С наступлением августа родители начинают собирать детей к очередному учебному году. Однако, собрать ребенка в школу обходиться родителям в круглую сумму. Для этого многим родителям приходиться закладывать отдельную статью в семейный бюджет. В данной статье разберем, как экономно собрать ребенка в школу без серьезного ущерба для семейного бюджета.

По данным Института общественной политики при партии AMANAT, базовый набор школьника в 2022 году составит 83 865 тенге. В этот набор входят минимальный комплект канцелярских товаров, который в 2022 году стоит 13 885 тенге. Набор состоит из 22 позиций, где самая дорогая – рюкзак (от 6 800 тенге), а самые бюджетные – клей-карандаш (от 50 тенге) и точилка (от 50 тенге). Стоимость школьной формы и спортивного костюма составит в среднем 69 980 тенге, при этом для девочек школьные вещи обойдутся дороже – 71 980 тенге.

На самом деле сумма выйдет гораздо больше, так как современному школьнику помимо тетрадей и других канцелярских товаров потребуется смартфон, ноутбук или компьютер, смарт-часы.

Совет №1: разделите процесс закупки

Составьте план и разбейте процесс закупки на несколько заходов. К примеру, вначале можно купить форму, затем канцтовары и т.д. Во-первых, вы избежите нагрузки на семейный бюджет тратой сразу крупной суммы. Во-вторых, закупка всех вещей разом – утомительный процесс, при котором есть риск потерять контроль и потратить больше, чем требуется.

Совет №2: ведите семейный бюджет

Сегодня существует большое количество различных программ, приложений и готовых таблиц по ведению семейного бюджета. Выберите наиболее удобный для вас вариант и не забудьте внести отдельную статью расходов на сбор ребёнка в школу, если в вашей семье есть школьник.

Совет №3: покупайте вещи заранее

Как правило, ближе к сентябрю школьные принадлежности растут в цене. Это связанно с большим спросом на подобные товары. Если купить вещи весной или в начале лета, то можно хорошо сэкономить на скидках. Только стоит помнить, что ребенок за лето может вырасти, поэтому лучше приобрести вещи на вырос. Также важно не экономить на качестве, так как лучше приобрести качественные принадлежности, которые прослужат дольше, чем дешевые аналоги.

Совет №4: покупайте канцтовары правильно

Многие родители любят покупать канцелярские товары на базаре. Одна особенность базаров – деньги разлетаются там незаметно. Лучше приобрести их в ближайшем магазине или супермаркете. Конечно же, не забывайте заранее составить список закупок.

Совет №5: не забывайте про мелочи

Не забывайте включать в расходы дополнительные траты, такие как стрижка, банты для девочек и деньги на цветы для учителей.

Фото: Жанара Каримова / vlast.kz