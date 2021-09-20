Как получить кредит под залог недвижимости?

Часто бывает, что на какие-либо цели срочно требуется крупная денежная сумма, а найти её быстро не представляется возможным. В такой ситуации есть несколько вариантов действия, одним из которых является получение кредита. Банки предлагают множество выгодных программ, в том числе получение денежных средств под залог недвижимости.
Такая разновидность кредитования довольно популярна в странах Запада. Её главная особенность заключается в значительном снижении процентной ставки, что делает кредит под залог недвижимости очень выгодным. Но не каждый может его получить, ведь существует ряд обязательных условий:
Финансовые организации, как правило, выдают от 50 до 80 % стоимости залоговой недвижимости на срок не более 20 лет. Перед выдачей кредита они обращаются в компании-партнёры за оценкой актуальной рыночной стоимости объекта. Все издержки при этом оплачивает заёмщик.
Процентная ставка в разных кредитных организациях варьируется от 15 до 22 % годовых. Заёмщику не запрещено погашать кредит раньше срока.
Основные требования, которым должен соответствовать заёмщик:
Поскольку такой вид кредитования предполагает выдачу достаточно крупных сумм, банки должны быть уверены, что заёмщик соответствует всем необходимым критериям: платёжеспособен, находится в дееспособном возрасте, не имеет вредных привычек. Помимо страхования недвижимости банки могут также в качестве обязательного условия прописать в договоре страхование жизни заёмщика. Всё это кредитная организация делает, чтобы обезопасить свои интересы в случае возникновения форс-мажорной ситуации.
Заёмщик должен предоставить:
Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие этапы в оформлении кредита под залог недвижимости:
Помимо банков залоговое имущество принимают и микрофинансовые организации. Они выдают онлайн-займы под залог недвижимости по несколько упрощённой схеме.