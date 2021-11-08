Что такое персональный кредитный рейтинг? Влияет ли высокий кредитный рейтинг на одобрение кредита?

Казахстанцы чаще стали оформлять кредиты. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, казахстанцы оформили ипотечные кредиты на 2,8 триллиона тенге, а по итогам восьми месяцев текущего года потребительские займы увеличились на 23,8% до 5,4 трлн. тенге.

Несмотря на возросший спрос на кредитные продукты, процент отказа в займах остается высоким. Это обусловлено несколькими кризисами, которые нанесли ущерб банковскому сектору, а также накопленными данными кредитных историй, которые позволяют выявлять добросовестных и недобросовестных заемщиков.

Персональный кредитный рейтинг или скоринговый балл – это число, показывающее, насколько высоки шансы потенциального заемщика получить кредит в банке. Скоринг основывается на записях кредитной истории заемщика.

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Гарантирует ли высокий кредитный рейтинг одобрение кредитной заявки?

Персональный кредитный рейтинг не является ключевым фактором в принятии решении в одобрении или отказе кредита. Данный рейтинг – это независимая оценка кредитной истории и добросовестности заемщика. Как было сказано выше, кредитный рейтинг формируется на основе всех записей кредитной истории заемщика, тогда как банки в своем решении, помимо записей, отталкиваются от других значимых факторов. Это наличие стабильной работы с достаточным стажем, регулярный ежемесячный доход, семейное и социальное положение. Поэтому стопроцентной гарантии в одобрении кредита здесь быть не может – только большие или меньшие шансы. Вместе с тем наличие хорошей кредитной истории показывают банку, что ранее человеку уже одобряли кредиты и он успешно их погашал. Следовательно, хоть высокий кредитный рейтинг и не гарантирует стопроцентного одобрения, вероятность того, что человек успешно получит кредит составляет 70-80%.