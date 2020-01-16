Итоги реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» за 2019 год

В настоящее время растущая актуальность цифровизации казахстанской экономики позволит обеспечить дальнейший экономический рост и конкурентоспособность страны на мировой арене. Основным инструментом в достижении этой цели выступает Государственная программа «Цифровой Казахстан».

Цифровизация может стать двигателем национальной экономики и генератором устойчивых рабочих мест. Именно цифровизация станет двигателем разработки и адаптации новых технологий в экономику Казахстана, которая позволит запустить новую волну создания рабочих мест. В 2019 году в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Цифровой Казахстан» было создано 8 тыс. рабочих мест.

Совокупный экономический эффект от Программы за 2018 и 2019 годы превысил 600 млрд тг. Значительные успехи достигнуты во внедрении цифровых технологий в сферы оказания государственных услуг, образования, здравоохранения, финансовый, транспортный и горно-металлургический секторы.

Дальнейшая интеграция цифровых технологий имеет решающее значение для вхождения Казахстана в список 30 наиболее конкурентоспособных экономик мира и улучшения благосостояния казахстанцев.

Электронная биржа труда

В части цифровизации социально-трудовой сферы успешно функционирует электронная биржа труда. В результате вдвое сокращен процесс трудоустройства, а сама процедура стала прозрачной.

В 2019 году посредством электронной биржи труда трудоустроено более 488 тыс. соискателей, из них 350 тыс. на постоянные рабочие места.

Также запущены электронные трудовые договоры и уже сейчас заключено 742 тыс. электронных договоров. По результатам 2019 года в социально трудовой сфере оказано более 9,8 млн услуг, и 80% госуслуг оказано в электронном формате.

Благодаря реализации цифровых проектов работодатели и соискатели сэкономили порядка 862,2 млн тг. Экономия затрат при использовании Единой системы учета трудовых договоров составила 292,4 млн тг.

Индустрия 4.0.

В рамках направления «Цифровизация отраслей экономики» ведется внедрение цифровых технологий на предприятиях топливно-энергетического и горно-металлургического комплексов, где технологическое перевооружение предприятий отраслей промышленности проводится с применением элементов Индустрии 4.0.

В нефтегазовой отрасли осуществлен переход на 3-х летний межремонтный период на Атырауском и Павлодарском нефтехимических заводах, позволяющий сократить расходы на ремонт и увеличить объем переработки в среднем на 300 тыс. тонн в год за счет сокращения простоев и остановок на капитальные ремонты.

Также 4 предприятиями АО «Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай» реализуется информационная система «Интеллектуальное месторождение».

Внедрение данной технологии позволяет оптимизировать затраты на потребление электроэнергии до 15%, стабилизировать уровень добычи до 2%, а также обеспечивает централизованное управление и дистанционный мониторинг месторождений, оптимизацию работ скважин и промыслового оборудования.

Для повышения уровня безопасности движения поездов за счет своевременного выявления неисправностей пути и дефектов рельсов реализуется проект «Внедрение АСУ «Магистраль». На данный момент диагностика инфраструктуры магистральных сетей проводится 3 единицами мобильных диагностических комплексов. Также запланировано создание дополнительных 3 единиц МДК.

По результатам работы мобильных диагностических комплексов за 4 квартал 2019 года продиагностировано около 19 000 км пути. При этом выявлено более 190 километров с неудовлетворительной оценкой. Обнаружены около 85 шт. опасных остродефектных рельсов, то есть предотвращено 85 мест изломов рельсов.

Интеллектуальная транспортная система

В части цифровизации транспорта и логистики реализуется проект «Интеллектуальная транспортная система», осуществляющая сбор и обработку данных об автомобильных дорогах, транспортных средствах, проезде по платным автомобильным дорогам, пассажирах рейсовых междугородних автобусов, а также об оформляемых билетах.

