Как брать займы в МФО, чтобы не попасть в долговую яму?

Как пользоваться микрозаймами, чтобы не влезть в долги?

Сегодня на рынке существует целый ряд микрофинансовых организаций, предоставляющих займы населению. Во многих ситуациях услуги этих компаний могут стать настоящей палочкой-выручалочкой. Яркий пример – необходимость оплаты съемного жилья в случае задержки зарплаты. К тому же, получать онлайн-займы очень просто. Для этого часто требуется только паспорт (иногда – 1-2 дополнительных документа, и порой в необязательном порядке), а залог и поручители не нужны. Оформить заявку можно в режиме онлайн с любого мобильного или стационарного устройства с доступом в интернет всего за несколько минут. При положительном решении деньги зачисляются очень быстро – чаще всего мгновенно. Но перед тем как взять микрозайм, нужно убедиться в том, что вы не попадете в долговую яму.

Убедитесь в необходимости обращения в микрофинансовую организацию

Если вам необходимо завтра в срочном порядке оплатить аренду квартиры, поскольку в противном случае вас выселят, брать микрозайм можно и нужно. А вот если у вас не хватает денег на покупку нового телефона при исправности имеющегося, стоит задуматься. Надо ли переплачивать проценты за пользование займом? Быть может, лучше дождаться зарплаты и накопить? Конечно, случается, что на некоторые товары бывают кратковременные акции и скидки. В этом случае следует соизмерить выгоду от мгновенной покупки и переплату по займу. Кстати, если вы все же решите накопить, то за это время можете выяснить, что казавшийся необходимым товар может стать не таким уж и нужным.

Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда у человека нет стабильного источника дохода. Обычно микрофинансовые организации не требуют его подтверждения. В этом есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, шансы на получение срочной материальной помощи есть у безработных. Иногда это оправдано – например, если вы оказались в чужом городе, у вас украли кошелек и вам нужно найти средства на билет домой. Но если при отсутствии работы деньги нужны на нечто не столь необходимое (развлечения, подарок близкому и т. д.) – лучше отказаться от этой затеи. Ведь стоит понимать, что деньги нужно будет скоро отдавать. Если не получится в кратчайшие сроки найти работу, возможны проблемы. Все вышесказанное не относится к людям, которые имеют неофициальный, но стабильный доход. Если вы уверены в том, что погасите задолженность вовремя, займ можно брать.

Сумма, срок и условия

К выбору суммы микрозайма нужно подходить крайне серьезно. Если вы возьмете больше денег, чем нужно, вам придется переплатить. Ведь размер процентов напрямую зависит от суммы. В то же время, убедитесь, что она будет достаточной. Если в целях экономии на процентах вы возьмете чуть меньше, чем нужно, оформить дополнительный займ в той же микрофинансовой организации не получится до тех пор, пока вы не погасите предыдущий. Конечно, можно обратиться в другую МФО. Но тогда придется платить проценты и по этому займу.

Что касается сроков – здесь тоже нужно все внимательно взвесить. Предположим, что вы получаете зарплату каждый месяц 11-го числа и решили взять займ до соответствующей даты. Уверены ли вы, что выплату не задержат? Если такое случается, есть смысл перестраховаться. Но и специально брать микрозаймы на слишком продолжительный срок тоже не нужно. Ведь каждый день будут начисляться проценты. А чем их больше, тем сложнее будет погасить задолженность.

Перед оформлением договора не поленитесь внимательно прочитать его. Особое внимание уделите информации о сумме микрозайма, сроках кредитования и процентной ставке. Убедитесь, что МФО не взимает штрафы за досрочное погашение. Ознакомьтесь с размером пени.

Что делать, если просрочка неминуема?

Главный совет – не пытайтесь скрыться от представителей микрофинансовой организации. Если МФО захочет взыскать с вас долг – она вас разыщет (самостоятельно, с помощью коллекторов или через суд). Если вы понимаете, что вернуть средства вовремя не получается, сами обратитесь в микрофинансовую компанию. Вполне возможно, что она предложит вам оплатить только проценты, пролонгируя тем самым кредит. В некоторых МФО бывают программы реструктуризации и рефинансирования.

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