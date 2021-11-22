Как поступить, если денег нет, но есть кредиты

Кредит есть, а денег нет. Что делать?

Люди берут кредиты на разные цели: на оплату учебы или лечения, неотложные нужды, путешествия и многое другое. Однако может сложиться ситуация так, что на очередной ежемесячный платеж нет денег. Можно оформить онлайн-займ на нужную сумму или попробовать занять денег у знакомых. Но эти деньги тоже придется возвращать, поэтому нужно будет искать новые способы заработка или подработку.

Что нельзя делать заемщику?

Если просрочка образовалась, то не нужно пропадать и игнорировать общение с банком. Долг будет только увеличиваться, а кредитная история — портится. Помимо этого продолжатся начисляться проценты. Не нужно игнорировать сообщения и звонки от банка — это выставит вас в не лучшем свете.

Старайтесь не паниковать. Да, долг растет, а с ним штрафы и проценты, но неосмотрительные поступки только усугубят ситуацию. Если вы хотите взять новый кредит на покрытие старого, то внимательно изучайте предложения и сравнивайте их с помощью специального сервиса. Иначе можно по неосмотрительности выбрать продукт с плохими условиями, например, существенной переплатой.

Старайтесь не доводить до судебного разбирательства. Это тоже только обернется лишним тратами. К тому же можно лишиться части имущества.

Пошаговая инструкция для заемщика

Основное правило — всегда идите на диалог с банком. Финансовое учреждение тоже заинтересовано в том, чтобы клиент выплачивал долг. Поэтому постарайтесь найти оптимальное решение.

Например, вы временно лишились источника заработка. Из-за болезни, смены работы или других происшествий. При этом вы уверены, что через некоторое время деньги будут. Тогда нужно попробовать перенести дату платежа. Для этого нужно обратиться в банк с подтверждающими документами, после чего учреждение рассмотрит заявление.

Однако тут есть нюанс: банк не обязан идти навстречу клиенту. Но попробовать стоит. В случае, если вы забыли внести платеж, то извинитесь и заплатите штраф.

В случае, если деньги будут не скоро, можно попробовать оформить кредитные каникулы. Это не освобождает вас от обязанности по выплате кредита, но позволяет снизить нагрузку.

Для получения каникул заемщику необходимо написать заявление в банк. Желательно, подтвердить свое состояние, например, выпиской из больничной карты или приказом о сокращении. После банк обязан в течение 15 дней рассмотреть заявление и вынести решение.

В качестве решения может быть предложение изменение графика платежей, отмена неустоек, пересмотр сроков кредитования и т. п. Банку законодательно запрещено менять условия так, что они станут еще хуже.

Кредитные каникулы не портят кредитную историю. Поэтому можно не бояться за ее состояние. Но переплата увеличится, так что не затягивайте с возобновлением выплат. Еще один нюанс — банк не обязан предоставлять каникулы, решение остается на его усмотрение.

Рефинансирование?

Если у вас несколько просроченных кредитов, то можно попробовать собрать их в один. Это снизит долговую нагрузку, а также уменьшит процентную ставку. В отличие от классического кредита, при рефинансировании деньги целевые и переводятся напрямую банкам.

При этом нужно искать выгодные предложения. Если вам придется платить в один банк, то это морально проще. Вы будете понимать, какую сумму и какому сроку нужно собрать. В дальнейшем попробуйте досрочно закрыть продукт.

Плюсы рефинансирования — отсутствие штрафов за просрочку (при условии, что вы будете вносить платежи по графику). К тому же это шанс найти предложение с новыми сроками погашения и с меньшей ставкой.

Еще один вариант — продажа имущества. Если у вас есть машина, недвижимость или иные ценности, то лучше реализовать их самостоятельно. Так будет намного выгоднее для вас, чем продажа имущества через суд. С реализацией залогового имущества нужно быть аккуратней: банк должен быть уведомлен о ваших намерениях.

В случае, если у вас есть несколько кредитов, но нет денег, главное не скрываться от банка. Даже в случае накопления просрочек лучше постепенно погашать долг — это улучшит впечатление о вас, как о заемщике.