Как открыть ИП в Казахстане 2019? Пошаговая инструкция

Автор: Babki.kz

Процедура регистрации ИП (индивидуального предпринимателя) в Казахстане достаточно проста. Государство в последнее время занимается активной поддержкой малого и среднего бизнеса.

Итак, если вы хотите открыть собственное ИП, то первым делом сообщаем, что есть 2 способа уведомления (раньше была регистрация):

Обычный (для этого надо идти в Налоговый Комитет) Электронный (оформляется онлайн здесь)

Электронный способ уведомления осуществляется через портал Электронного Лицензирования (для этого понадобится ЭЦП). Мы рассмотрим обычный способ.

Как открыть ИП в Казахстане? Какие документы нужны?

Совершеннолетнему человеку чтобы открыть ИП в Казахстане в 2019 году необходимо предъявить в Налоговом Комитете всего 5 документов:

Налоговое заявление (получите его в НК) Оригинал удостоверения личности (+ копия) Копия документа, подтверждающего место нахождения (адресная справка или документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество) Фотография 3,5 х 4,5 см Документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию индивидуального предпринимателя (чек).

Пошлина за регистрацию ИП в Казахстане составляет 2 МРП. С 1 января 2019 года 1 МРП равен 2525 тенге.

По поводу налогов – у нас почему-то любят всё сравнивать с Россией, так что мы тоже сравним – в РФ минимальный размер годового взноса ИП составляет 32.479 рублей – по нынешнему курсу более 171 000 тенге (не говоря о вещах, про которые большинство наших граждан и не подозревают – бюрократический бардак, отсутствие ЦОНов и так далее).

В Казахстане же содержать ИП можно платя в казну буквально копейки: 2% от дохода при патенте и 3% при упрощенной схеме.

Налоги

В Казахстане ИП-шники могут самостоятельно выбрать один из трёх порядков исчисления и уплаты налогов (и предоставления налоговой отчетности):

Общеустановленный порядок; Патент (специальный налоговый режим на основе патента); Упрощёнка (специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации).

Каждый из этих видов налогообложения имеет как плюсы так и минусы. Всё зависит от вашего рода деятельности, ИП имеет право указывать до 3 видов деятельности.

Узнать код ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) можно здесь.

Вот официальная страница Комитета Государственных Доходов Министерства Финансов РК, где вы можете найти ответы на все интересующие вас вопросы.

Дополнительные вопросы вы можете задать компетентным органам: колл-центр 1408 (Центр Обслуживания Предпринимателей), 8-800-080-7777 (единый контакт-центр департамента госдоходов Алматы) или 1414. Зачастую они очень хорошо помогают людям, они понимают, что многие ИП-шники могут плохо разбираться в нюансах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кредиты для Индивидуальных предпринимателей (ИП)