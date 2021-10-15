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В прошлую пятницу, в 8:00

Что нужно знать перед тем, как оформить микрокредит

Что нужно знать перед тем, как оформить микрокредит

Рассказываем про важные нюансы, которые нужно знать перед тем, как обратиться в МФО.

Займ в микрофинансовой организации (МФО) — это быстрый способ получить небольшую сумму по одному документу. Однако, маленький долг может превратиться в большую проблему. Рассказываем про важные нюансы, которые нужно знать перед тем, как обратиться в МФО.

1. Компания должна быть внесена в государственный реестр организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка является ведомством, которое выдает лицензию компаниям на осуществление микрофинансовой деятельности в Казахстане. Без этой лицензии, кредитор работает незаконно и получать деньги в ней категорически нельзя. Такая компания часто обманывает клиентов путем выдачи займов под залог имущества или под высокие проценты. Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 377 предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредитам составляет 56% годовых. 

2. Можно получить только небольшую сумму.

МФО выдают небольшие суммы. Как правило, максимальная сумма займа составляет 145 000 тенге. 

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3. Вносить минимальный платеж невыгодно

Минимальный платеж состоит только из процентов по займу или процентов и небольшой части основного долга. Если вносить только минимальные платежи, вы будете погашать займ на протяжении долгого времени, так как будут начисляться новые проценты. 

4. Размер неустойки (штрафа, пени) ограничен

Если просрочить платеж по микрокредиту, начинает начистляться неустойка, проценты растут, так как начисляются на полную стоимость долга. Однако в соответствие с 4 статьей Закона РК «О микрофинансовой деятельности», все платежи заемщика по договору о предоставлении микрокредита, включая сумму вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором о предоставлении микрокредита, за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать сумму выданного микрокредита за весь период действия договора о предоставлении микрокредита.

5. После погашения займа необходимо получить справку об отсуствии задолженности 

Закрывая микрокредит, обязательно получите справку о закрытии долга. Она будет подтверждением полностью погашенной задолженности. Это обезопасит от испорченной кредитной истории и растущих процентов и штрафов, если вдруг окажется, что на счёте осталось несколько рублей долга, например, из-за ошибки в системе.

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