателя карты указано (или эмбоссировано, то есть выдавлено) на карте латинскими буквами. Карты бывают как именными, так и неименными (в таком случае имя держателя на карте не указывается).

6. Чип

Встроенный микропроцессор, который содержит информацию о карте и ее держателе. Чип нужен для идентификации клиента, когда он пользуется платежной картой в банкомате или терминале.

7. Магнитная полоса

Магнитная полоса (как и чип) содержит информацию о карте и ее держателе. С ней нужно быть внимательнее — карта может размагнититься, если неправильно ее хранить. Карту нельзя нагревать или оставлять рядом с работающими электроприборами.

С 2015 года Банк России запретил банкам выпускать карты только с магнитной полосой — на всех картах для безопасности платежей должен быть чип. Пока еще можно встретить карты с магнитной полосой без чипа — это карты, которые были выпущены до начала 2015 года и все еще действуют.

8. Голограмма платежной системы

Один из способов защиты карты от подделки — голограмма. Голограмма может располагаться и на лицевой стороне карты.

9. Полоса для подписи

На оборотной стороне платежной карты расположена полоса для образца подписи ее держателя. Распишитесь на карте, когда получите ее, без подписи держателя карта недействительна. Некоторые карты выпускаются без полосы для подписи.

10. Код проверки подлинности

Его еще называют CVV (Card Verification Value) или CVC (Card Validation Code) — аббревиатура зависит от платежной системы, в рамках которой выпущена карта. Благодаря такому коду можно совершать покупки через интернет с большей безопасностью.

11. Данные банка

На карте указаны номер телефона банка, выдавшего карту, и его адрес. Выпишите эти данные и храните под рукой. По указанному на карте номеру телефона нужно обращаться в банк, если вы, к примеру, потеряете карту и ее придется срочно заблокировать.