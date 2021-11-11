Как открыть собственный спортивный зал. История основателя центра функционального фитнеса "Arlan Black Wolves"

В интервью изданию Finance.kz основатель и старший тренер центра функционального фитнеса «Arlan Black Wolves» Максат Оспанов рассказал, как открывал зал с нуля, с какими трудностями столкнулся, как находил инвесторов, тренеров, и клиентов, а также как сумел сохранить бизнес в период пандемии.

Разнообразие тренировочных программ, доступных сегодня в любом фитнес-зале, поражает. Кажется, что найти что-то новое и необычное уже не получится, но это все же возможно. Направление функционального тренинга становится с каждым годом все более востребованее, так как всё больше людей, занимающихся фитнесом, думают не столько о своём внешнем виде, сколько о здоровье и хорошем самочувствии. Здорово, когда подъём пешком по эскалатору в торговом центре не заканчивается одышкой и головокружением, а закупка продуктов в ближайшем магазине представляется простой прогулкой без лишнего напряжения.

Если описывать вкратце, функциональный фитнес — это система занятий физическими упражнениями, гармонично развивающая все физические качества (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) и двигательные способности (аэробная выносливость и мощность, анаэробная выносливость и мощность и максимальная скорость) для повышения уровня жизни и приумножения здоровья. Функциональный фитнес включает в себя движения из гимнастики, тяжелой атлетики и пауэрлифтинга.

Максат Оспанов является одним из амбассадоров этого направления в Казахстане. Он чемпион и призер многочисленных международных и республиканских турниров по кроссфиту и по праву считается одним «самых физически подготовленных» людей Казахстана. Сегодня в Arlan Black Wolves на постоянной основе занимаются около 200 атлетов, подтягивают функциональную подготовку представители силовых структур и выступающие спортсмены: борцы, боксеры, бойцы ММА, пловцы и другие, а также строят красивую фигуру участницы конкурсов красоты.

- Здравствуйте Максат. Максат Оспанов до «Arlan Black Wolves», что это был за человек?

После окончания школы поступил на юридический факультет в университет КАЗГЮУ. Юрфак выбрал не просто так. Мой отец сам является юристом, всю жизнь проработал в органах. Сейчас работает адвокатом. Еще со школьных времен решил, что поступлю работать на государственную службу. Хотел служить на благо государства и народа.

Окончив университет в 2008 году, вступил в ряды финансовой полиции. Проработав там более трех лет, пришло понимание, что госслужба устроена совсем не так, как я себе представлял. Госслужба оказалась иллюзией, в которую я сам заставил себя поверить.

- А как было на самом деле?

В спорных ситуациях руководство не защищало своих сотрудников, а наоборот искало человека, на которого можно повесить «все грехи». Отсутствовало какое-либо объективное и справедливое суждение. В итоге я принял решение уйти с госслужбы.

- Вы упомянули, что госслужба была вашей главной целью со школьных времен. Однако, все обернулось не так, как вы представляли. Тяжело ли дался уход? Чем занимались в то время?

Да, однозначно. Было тяжело в психологическом плане, так как в какой-то степени я потерял ориентир в жизни и не знал, чем заниматься дальше. В какой-то момент понял, что нужно что-то менять. Решил привести себя в порядок и занялся спортом. Спорт здорово выручил, так как не дал впасть в депрессию окончательно и «уйти под откос».

Спорт не дал впасть в депрессию.

В то время в Казахстане набирал популярность функциональный фитнесс (кроссфит). Решил попробовать, понравилось и в итоге затянуло. Привлекла сама философия, которую нёс в себе этот спорт – не сдаваться, быть стойким и преодолевать трудности. Тогда и начала закрадываться идея открыть собственный зал.

- Расскажите о самых первых этапах открытия зала

Не секрет, что открытие такого рода зала требует больших затрат. Помог старый друг, который выступил в роли инвестора. Съездил в Новосибирск, где прошел специальный курс и получил сертификат The Level 1. Данный сертификат – это минимальное требование, которое устанавливает сама организация CrossFit для того, чтобы открыть свой зал и тренировать людей. Плюс нужно оплачивать членский взнос в размере $3 000.

- Какие трудности возникали при открытии?

Главной трудностью было найти помещение с хорошим местоположением. Я хотел найти помещение для зала, расположенное в спальном районе, либо в месте частого скопления людей следующих на работу и с работы (как правило люди пытаются попасть в зал как раз после работы). Также помещение должно было иметь достаточное количество парковочных мест. После продолжительных поисков я нашел отличное просторное помещение, расположенное по улице Толе би, между улицами Ауэзова и Жарокова.

Помимо помещения, необходимо было закупить оборудование, которое отвечало бы соотношению цена/качество. Проведя анализ рынка, остановил свой выбор на российском бренде «YOUSTEEL». Данная компания занимается производством оборудования для силового и функционального тренинга с 2013 года.

- Как вы выстраивали ценовую политику? На какой сегмент населения ориентировались?

В этом вопросе я ориентировался на цены на абонементы в средне-статических тренажерных залах Алматы. В то время стоимость месячного абонемента в таком зале была примерно 10–12 тыс. тенге. За эту цену клиент получал только 12 посещений зал, за услуги тренера нужно оплачивать дополнительно. Мы же продавали «входной билет» на месяц, за который клиент получал занятия под руководством тренера, а также доступ к классам по гимнастике, тяжелой атлетике, силовому тренингу и т. д. То есть, клиент может посещать зал и участвовать во всех классах каждый день в удобное ему время. Те, кто любит заниматься самостоятельно без тренера, могли также посещать зал и пользоваться всем инвентарем. Так как ассортимент предлагаемых услуг у нас шире, цена за посещение нашего клуба была немного выше, чем у тренажерных залов.

