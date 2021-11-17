Как не стать жертвой мошенников при получении кредита

Не секрет, что на фоне пандемии и карантиных ограничений у многих казахстанцев уменьшились доходы. В это время выросло количество финансовых мошенников, которые придумывают новые схемы незаконного заполучения денег жертв. Сегодня стать жертвой мошенников можно не только отдавая кому-то деньги, но и получая их – к примеру, в кредит. По словам директора Департамента защиты прав потребителей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александра Терентьева с введением ограничетельных мер активизировались мошенники в сети Интернет, которые в качестве инструмента заманивания людей и выуживания денег используют фишинговые сайты, социальные сети, мессенджеры. Особенно активизировались так называемые «черные» кредиторы, которые за небольшую плату готовы выдать кредит даже с испорченной кредитной историей.

Кто такие черные кредиторы?

Черные кредиторы – это организации, которые выдают кредиты и займы без лицензии от АРРФР. Мошенники дают деньги под проценты людям, которые не могут получить кредит в банке или легальной микрофинансовой организации из-за разных причин - к примеру, из-за отсутствия официального дохода или плохой кредитной истории. Обращение к черным кредиторам может привезти к тому, что человек не только не получит кредитные средства, но и потеряет собственные деньги.

Мошеннические схемы черных кредиторов:

1) Мошенники создают сайт, похожий на банковский

Некоторые мошенники создают копию сайта существующего банка или МФО с адресом, очень схожим с официальным. К примеру, официальный домен банка – sberbank.kz, а преступники создают сайт под адресом sberbanc.kz. Эксперты рекомендуют обращать внимание на все символы в адресе сайта.

Как правило, на таких сайтах в разделе «Контакты» почта предоставлена не на корпоративном домене, а лицензия на оказание банковских услуг отсутствует или принадлежит другому банку.

2) Мошенники просят внести предоплату до получения кредита

Требование оплатить какие-либо услуги или комиссии до выдачи кредита – явный признак мошенничества. Мошенники могут попросить оплатить проверку кредитной истории, страховку и т. д.

После оплаты такой услуги преступники скажут, что в кредитной заявке было отказано и просто исчезнут. Эксперты предостерегают, что не один банк не выставляет таких условий.

3) Преступники предлагают оплатить доставку кредитной карты

Мошенники просят оплатить доставку карты, обещая стопроцентное одобрение кредита. Как правило, злоумышленники высылают ненастоящую карту, которую не примет ни один банкомат, либо и вовсе ничего не присылают. Ни один банк не предлагает платную доставку карты.

4) Мошенники предлагают оформить кредит по телефону

Жертве может быть предложено заполнить заявку на кредит или карту прямо по телефону, а документы выслать по почте. В этом случае может получиться, что предложенные условия по телефону не будут выполнены, либо всплывут дополнительные услуги, которые заемщик должен оплатить

5) Злоумышленники просят назвать данные банковской карты, якобы для отправки на нее кредитных средств.

Мошенники могут попросить сообщить карточные данные под видом того, что перечислят туда кредит. Однако, эти данные могут быть использованы для вывода денег с карты клиента.

Эксперты рекомендуют никогда не сообщать по телефону паспортные данные, номера карт и трёхзначный код с оборотной стороны карты. В случае угроз со стороны человека по телефону, необходимо бросить трубку и обратиться в службу поддержки банка.

Как не стать жертвой черных кредиторов?

Черные кредиторы стремятся втянуться в доверие к жертве, запутать, вытянуть деньги любыми способами.

В связи с возросшим количеством случаев мошенничества, АРРФР всерьез занялся проблемой черных кредиторов. Проверить статут лицензии банка или МФО можно легко на сайте финрегулятора. Кроме того, АРРФР публикует список компаний, подозреваемых в нелегальной деятельности.

Не стоит вестись на красивый сайт организации и т. д. Проверяйте историю компании и в случае отсутствия лицензии АРРФР, то немедленно прерывайте дальнейшее взаимоотношение.

Фото: profile.ru