Как рассчитывается кредитная нагрузка и как ее уменьшить

Кредитная нагрузка: как ее рассчитать и как уменьшить

Перед тем, как одобрить кредит клиенту банк всегда рассчитывает кредитную нагрузку, которая ляжет на него в случае оформления займа. Этот показатель вместе с оценкой текущего финансового положения и кредитной истории клиента позволяют банку быть уверенным в возврате средств.

При оформлении некоторых онлайн-займов и микрокредитов финансовая организация не требует справки о доходах. В таком случае потенциальному заемщику следует самому рассчитать кредитную нагрузку до подписания договора, чтобы понимать, какая сумма выплат будет для него посильной.

Что такое кредитная нагрузка

Это показатель объединяет в себе все финансовые обязательства клиента перед банком. В него входят уже имеющиеся у него кредиты, рассрочки, кредитные карты и будущий кредит. Рассчитывается кредитная нагрузка в виде процента от среднемесячного дохода и зависит от нескольких факторов:

кредитной истории;

уровня доходов семьи;

количества детей и неплатежеспособных родственников, находящихся на иждивении;

возраста клиента;

региона его проживания;

занимаемой должности и стажа работы;

наличия в собственности клиента дорогостоящих активов (недвижимости, автомобилей);

наличия поручителей.

Примерно рассчитать нагрузку можно и самостоятельно. Для этого нужно разделить сумму ежемесячных платежей по всем кредитам на среднемесячный доход и умножить результат на 100.

Если полученный результат превышает 50%, такая нагрузка считается непосильной. В подобных случаях банк зачастую отказывает в получении займа или предлагает другие условия (больший срок кредитования или меньшую сумму).

Способы расчета

Указанный выше метод расчета кредитной нагрузки очень приблизителен, поэтому при рассмотрении заявок практически не используется.

Чтобы сделать расчеты более точными, необходимо учитывать расходы семьи на повседневные нужды (еду, оплату коммунальных счетов, лечение, спорт, образование). Поскольку выяснить точную сумму расходов затруднительно, банк для этой цели может использовать усредненный показатель.

Третий, наиболее точный и популярный среди банкиров способ состоит в том, что расходы семьи в определенном регионе рассчитываются исходя из размера прожиточного минимума. В таком случае реальный доход семьи рассчитывается как сумма доходов минус прожиточный минимум, помноженный на количество членов семьи. Выплаты по кредиту делят на полученную цифру и умножают на 100.

Как снизить кредитную нагрузку

На уровень этого показателя обращают внимание не только кредиторы, но и в ряде случаев потенциальные работодатели. Если вы вычислили уровень своей долговой нагрузки и выяснили, что он составляет более 50%, его можно снизить одним из способов:

Постараться выплатить один из кредитов досрочно. Таким образом вы сэкономите на выплате процентов.

Снизить кредитный лимит по кредитным картам или вовсе отказаться от их использования.

Объединить выданные ранее займы в один, если они были оформлены в одном банке.

Оформить реструктуризацию (обратиться в банк с просьбой об изменении размера и графика платежей).

Рефинансировать займ (взять кредит на более выгодных условиях для досрочного погашения уже имеющегося).

Помимо этого снизить долговую нагрузку поможет увеличение доходов (вы можете устроиться на другую работу с более высокой зарплатой или взять подработку в свободное время), а также снижение уровня расходов (откажитесь от необязательных трат).

Как оформить займ при большой долговой нагрузке

Если вам очень необходим кредит, а уровень доходов не позволяет его оформить, доказать свою платежеспособность можно несколькими способами:

предоставить в качестве залога машину или квартиру;

попросить выступить в качестве поручителей платежеспособных родственников или друзей с хорошей кредитной историей;

попросить другого человека оформить кредит на себя, а самому выступить по нему поручителем.

Если банк все равно отказывает в получении кредита, также можно обратиться в микрокредитную финансовую организацию. Однако стоит быть готовым, что вам придется заплатить намного большую сумму по процентам. Таким образом кредитор компенсирует высокие риски невозврата денег.