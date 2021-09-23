Идеальная ипотека в Казахстане в 2021 году: советы и лайфхаки

Нацбанк Казахстана 13 сентября 2021 года повысил базовую ставку до 9,5% годовых. Не исключается дальнейшее повышение. Это значит, что ставки по кредитам, в том числе ипотечные, продолжат повышаться.

Стоит помнить, что оформляя ипотеку вы берете крупную сумму на долгий срок. Переоценка своих финансовых возможностей и ошибки при оформлении ипотеки могут привести к потери жилья и образованию долгов.

Специалисты Finance.kz составили пошаговую инструкцию «идеальной» ипотеки, следуя которой Вы сможете выбрать оптимальное для вас предложение на рынке.

Совет 1. Объективно оценивайте свои финансовые возможности

Во-первых, при оформлении ипотеки не принимайте решение на эмоциях и трезво оцените свои кредитные возможности. Как правило, главной причиной просрочек по ипотеке является переоценка своих кредитных возможностей, а не потеря работы или форс-мажорные обстоятельства как может показаться на первый взгляд.

Специалисты рекомендуют не брать слишком больших сумм во избежание просрочек по кредиту. Размер ежемесячного платежа не должен быть больше 30% семейного бюджета. Перед принятием решения, воспользуйтесь ипотечным калькулятором на сайте банков и рассчитайте семейную смету. Вы также можете использовать ипотечный калькулятор на нашем портале, который позволит рассчитать срок, ежемесячный платеж и переплату по кредиту на недвижимость любого банка РК.

Совет 2. Берите ипотеку в той валюте, в которой получаете заработную плату

В нынешнее время, курс валют нестабилен. Если вы получаете зарплату в тенге и при этом берете ипотеку в иностранной валюте, вы рискуете в будущем значительно увеличить свои ежемесячные платежи по кредиту в случае роста валютного курса.

Совет 3. Выбирайте банки с крупным именем и долгой историей существования на рынке

Такие банки, как правило, предлагают более выгодные условия кредитования.

Совет 4. Просмотрите все доступные программы ипотечного кредитования.

Не торопитесь останавливать свой выбор на первой попавшейся программе или банке. Изучите все программы, которые предлагают банки и постарайтесь выбрать наиболее оптимальную для вас и узнайте возможно ли оформить ипотеку на льготных условиях. Вы можете воспользоваться ипотечной базой портала Finance.kz, которая содержит полную информацию по всем доступным предложениям на казахстанском рынке.

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Совет 5. Улучшать жилищные условия выгоднее поэтапно

Забудьте о закоренелом мышлении: «если покупать, то сразу просторную». Не нужно оформлять ипотеку на большую по площади недвижимость. Выгоднее начать с покупки более маленького жилья, по которому выплата займет меньше времени и денег. После того как Вы успешно выплатите ипотеку по ней, можно начать планировать покупку жилья с большей площадью. Данная схема поможет уменьшить переплату за ипотеку, а также прибавит уверенности в своих финансовых возможностях, так как в будущем при продаже данной квартиры у Вас будет более крупная сумма и следующая ипотека на новое жилье не будет такой большой.

Совет 6. Внимательно ознакомьтесь с кредитным договором.

Не стремитесь быстро поставить подпись на ипотечном договоре под воздействием эмоций о покупке жилья. Внимательно изучите все пункты договора, особенно те, касающихся дополнительных расходов, так как они могут увеличить стоимость ипотеки до 10 %.

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Совет 7. Старайтесь оформить жилищный кредит на небольшой срок.

Чем дольше Вы будете выплачивать банку, тем больше будет итоговая переплата по кредиту. Более того, банки выдают займы на короткие сроки по меньшей процентной ставке.

Совет 8. Обращайте внимание на годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ).

ГЭСВ укажет Вам конечную стоимость ипотеки. Эффективная ставка подразумевает все расходы по кредиту, размеры и сроки уплаты которых известны на момент заключения договора. Сюда относятся: комиссия за досрочное погашение займа, штрафы и пени, связанные с несоблюдением заемщиком условий договора, комиссии за предоставление справок по требованию заемщика и т.д. Выбирая банковскую программу учтите, что разница в ГЭСВ на 0,5% может быть существенной. Важно помнить, что ипотеку вы берете на долгие годы. Даже мизерная на первый взгляд разница в долгосрочном периоде может дать вам ощутимую переплату.

Совет 9. Правильно оценивайте объект недвижимости.

Избегайте уловок риелторов и продавцов, которые стремятся продать жилье по более высокой цене. В данном случае, лучше всего обратиться к независимым оценщикам во избежание переплаты за квартиру.

Совет 10. Всегда оставляйте в запасе деньги для ежемесячных выплат.

Специалисты считают, что экономически оправданным можно считать трехмесячный запас ежемесячных платежей по ипотеке.

Данное руководство поможет Вам правильно оформить ипотеку, чтобы обезопасить себя.

Как платить за ипотеку меньше?

Досрочное погашение

Частичное досрочное погашение - эффективный и быстрый способ сократить итоговую сумму переплаты и срок кредитования, особенно в первые года, когда проценты по ипотеки максимальны. Однако, некоторые банки не разрешают досрочное погашение кредита в первый год после оформления, либо накладывают штрафные санкции.

Рефинансирование

Рефинансирование - это эффективный инструмент растянуть сроки оплаты либо уменьшить сумму ежемесячного платежа. Но самое важное - уменьшить процентную ставку по кредиту.

Однако, рефинансирование может быть невыгодно:

1. При погашении ипотеки аннуитетными платежами, когда вы выплатили основную часть процентов.

2. При рефинансирования вы несете существенные затраты. К примеру, банк может взимать оплату за сбор документов, оценку обеспечения по кредиту, оформление новой страховки или взимать комиссию за выплату кредита, снижение процентной ставки и т.д.

3. Когда вам осталось выплачивать кредит меньше шести месяцев. В этом случае в независимости от выбранной схемы погашения (аннуитетная / дифференцированная), большая часть процентов по ипотеки уже погашена — выгода может быть незначительной.

4. Если разница между процентными ставками по кредиту составляет не больше 2%. Конечно, тут нужно рассматривать каждый случай индивидуально, но, как правило, выгоду перевешивают затраты на оформление рефинансирования. Также необходимо посмотреть какая сумма процентов была выплачена, а какая осталась.

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Фото: rbc.ru