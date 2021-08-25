Что выгоднее – взять кредит или накопить?

«Казнить нельзя помиловать» - эта фраза из книги Лии Гераскиной «Страна невыученных уроков» известна всем нам с детства. На протяжении всей жизни перед нами часто встают такие вопросы, от расстановки запятых в которых зависят если не жизни, то как минимум, спокойствие и благополучие нас самих и наших близких.

Каждому человеку свойственно желать для себя и своих родных самого лучшего. Но при этом возможности получить сразу все блага есть не у каждого из нас. И тут мы делаем важный выбор: взять кредит и начать пользоваться желаемым уже сейчас или откладывать на покупку деньги, не прибегая к помощи заемных средств.

Главный минус кредитования в том, что кредиты, безусловно, нужно возвращать. Причем не только саму сумму кредита, но и проценты по ней.

При этом желанную вещь или услугу вы можете получить уже сейчас: ремонт, новая техника, поездка в долгожданный отпуск и многое другое. Приобретая эти блага, вы имеете возможность зафиксировать для себя цены на нее, что будет невозможно при накоплении – инфляция и повышение цен пока никуда не ушли из нашей жизни и может случиться так, что пока вы копите на нужную вам вещь, цена взлетит на 20-25% и вам опять придется копить, повторяя это бесконечно.

Простой пример – это ремонт. Средняя цена, в которую он обходится в двухкомнатной квартире составляет от 1 100 000 до 1 300 000 тенге. (мы не берем крупные дизайнерские ремонты).

Итак, на семейном совете вы определили параметры будущего ремонта и примерно описали перечень работ, промониторили цены в строительных магазинах и составили предварительную смету – стоимость ремонта примерно получилась равна 1 200 000 тенге.

Вариант 1

Вы берете кредит на всю сумму, выбираете удобный для вас срок погашения (комфортный для вас платеж по кредиту) и начинаете ремонт. Стоимость работ и материалов находится в пределах рассчитанных вами значений. Через 1-2 месяца вы с семьей наслаждаетесь жизнью в отремонтированной квартире.

При этом вы платите банку кредит комфортными платежами, и, возможно, в дальнейшем находите возможность снизить долговую нагрузку, внося досрочные платежи в погашение кредита.

Вариант 2

Вы начинаете копить необходимую сумму на ремонт, выделяя необременительную для вас сумму из семейного бюджета, которую ежемесячно сможете откладывать. Допустим, это 70 000 тенге. Итого, чтобы накопить необходимые нам 1 200 000 тенге вам потребуется 17 месяцев – полтора года. Когда сумма собрана полностью и вы, довольный, начинаете поиск строительной бригады или приступаете к мониторингу цен в строительных магазинах, то понимаете, что цены за этот период выросли на 15%. Т.е. вам необходимо еще примерно 180 000 тенге на ремонт вашей мечты. Вы опять решаете для себя вопрос: снизить ожидания от ремонта (сократить работы или купить материалы худшего, чем запланировано качества) или копить еще 3 месяца без гарантии фиксирования цен.

Безусловно выбор стратегии всегда остается за вами, но рассмотреть стоит оба варианта, каждый раз просчитывая для себя выгоды от применения подхода.