Одним из компонентов Интеллектуальной транспортной системы является Система взимания платы, а также Система сбора и предоставления информации о дорожной обстановке участникам дорожного движения.

На сегодняшний день запущена в эксплуатацию Система взимания платы на 3-х участках: Алматы-Капчагай (42 км), Алматы-Хоргос (295 км) и Астана – Темиртау (134 км) общей протяженностью 471 км.

Для автоматизации транспортного контроля внедрены 24 специальных автоматизированных измерительных средств, с помощью которых с сентября 2019 года выявлено 82 нарушения весовых параметров и взыскано порядка 8,6 млн тг в виде сборов и штрафов.

В рамках цифровизации промышленности реализуется проект по созданию модельных цифровых фабрик, который позволит продемонстрировать эффект и отдачу от цифровизации, выявить барьеры и разработать инструменты господдержки. Инициирована реализация 51 проекта, из них завершено 16 проектов.

Astana Hub

Сегодня в Astana Hub созданы условия для получения налоговых, трудовых и визовых льгот, имеются программы развития стартапов.

В общей сложности сегодня технопарк уже включает 163 IT-компаний, около 700 стартапов, 17 R&D центров отечественных и зарубежных IT-компаний (таких как CISCO, NOKIA, IBM, Microsoft и другие), школу программирования «alem» по современной международной методике обучения. Доля местного содержания составила 57,7%.

На площадке Astana Hub за 2019 год было проведено более 530 мероприятий, в которых приняли участие почти 17 тыс. посетителей.

В 2019 году с 25 международными организациями заключены меморандумы по сотрудничеству в рамках развития инновационного взаимодействия.

Данные меры позволили создать благоприятные условия для развития стартап культуры и привлечь инвестиции в 2019 году в отечественные стартап проекты более 18 млрд тг. Общий объем привлеченных инвестиций в IT-рынок Казахстана за последние 2 года составил около 32,4 млрд тг.

«Программы нашего технопарка дали нам возможность понять, насколько хороши стартап-проекты Казахстана и насколько стремительно они движутся к уровню развитой международной стартап-экосистемы. Изучив качество наших проектов, можно сделать вывод, что наши инвестиции в них окупились», — сказал генеральный директор Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Джозеф Циглер.

На следующем этапе, в соответствии с поставленной задачей Главы государства планируется активно вовлекать в экосистему Astana Hub региональные объекты инновационной инфраструктуры – технопарки, инкубаторы, акселераторы, центры инноваций, IT-хабы, стартап академии, офисы коммерциализации, вузы, НИИ и др.

Принимаемые меры позволят обеспечить подготовку инновационных проектов на стадии pre-seed в самих регионах для дальнейшего участия в программах Astana Hub на республиканском уровне и сотрудничества с международными партнерами.

Автоматизация госуслуг

В рамках проведения работ по автоматизации государственных услуг в Реестр госуслуг включено 723 услуги, из них по 580 услугам или 80,2% предусматривают оказание в электронной форме. Проведены работы по оптимизации госуслуг, вследствие чего количество госуслуг было сокращено на 17 (с 740 до 723).

В настоящий момент заявителям оказывается 17 проактивных и 21 композитных госуслуг. Проведенные оптимизации сократили средний пакет документов на 30%, а также срок предоставления госуслуг - в среднем в 3 раза.

Автоматизация государственных услуг уже позволила сократить бумажный документооборот на 70,8 млн документов и дает косвенный экономический эффект более 8,4 млрд тг.

В рамках цифровизации здравоохранения 97,5% организаций оснащены компьютерной техникой и 100% подключены к сети интернет. 17,9 млн (95,7%) жителей Казахстана имеют региональные электронные паспорта здоровья.

Принятые меры позволили улучшить качество предоставления услуг здравоохранения для населения, а также облегчить труд врачей.

