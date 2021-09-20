Как провести досрочное погашение кредита

Если у вас появились лишние деньги, то можно потратить их на досрочное погашение кредита. Таким образом можно изменить остаток кредитного долга перед финансовым учреждением. Досрочное погашение позволяет снизить размер переплаты и закрыть долг с минимальными потерями. Однако многие заемщики при появлении средств не спешат отдавать их банку, предпочитая оставить деньги себе, и продолжают платить по графику. При таком подходе заемщик проигрывает в долгосрочной перспективе. У нас на сайте вы можете подобрать лучшие предложения по кредитам от казахстанских банков.

Порядок досрочного погашения

Если у заемщика появились деньги, которые он готов отдать банку, то первым делом необходимо выбрать вид досрочного погашения. Есть 2 вида: с сокращением срока кредита и с сокращением размера платежа.

Воспользовавшись первым вариантом, заемщик может очень хорошо сэкономить. Объясняется это тем, что банк начисляет проценты только за фактический срок пользования кредитными средствами. И отдав долг раньше времени, клиент может сэкономить именно на этих процентах. Например, клиент финансового учреждения взял кредит в размере 1 млн рублей и обязался выплатить долг в течение двух лет. Процентная ставка составила 12% годовых. По договору первая дата платежа установлена на пятое марта. В мае заемщик внес 200 тысяч рублей, оформив досрочное погашение с сокращением срока выплат. Путем несложных математических вычислений можно прийти к выводу, что в итоге заемщик сэкономит порядка 39 тысяч рублей. Здесь логика проста: чем раньше заемщик начнет досрочно закрывать долг, тем больше он может сэкономить. Например, если те же 200 тысяч рублей он отдаст через год после получения денег от банка, то сэкономит не 39, а всего лишь 11 тысяч.

Второй вариант предполагает сокращение размера ежемесячных платежей. При таком подходе срок кредита не изменится, но каждый месяц заемщику придется платить меньше. Такой подход более выгоден с психологической точки зрения (платежи, вносимые ежемесячно, не будут сильно бить по карману, и платить будет легче), но не выгодно с математической точки зрения. Если вернуться к примеру, приведенному выше, то клиент, решив сократить размер ежемесячных платежей, сэкономит не 39 тысяч рублей, а всего лишь 21 тысячу.

Итак, определившись с типом досрочного погашения, нужно уведомить банковское учреждение о своем решении за 30 дней (обратите внимание на то, что в договоре может быть указан и другой срок). В уведомлении нужно указать желаемый вариант погашения (уменьшить размер платежей или сократить общий срок) и сумму. Следует учесть, что не вся выплачиваемая сумма идет на покрытие долга. В первую очередь она расходуется на покрытие начисленных процентов. Далее нужно ввести деньги на счет и ожидать сообщения от финансового учреждения. У сотрудника банка будет 5 дней на то, чтобы провести перерасчет ссуды. Результаты поступят заемщику в виде SMS-сообщения или иным способом.

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