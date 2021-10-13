  1. Главная
  2. Статьи
13.10.2021

Как гарантированно получить кредит в банке?

Как гарантированно получить кредит в банке?

Особенности получения кредитов в банках. Случаи, когда нужно обращаться за займом в МФО. Основные способы, повышающие шансы на одобрение кредита.

Как повысить шансы на получение кредита?

Потребность в деньгах может возникнуть внезапно, и кредит является одним из способов быстро получить требуемую сумму. Для повышения вероятности одобрения займа участникам зарплатных проектов стоит обратиться в те банки, в которых они обслуживаются. Аналогично могут поступить пенсионеры. Всем остальным, чтобы получить кредиты, придется выбирать финансовую организацию и учитывать ее требования к потенциальным заемщикам.

Способы повышения вероятности одобрения кредита

Не все банки одинаково лояльны к заемщикам. У крупных организаций уже есть обширная клиентская база, поэтому они могут предъявлять к потенциальным клиентам строгие требования. Среди них главными являются официальное трудоустройство, наличие официального дохода (зарплаты, пенсии), и др.

Крупные финансовые организации охотно кредитуют людей, имеющих хорошую кредитную историю. Поэтому если кредитный рейтинг низкий, стоит подавать заявку в те банки, которые более лояльно относятся к каким заемщикам.

Для начала можно попробовать оформить кредитную карту. Если же и это невозможно, стоит взять несколько небольших займов, выплатить их, чтобы в кредитной истории появилась новая положительная запись.

Банк всегда проверяет данные, которые указывает в анкете потенциальный заемщик. Нужно писать то, что есть в реальности. Подача ложных сведений может быть истолкована как попытка ввести в заблуждение сотрудников безопасности банка и приравнена к мошенничеству.

Если нужна большая сумма, стоит закрыть все ранее оформленные кредиты, чтобы не было излишней долговой нагрузки. Банки стараются не выдавать ссуды, выплаты по которым занимают более 40% дохода.

Не все люди имеют высокий официальный доход. Поэтому кроме справки с места работы стоит предоставить выписки с расчетного счета, сведения о поступающих дивидендах, и др. Наличие таких дополнительных доходов повышает шансы на одобрение кредита.

На что обратить дополнительное внимание?

Банк обращает внимание на возраст заемщика и его образование. Диплом об окончании вуза делает человека конкурентоспособным на рынке труда. В случае увольнения он быстрее найдет работу, и этот момент финансовая организация принимает во внимание. Поэтому при заполнении анкеты нужно всегда указывать уровень образования.

Имеет значение возраст человека. Очень молодые граждане, как и люди преклонного возраста не могут рассчитывать на большую сумму в кредит. Им нужно или иметь поручителя, или предоставить залог.

Залоговое имущество выступает в качестве обеспечения по займу. Но банк принимает только ликвидные объекты, которые можно быстро продать по хорошей цене. Поэтому наличие такого имущества может повышать шанс на одобрение заявки, либо увеличивает сумму кредита.

Если кредит нужен не срочно, можно открыть в банке расчетный счет и копить деньги. Банк, видя поступления, через некоторое время сам предложит потребительский кредит или карту. Если говорить об ипотеке, наибольшие шансы на ее получение имеют люди 30-40 лет. Заемщики такого возраста считаются наиболее платежеспособными.

Повысить шансы на успех могут и другие факторы. К ним относится внешний вид заемщика и его манера поведения. Поэтому при визите в банк одежда должна быть опрятной, речь - грамотной. Специалисты кредитного отдела обращают внимание на то, как человек себя ведет, спокоен ли он, и др.

Не нужно отправлять заявку сразу в несколько финансовых организаций. Записи об этом сразу появляются в кредитной истории гражданина, и банк могут насторожить попытки получить деньги хоть где-нибудь. Организация или истолкует это как попытку мошенничества, или потребует от заемщика дополнительных обеспечительных мер.

При получении отказа по кредиту следующую попытку стоит делать через 1 месяц, а еще лучше - через 2 месяца. Также нужно выбрать банк с более мягкой кредитной политикой.

Если кредит так и не удается получить, стоит обратиться в МФО. Такие организации кредитуют население под более высокие проценты, но оформить онлайн-займы можно практически мгновенно. Вовремя внося платежи, можно повысить кредитный рейтинг, а затем оформить кредит на большую сумму в банке.

Поделиться
КредитыМикрозаймыФинансовая грамотность
Мнение экспертов
Birzhan Temirzhan17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор кредитаРассчитайте проценты и ежемесячный платеж по потребительскому кредиту
Новости
Сегодня, в 2:45Цена биткоина обновила исторический максимум
Сегодня, в 2:43Трамп объявил запуске собственной соцсети TRUTH Social
Сегодня, в 2:40Доходы Tesla в III квартале выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Сегодня, в 2:38"Лаборатория Касперского" создала комплекс по борьбе с дронами
Последние статьи
Все статьи