За счет предварительной записи через электронные сервисы на 30% сокращены «живые» очереди в поликлиниках, что вдвое сократило время нахождения пациентов в поликлиниках. В 1,8 раза (с 7 до 4 часов) сокращено время на получение результатов исследований.

На 45% сокращено время врачей и пациентов за счет сокращения среднего времени обслуживания пациентов, оптимизирована работа скорой помощи: на 26% сокращено время обработки вызовов, поступающих в диспетчерскую, и как следствие, в 1,3 раза сокращено время ожидания прибытия скорой медицинской помощи.

Также будут продолжены работы по внедрению медицинских информационных систем до уровня сел и доведение уровня обеспечения электронными паспортами здоровья до 100%.

В рамках цифровизации образования школы оснащены компьютерной техникой. Ученики пользуются электронными дневниками и журналами (6703 из 7014 школ). 90% школ (6336 школ) обеспечены Интернетом со скоростью 4 Мбит/сек и выше.

В 78,5% детских дошкольных учреждениях внедрена электронная постановка в очередь на прием, 70,3% школ принимают учеников онлайн. 74% государственных услуг образования автоматизированы.

В целом, цифровизация системы образования позволила сократить разрыв в качестве образования между сельскими и городскими школами более чем на 30%.

В рамках Госпрограммы большое внимание уделяется поддержке МСБ и созданию благоприятных условий для малого и среднего бизнеса.

Так, например, запущенная информационная система «АСТАНА-1», сократила сроки выпуска таможенных деклараций с нескольких дней и часов до 1 минуты и обработала 1,3 млн деклараций в автоматическом режиме. Благодаря этому участниками ВЭД( внешнеэкономическая деятельность) сэкономлено 56,6 млрд тг.

Реализованы системы «Электронные счета-фактуры», «Маркировка товаров», позволяющие также улучшить условия ведения торговли для бизнеса и выявлять «теневую» экономику. С 1 января 2019 года все плательщики НДС используют ЭСФ.

Также на сегодняшний день используются 540 тыс. контрольно-кассовых машин, из которых 95% подключено в режиме «онлайн».

В целях обеспечения сельского населения услугами широкополосного доступа к сети Интернет планируется обеспечить 1250 СНП, в том числе в 2018 году – 56 СНП, в 2019 году – 705 СНП и в 2020 году – 489 СНП.

Это позволит предоставить доступ к высокоскоростному интернету 3 718 государственным органам и бюджетным организациям. При этом, при формировании списка сельских населенных пунктов перечень направлялся на согласование в местные исполнительные органы. Построенная инфраструктура стимулирует развитие сотовых операторов. Общая протяженность ВОЛС составит более 20 тыс. км.

Кроме того, по итогам 3 квартала 2019 года подключено 841 государственный орган и бюджетное учреждение, расположенных в 299 селах. Дальнейшее обеспечение доступом к ШПД будет осуществлено в соответствии с графиком подключения согласно договорам ГЧП.

По результатам 2018 года была предусмотрена реализация 10 целевых индикаторов и 20 показателей, в т.ч. место страны в различных международных рейтингах. Так, в 2018 г. позиция страны улучшилась по Уровню глобального индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи. Согласно отчету Международного союза электросвязи (ITU), Казахстан занял 40 место в Глобальном индексе кибербезопасности 2018/2019, поднявшись на 42 пункта по сравнению с прошлогодним рейтингом (82 место).

При составлении рейтинга принимаются во внимание пять основных критериев: законодательная база, технические и организационные мероприятия, деятельность на международной арене и создание потенциала для развития сферы.

В 2018 году страна улучшила свою позицию в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала». Казахстан занял 90 место по данному индексу, поднявшись на 12 пунктов по сравнению с прошлогодним рейтингом (102 место).

В текущем году общее количество населения, обученного по цифровой грамотности, составило 532 тыс. граждан (при плане 462 846 человек).

Кроме того, порядка 78,3 тыс. граждан из социально уязвимых слоев населения обучено цифровой грамотности.