- Кем были ваши первые клиенты?

Я не могу выделить определенную категорию людей. Нашими клиентами изначально были представители разных профессий и возрастов. Это были и профессиональные спортсмены, и представители силовых структур, и офисные работники, и студенты, и пенсионеры. Тем и хорош наш спорт, что им могут заниматься люди с разным уровнем физической подготовки.

За короткий период времени мы смогли привлечь большое количество клиентов. Я думаю, что такой быстрый рост был обусловлен удачным местоположением зала. В этом месте проходил большой поток людей и машин. Мы также установили большие витражные окна, через которые проходящие люди могли наблюдать за тем, что происходит в зале. Людям становилось интересно, они заходили посмотреть и в конечном счете приходили на следующий день на тренировку.

- Что, по-вашему, приводит людей в «Arlan Black Wolves»?

Высококвалифицированные тренера, современное оборудование, удобство расписания и дружеская атмосфера в зале.

-Расскажите о тренерском составе. По какому принципу набирали свою команду?

Тренерский состав состоит из молодых ребят, среди которых есть и действующие спортсмены. При приеме на работу смотрел на наличие опыта работы и образования, умение общаться с людьми. Из личностных качеств важными являются честность и порядочность.

-Каким образом выстраивается тренировочный процесс и как разрабатываются программы?

Программы тренировок у нас разные. Программа выстраивается в зависимости от уровня физической подготовки человека. Тренировка обязательно включает разминку для того, чтобы подготовить тело к выполнению основных упражнений. Для начинающих атлетов пишется своя программа, которая выполняется в щадящем темпе и исключает опасные движения и тяжелые веса. Продвинутые атлеты выполняют упражнения с более тяжелыми весами и в интенсивном темпе, а программа выступающих атлетов состоит из двухразовой тренировки. То есть, не будет такого, что человек пришел на тренировку в первый раз, его довели до предела и он ушел «ушатаным».

Программы тренировок я пишу сам. За годы тренировок и выступлений на соревнованиях накопил достаточный багаж знаний и опыта, чтобы составить тренировку с учетом физической подготовленности человека.

- Arlan Black Wolves изначально позиционировал себя как зал CrossFit. Однако кроссфит – это торговая марка и для её использования необходимо заплатить правообладателю. Скажите связан ли переход в направлении функционального тренинга с этим?

Да, в первый год функционирования зала мы сотрудничали с компанией CrossFit. Я упоминал ранее в нашем разговоре, что вносил членский взнос в размере $3 000. Эту сумму нужно выплачивать каждый год для нахождения в реестре аффилированных кроссфит-залов. Данная аффилиация дает право использовать слово CrossFit в перечне услуг и рекламе. Однако сама компания не оказывает какой-либо существенной поддержки клубам. Более того, направление кроссфит в нашей стране явление новое и не настолько развито, чтобы зал обязательно находился в числе официальных представителей. Я решил для себя, что это нецелесообразно выплачивать такую сумму и стал использовать в названии функциональный фитнес.

- Максат, я не могу не задать этот вопрос. Как известно, наступившая пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по фитнес-индустрии во всем мире. Казахстан не стал исключением. Поделитесь как Вы пережили этот период и как сумели сохранить бизнес на плаву?

Этот период был очень сложным для всех владельцев бизнеса в стране. Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно вспомнить прошлое. За время существования мы успели сменить три локации. Я ранее упоминал, что при первом открытии в 2015 году нам удалось разместиться в хорошем помещении. За два года нам удалось собрать значительную базу клиентов, которые посещали зал на постоянной основе. Однако, в 2017 году мы были вынуждены закрыться, так как неправильно рассчитали бюджет доходов и расходов. Мы откровенно говоря «не вывозили» аренду помещения. После закрытия наши клиенты уговорили нас запуститься повторно, и в это время поступило предложение от Торгового дома «ЦУМ Зангар» на аренду большого помещения на шестом этаже. Цена нас устроила, и мы решили заехать туда, конечно, пришлось провести ремонтные работы, так как помещение не подходило для полноценного функционирования зала. К тому же осложняло работу то, что на нижних этажах находились кинотеатры. То есть при возникновении шума из-за снарядов, администрация здания делала постоянные замечания. Тем не менее, мы проработали там вплоть до 2020 года. В это время наступила пандемия, ТД и ТРЦ закрылись из-за карантинных ограничений. Наш зал не мог функционировать, так как находился на территории торгового дома. Я принял решение прекратить сотрудничество с ЦУМом и вывез все оборудование. Приходилось проводить тренировки на открытом воздухе на стадионе «Динамо», благо это было летнее время. За счет наших клиентов у стадиона начала рости посещаемость, и от руководства стадиона поступило предложение открыть совместными усилиями на его территории новый зал. Так появился новый центр функционального фитнеса «Arlan Black Wolves» на территории стадиона «Динамо».

- Что могли бы пожелать и посоветовать тем, кто хочет открыть свой собственный зал?

Быть преданным своему делу, верить в свои силы и не опускать руки. Помнить, что сложности временны.

Автор текста: Валерия Андропова