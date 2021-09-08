Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz

Сегодня в Казахстане кредит наличными от Kaspi Bank пользуется большой популярностью среди населения. По большей части это обусловленно удобством и простой в использовании мобильного приложения Kaspi.kz, которое собрало все сервисы банка на экране смартфона в одном приложение. Оформить кредит в приложение довольно легко, нужно всего лишь заполнить заявку и следовать указанным шагам. Решение по кредиту принимается в течение минуты. Если вы никогда не оформляли кредит в приложение Kaspi.kz и хотели бы узнать как это сделать, то данная статья может быть для вас полезной.

Для начала вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться в приложение, которое можно скачать в AppStore, Google Play или AppGallery. На главной странице или в разделе «Мой банк» выберите «Оформить кредит». После вам необходимо указать сумму, которую вы хотите получить.

Далее вам будет предложено выбрать срок, на который вы планируете взять кредит. В зависимости от выбранной суммы и срока, вам отобразится сумма ежемесячного платежа, дата первого платежа и сумма переплаты по кредиту. Далее нажмите «Получить кредит наличными». Если ваша заявка на кредит одобрена, вам нужно будет подписать кредитный договор своей электронной подписью Kaspi. Снять деньги вы сможете в течение 3 дней в любом банкомате банка с помощью Kaspi QR. Если в течение этого срока вы не снимете деньги, то заявка на кредит автоматически аннулируется.

Требования к заемщику:

Кредит наличными в Kaspi Bank могут получить резиденты РК в возрасте от 18 лет. Для получения кредита вам также нужен работающий мобильный телефоне.

У Kaspi Bank нет четкого требования к минимальному ежемесячному доходу и стажу работы заемщика: решение зависит от качества кредитной истории и платежеспособности.

Условия по кредиту:

Минимальная сумма: 20 000 тенге;

Максимальная сумма: 1 000 000 тенге;

Срок кредитования:

20 000-100 000 тенге — 1, 3, 6, 12 месяцев;

101 000-300 000 тенге — 6, 12, 18, 24, месяцев;

301 000-1 000 000 тенге — 12, 24, 36, 48 месяцев.

Процентная ставка: Kaspi Bank не использует процентную ставку в расчетах по Кредиту Наличными, а указывает переплату за весь период. Она рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной суммы и срока кредита (Источник: Каспи Гид).

Обеспечение (залог): не требуется;

Страхование: не требуется;

Комиссии за рассмотрение и организацию займа: отсутствуют;

Комиссия за снятие наличных в банкомате: отсутствует;

Досрочное/частичное погашение: разрешено без комиссий и штрафов. Минимальная сумма частичного досрочного погашения равна сумме трёх ежемесячных платежей.