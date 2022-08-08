Как лучше погашать кредит досрочно?

Кредит – это финансовый инструмент, который на сегодня доступен практически каждому. Однако, некоторым людям психологически некомфортно находится в статусе заемщика, поэтому они стремятся погасить заем досрочно. Как правильно досрочно гасить кредит, разберем в данной статье.

Существуют два вида досрочного погашения кредита – частичное и полное. При частично досрочном погашении кредита уменьшается размер основного долга, а вместе с ним и общая переплата по процентам. Однако стоит помнить, что для того, чтобы внесенная сумма денег уходила на частичное погашение, необходимо каждый раз оформлять заявление на досрочное погашение. В противном случае внесенная на счет сумма будет списываться постепенно согласно графику погашения.

Заявление на досрочное погашение можно оформить онлайн через мобильное приложение или интернет-банкинг. Для избежания ошибок в расчете при досрочном погашении лучше обратиться в банк лично, чтобы менеджеры точно рассчитали, так как важно чтобы на счет была внесена вся оставшаяся сумма долга и проценты, которые были начислены с момента последнего платежа.

Какие плюсы от досрочного погашения кредита?

Главным плюсом от частично досрочного погашения кредита является снижение стоимости страхования. При досрочном погашении снижается сумма долга, а значит и сумма страховых выплат.

Особенности и правила досрочного погашения кредита

Большинство кредитов погашаются по аннуитетной системе. Аннуитетная система предполагает погашение кредита равными ежемесячными платежами, но в первую половину срока погашается только проценты по задолженности, а к окончанию срока кредитного договора уже оплачивается основной долг. В этом случае, частичное досрочное погашение выгодно в начале действия кредитного договора.

Частичное погашение можно произвести с помощью любой суммы, поэтому нет необходимости копить существенную сумму.

У каждого банка могут быть свои правила досрочного погашения. Списание средств может происходить в день обязательного ежемесячного платежа, либо в день поступления и подачи уведомления. В первом случае нужно помнить, что обязательный ежемесячный платеж должен быть внесен полностью, так как в начале учитывается обязательный платеж, а потом уже сумма досрочного. В случае учета досрочного платежа в день зачисления, то нужно помнить, что сначала банк начислит проценты за пользование средствами с момента последнего платежа на дату досрочного погашения (в первую очередь списываются именно они), поэтому сумма досрочного погашения может оказаться меньше ожидаемой.

Сокращать срок кредита или сумму долга?

При частичном досрочном погашении можно уменьшить либо срок кредитования, либо размер ежемесячного платежа. При сокращении срока кредитования уменьшается общая сумма переплаты по кредиту. В случае с уменьшением размера ежемесячного платежа, снижается финансовая нагрузка на ваш бюджет.

Если размер ежемесячного платежа по кредиту не несет сильной нагрузки на ваш бюджет, то выбирайте сокращение срока. Если вам нужно больше средств в семейном бюджете, то стоит уменьшит размер платежа. В обоих случаях необходимо произвести предварительный расчет (включая общую сумму переплаты).

Есть хороший лайфхак. Вы можете выбрать уменьшение размера платежа, но продолжать платить привычную для вашего бюджета сумму и ежемесячно оформлять досрочное погашение. Так у вас получится погасить кредит быстрее.

Для написании статьи частично использовались материалы с портала fingram39.ru

Фото: Tehran Times