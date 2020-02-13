Как не стать жертвой карточного мошенничества: 3 совета от антифрод-специалиста

Лидер команды по борьбе с фродом компании ECOMMPAY, Даниэль Шевский, рассказывает как обычным пользователям обезопасить себя от онлайн-мошенничества.

1. Быть бдительным и никогда не паниковать

По словам Шевского, мошенники используют методы социальной инженерии, пытаясь убедить пользователя всегда реагировать быстро на фишинговые сообщения: «Если вы не ответите на письмо в течение 5 минут, ваш аккаунт удалится!».

"Вы отвечаете и таким образом принимаете правила игры, что это та персона, которая может вам отдавать приказы. Или «Отправьте код, который вы сейчас получите по телефону». И то, что в СМС написано «платеж Сбербанк на сумму такую-то» вы даже не обращаете внимание — главное, что код получен и осталось всего две минуты", - Даниэль Шевский.

2. Использовать виртуальные карты предоплаты

Эксперт советует использовать виртуальную карту и блокировать ее каждый раз до следующей транзакции. Блокировать и разблокировать карточку можно самостоятельно в приложении.

"99% времени моя карта заблокирована, кроме тех случаев, когда я достаю ее, чтобы заплатить. Виртуальную карту, которой я плачу в интернете, я удаляю каждый раз и потом создаю новую — все это делается в рамках одного приложения. Если будут неудачные попытки списать средства по моей заблокированной карте — я их увижу и пойму, что где-то у меня утащили данные карты", - Даниэль Шевский.

3. Не забывать про свои права

Если вы столкнулись со случаем мошенничества, обратитесь в банк, который выдал вам карту. В случае если карта использовалась без протокола 3-D Secure (подтверждение операции по карте с помощью ввода одноразового пароля из СМС при каждой оплате в интернете), то вы имеете право на компенсацию.