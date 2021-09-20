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Как получить кредит под залог недвижимости?

Как получить кредит под залог недвижимости?

Каким требованиям должен соответствовать заёмщик? Необходимая документация для получения кредита, основные этапы

Часто бывает, что на какие-либо цели срочно требуется крупная денежная сумма, а найти её быстро не представляется возможным. В такой ситуации есть несколько вариантов действия, одним из которых является получение кредита. Банки предлагают множество выгодных программ, в том числе получение денежных средств под залог недвижимости.

Особенности кредита под залог недвижимости

Такая разновидность кредитования довольно популярна в странах Запада. Её главная особенность заключается в значительном снижении процентной ставки, что делает кредит под залог недвижимости очень выгодным. Но не каждый может его получить, ведь существует ряд обязательных условий:

  • у желающего взять кредит должна быть вся необходимая документация, подтверждающая права владения имуществом, законность проведения перепланировок и т. д.;
  • на имущество не должно быть наложено никаких других обременений, оно не должно быть предметом спора в суде;
  • в дольщиках не должно значиться лиц, не достигших совершеннолетия;
  • стоимость недвижимости должна быть больше занимаемой суммы;
  • имущество не должно быть в аварийном состоянии.

Финансовые организации, как правило, выдают от 50 до 80 % стоимости залоговой недвижимости на срок не более 20 лет. Перед выдачей кредита они обращаются в компании-партнёры за оценкой актуальной рыночной стоимости объекта. Все издержки при этом оплачивает заёмщик.

Процентная ставка в разных кредитных организациях варьируется от 15 до 22 % годовых. Заёмщику не запрещено погашать кредит раньше срока.

Основные требования, которым должен соответствовать заёмщик:

  • трудоспособный возраст (от 21 года до 75 лет);
  • официальное трудоустройство и подтверждённый доход;
  • наличие нотариально заверенного согласия супруга (супруги) на залог недвижимости в случае, если она находится в долевой собственности.

Необходимая документация для оформления кредита под залог недвижимости

Поскольку такой вид кредитования предполагает выдачу достаточно крупных сумм, банки должны быть уверены, что заёмщик соответствует всем необходимым критериям: платёжеспособен, находится в дееспособном возрасте, не имеет вредных привычек. Помимо страхования недвижимости банки могут также в качестве обязательного условия прописать в договоре страхование жизни заёмщика. Всё это кредитная организация делает, чтобы обезопасить свои интересы в случае возникновения форс-мажорной ситуации.

Заёмщик должен предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт с отметкой о регистрации);
  • заявка на кредит;
  • справка о доходах;
  • документы, подтверждающие владение залоговым имуществом;
  • любая иная документация, запрашиваемая банком.

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие этапы в оформлении кредита под залог недвижимости:

  • заполнение и подача заявки;
  • предоставление всех необходимых документов;
  • получение результатов независимой оценки рыночной стоимости имущества и повторная оценка в случае несогласия;
  • ожидание решения финансовой организации;
  • получение денежных средств.

Помимо банков залоговое имущество принимают и микрофинансовые организации. Они выдают онлайн-займы под залог недвижимости по несколько упрощённой схеме.

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