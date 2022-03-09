Кадры для цифровой трансформации государства

Ключевыми компонентами цифровой трансформации являются - люди, процессы и технологии.

Сельскохозяйственная и промышленная экономика практически не предъявляла никаких требований к потребителям. Что же касается работников, хотя для них и существовали определенные требования, обычно они ограничивались рамками профессиональной и должностной компетенции. Однако в условиях цифровой экономики как от работников, так и от потребителей требуется новое качество - цифровая грамотность.

С проникновением новых технологий во все сферы общества к работающему населению все чаще предъявляются два требования: наличие профессиональной компетенции и знание цифровых технологий. Однако в каждой стране наблюдается нехватка специализирующихся на “цифре” кадров. В Казахстане кадровый голод составляет порядка 30 тысяч специалистов сферы ИКТ (согласно анализу АО НИКХ “Зерде”). Поэтому чем выше уровень владениями цифровыми технологиями у работника, тем более он конкурентоспособен на рынке труда. Что же касается потребителей, то, не имея хотя бы базовых знаний о таких технологиях, они не смогут пользоваться современными продуктами и услугами. Их участь - быть “неграмотными” в реалиях новой эпохи.

Поэтому навыки “цифровой грамотности” сегодня так же важны, как способность слышать, говорить, читать и писать. Она нужна не только для того, чтобы использовать данные в собственных целях, но и для создания цифрового производства, ведь сегодня это ключевой фактор и основа развития экономики государства.

Цифровая грамотность государственных служащих

Цифровая эпоха предъявляет высокие требования к уровню цифровой грамотности, необходимых для многих профессий, но недостаточная компетенция со стороны государственных служащих вовлеченных в цифровую трансформацию может отразиться на качестве реализации цифровых реформ. На всех уровнях государственного управления существует дефицит кадров способных проводить эффективную политику цифровой трансформации. Борьба работодателей за высококвалифицированные ИТ-кадры и дефицит последних в государственном секторе и на рынке в целом — общемировой тренд. В Казахстане проблема привлечения узких ИТ-специалистов, например дата-аналитиков, остро стоит в органах власти на всех уровнях, но особенно в регионах, где такие специалисты предпочитают работу в крупных отечественных и международных компаниях или в местных коммерческих организациях из-за значительной разницы в оплате труда.

Чтобы собрать необходимую команду цифровой трансформации, руководителям приходится искать непрямые решения: различные варианты аутсорсинга и дистанционной работы, в том числе из других регионов, наем ИТ-специалистов в подведомственные учреждения. Учитывая интенсивное развитие цифровой экономики и появление новых задач и проектов в сфере цифровой трансформации, острота дефицита высококвалифицированных ИТ-специалистов в государственных органах власти будет в ближайшие годы только нарастать. Поэтому развитие кадрового потенциала, в том числе создание методологии формирования цифровой грамотности государственных служащих, является важным аспектом перехода к цифровой экономике.

Соответственно для формирования кадрового состава госслужащих для цифровой трансформации потребуется несколько лет систематической работы по привлечению новых и переобучению старых кадров. Важно пересмотреть соответствующие квалификационные требования не только для руководителей цифровой трансформации, но для государственных служащих всех уровней, которые должны включать в себя навыки цифровой трансформации и цифровой грамотности. Более того, в условиях перехода на платформенную модель государственного управления цифровая грамотность государственных служащих позволит эффективно осуществлять управленческие процессы, трансформировать традиционные бюрократические организации в более гибкие адаптивные структуры.

Кроме того, в виду внедрения совершенно новых подходов в взаимодействия государства и граждан требуется внедрение института CDTO (Chief Digital Transformation Officer - руководитель, отвечающий в организации за проведение цифровой трансформации и определяющий стратегию цифровизации) из числа руководителей с наличием опыта внедрения бизнес трансформации и пониманием новых технологий, которые возглавят офисы цифровой трансформации во всех государственных органах и акиматах. CDTO будет проводником проводником и главным идеологом единой политики цифрового развития, который обеспечивает управление реализацией проектов цифровой трансформации и координации проектов цифровой трансформации с другими органами власти. CDTO должен отвечать за планирование и разработку отраслевых стратегий, координацию деяльности и практической реализации программ цифровой трансформации. Более того, команда цифровой трансформации должна состоять из архитекторов, технического подразделения во главе с CTO (Chief Technology Officer или Chief Transformation Officer) и подразделения по работе с данными во главе с CDO (Chief Data Officer). Ключевыми задачами архитекторов являются обеспечение целостности платформы, единство бизнес-процессов и интеграции процессов всех участников платформы, единый подход к построению системы управления данными, включая интеграции с внешними источниками, обеспечение соответствия архитектуры текущим потребностям деятельности, а также обеспечение гибкости платформы и др. CTO отвечает за изучение процессов, потребностей и «клиентов» органов исполнительной власти в организации межведомственных взаимодействий, а также за внедрение процессного подхода и проектирование новых цифровых сервисов. СТО должен уметь оценивать измеряемый результат процесса и проверить, насколько он достигнут. На уровне организационной структуры роли CTO целесообразно создавать подразделение по трансформации процессов. CDO - проводник системной политики принятия решений на основе данных, носитель культуры решения задач с использованием данных и специалист по формированию политики, нацеленной на получение качественных данных. CDO координирует сбор данных и проведение анализа на основе данных. Как и сообщалось ранее, принципиально новый подход к взаимодействию государства и граждан выдвигает совершенно новые требования к командам цифровой трансформации и данная концепция с участием новых ролей позволит максимально эффективно провести трансформационные процессы.

Чтобы удовлетворить спрос на новые цифровые навыки, правительственные системы и операционная среда необходимы в различных областях, включая цифровое лидерство, управление данными, расширенный анализ данных, реинжиниринг бизнес-процессов, обучение специалистов по ИКТ, проектирование пользовательского опыта и дизайн-мышление, приложения дизайн, машинное обучение, большие данные и т. д. Программы должны быть доступны в различных форматах: от личных или виртуальных лекций до семинаров с привлечением международных специалистов и организаций. Учебная программа будет постоянно обновляться с учетом быстро меняющихся технологических ландшафтов и вооружать государственных служащих, особенно в области ИКТ и цифрового правительства. Посредством таких программ обучения и сертификации будет подготовлен штат государственных служащих (должности всех категорий) обученных цифровым навыкам, что повысит общую цифровую грамотность государственных служащих.

Более того, по мере того, как мы оцифровываем и выводим все больше систем в онлайн, риск кибербезопасности будет расти. Киберпреступники руководству одним из ключевых принципов при совершении своих атак - “Человек самое слабое звено в информационной безопасности”. Следовательно, государственные служащие всех отраслей должны быть пройти соотвествутствующую сертификацию, которая позволит гарантировать безопасность государственных систем и данных.