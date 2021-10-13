Как гарантированно получить кредит в банке?

Как повысить шансы на получение кредита?

Потребность в деньгах может возникнуть внезапно, и кредит является одним из способов быстро получить требуемую сумму. Для повышения вероятности одобрения займа участникам зарплатных проектов стоит обратиться в те банки, в которых они обслуживаются. Аналогично могут поступить пенсионеры. Всем остальным, чтобы получить кредиты, придется выбирать финансовую организацию и учитывать ее требования к потенциальным заемщикам.

Способы повышения вероятности одобрения кредита

Не все банки одинаково лояльны к заемщикам. У крупных организаций уже есть обширная клиентская база, поэтому они могут предъявлять к потенциальным клиентам строгие требования. Среди них главными являются официальное трудоустройство, наличие официального дохода (зарплаты, пенсии), и др.

Крупные финансовые организации охотно кредитуют людей, имеющих хорошую кредитную историю. Поэтому если кредитный рейтинг низкий, стоит подавать заявку в те банки, которые более лояльно относятся к каким заемщикам.

Для начала можно попробовать оформить кредитную карту. Если же и это невозможно, стоит взять несколько небольших займов, выплатить их, чтобы в кредитной истории появилась новая положительная запись.

Банк всегда проверяет данные, которые указывает в анкете потенциальный заемщик. Нужно писать то, что есть в реальности. Подача ложных сведений может быть истолкована как попытка ввести в заблуждение сотрудников безопасности банка и приравнена к мошенничеству.

Если нужна большая сумма, стоит закрыть все ранее оформленные кредиты, чтобы не было излишней долговой нагрузки. Банки стараются не выдавать ссуды, выплаты по которым занимают более 40% дохода.

Не все люди имеют высокий официальный доход. Поэтому кроме справки с места работы стоит предоставить выписки с расчетного счета, сведения о поступающих дивидендах, и др. Наличие таких дополнительных доходов повышает шансы на одобрение кредита.

На что обратить дополнительное внимание?

Банк обращает внимание на возраст заемщика и его образование. Диплом об окончании вуза делает человека конкурентоспособным на рынке труда. В случае увольнения он быстрее найдет работу, и этот момент финансовая организация принимает во внимание. Поэтому при заполнении анкеты нужно всегда указывать уровень образования.

Имеет значение возраст человека. Очень молодые граждане, как и люди преклонного возраста не могут рассчитывать на большую сумму в кредит. Им нужно или иметь поручителя, или предоставить залог.

Залоговое имущество выступает в качестве обеспечения по займу. Но банк принимает только ликвидные объекты, которые можно быстро продать по хорошей цене. Поэтому наличие такого имущества может повышать шанс на одобрение заявки, либо увеличивает сумму кредита.

Если кредит нужен не срочно, можно открыть в банке расчетный счет и копить деньги. Банк, видя поступления, через некоторое время сам предложит потребительский кредит или карту. Если говорить об ипотеке, наибольшие шансы на ее получение имеют люди 30-40 лет. Заемщики такого возраста считаются наиболее платежеспособными.

Повысить шансы на успех могут и другие факторы. К ним относится внешний вид заемщика и его манера поведения. Поэтому при визите в банк одежда должна быть опрятной, речь - грамотной. Специалисты кредитного отдела обращают внимание на то, как человек себя ведет, спокоен ли он, и др.

Не нужно отправлять заявку сразу в несколько финансовых организаций. Записи об этом сразу появляются в кредитной истории гражданина, и банк могут насторожить попытки получить деньги хоть где-нибудь. Организация или истолкует это как попытку мошенничества, или потребует от заемщика дополнительных обеспечительных мер.

При получении отказа по кредиту следующую попытку стоит делать через 1 месяц, а еще лучше - через 2 месяца. Также нужно выбрать банк с более мягкой кредитной политикой.

Если кредит так и не удается получить, стоит обратиться в МФО. Такие организации кредитуют население под более высокие проценты, но оформить онлайн-займы можно практически мгновенно. Вовремя внося платежи, можно повысить кредитный рейтинг, а затем оформить кредит на большую сумму в банке.