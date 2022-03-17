Что нужно знать перед получением кредитной карты

Как выбрать кредитную карту и как ею пользоваться

В жизни всегда пригодится денежная подушка. Она нужна на случай непредвиденных расходов: для лечения, покупки техники и в других ситуациях. На нашем сервисе можно подобрать выгодный кредит в банке. Еще один вариант — оформление карты. Плюс — деньги всегда будут под рукой. Их можно потратить в любой момент, и если уложиться в срок, то не придется платить проценты.

Что нужно учитывать при выборе кредитной карты?

Сначала выбирайте валюту. Как правило, для кредитной карты — это тенге. Платежные системы стандартные, для повседневного использования хватит "Визы" или "МастерКард". Учитывайте тип — некоторые банки предоставляют, помимо стандартного тарифа, премиум. Это поможет сэкономить на обслуживании.

Учитывайте срок беспроцентного периода. Чем он больше, тем лучше. Однако для подтверждения платежеспособности банк может назначать минимальный платеж. Оптимальный срок беспроцентного периода — 100 дней. Это чуть больше трех месяцев.

Учитывайте процентную ставку. Даже если вы планируете погашать все в срок, всегда могут возникнуть проблемы. В этом случае нужно заранее знать, какие санкции последуют.

Если вы пользуетесь определенным типом услуг, то поищите специализированную карту. Например, за заправку на определенных АЗС или покупку авиабилетов можно получать повышенный кешбэк.

Учитывайте срок изготовления. Некоторые банки допускают оформление виртуальной карты или выдачу в день обращения. Это вариант для ситуаций, когда деньги нужны срочно. Некоторые банки рассматривают заявку несколько дней, после чего еще в течение некоторого времени изготавливают карту.

Плюсами будут:

рассрочка;

возможность снятия наличных;

бесплатное обслуживание;

кешбэк;

бесплатное СМС-информирование.

Некоторые банки предлагают бонусы за приглашение от друга. Например, ваш знакомый использует кредитную карту и может дать промокод. После активации вы и он получите бонус — денежный или иной.

После получения карты нужно придумать ПИН-код и кодовое слово. Они не должны элементарно подбираться. Например, не выбирайте дату рождения или свое имя. Придумайте сложную комбинацию цифр и слово, которое можно запомнить, но тяжело ассоциировать с вами. Например, кличка первой собаки.

Как правильно оплачивать покупки?

Кредитная карта подходит для использования в любых торговых точках. Важно, чтобы платеж совершался только юрлицу или предпринимателю. За перевод на счет физического лица будут взиматься комиссия и проценты.

Словом, кредитная карта пригодится в любых магазинах, развлекательных центрах, кафе и других местах, где есть оплата по безналичному расчету. Подойдет она и для оплаты в интернет-магазинах. Только выбирайте надежные площадки, которые подтвердили свою репутацию.

Оплата через интернет весьма простая: нужно ввести в специальную форму номер карты, срок действия, имя и фамилию держателя, а также код с обратной стороны. Для подтверждения платежа нужно ввести код — он придет в СМС или через пуш в приложении.

После активации кредитную карту можно сразу использовать для покупок. Беспроцентный период начнется с этого момента. Некоторые банки присылают на электронную почту выписку. В ней указываются расходы, сумма долга и необходимые платежи (минимальный и основной).

Если выбираете покупки в рассрочку, то они имеют ряд преимуществ перед обычным кредитом. Основной — отсутствие процентов. В этом случае банк берет небольшую комиссию и она не сравнится с возможной переплатой.

Что нужно сделать для получения кредитной карты?

Как правило, кредитные карты выдаются при минимальном количестве документов. Достаточно удостоверения личности и справки о зарплате. Некоторым банкам хватает только паспорта. Однако документ, подтверждающий доход, может увеличить размер лимита.

Иногда банки вводят возрастные ограничения. Например, кредитную карту можно получить с 21 года. Верхний предел — 70 лет. Конкретные условия зависят от политики банка. На одобрение заявки влияет кредитная история. Далеко не каждый банк согласится выдать карту, если она плохая.

Негативная кредитная история появляется в случае, если пропускать платежи, не закрывать кредиты и иметь долги другого рода. Некоторые банки не любят людей с нулевой кредитной историей, но это никогда не пишется открыто. В любом случае больше шансов на одобрение у тех, кто не имеет плохой истории.

Сам процесс выдачи крайне простой — клиент заполняет заявку. Это можно сделать онлайн. Потом банк выдает решение, и если оно положительное, то остается только дождаться изготовления карты. В банке нужно будет заполнить ряд документов — и все, можно пользоваться продуктом.

Сама кредитная карта мало чем отличается от дебетовой. Ею можно платить бесконтактным способом, а также через мобильное приложение. Однако важно соблюдать правила безопасности и никому не говорить код с обратной стороны.

Особенности использования кредитной карты

Первое, что нужно сделать — это изучить тариф. Как правило, после активации карты с баланса спишется годовой платеж. Банк устанавливает его индивидуально. Например, стоимость годового обслуживания может составлять 1000 тенге. Некоторые банки проводят акции и первый год для клиентов становится бесплатным.

Сразу посмотрите, какой беспроцентный период предоставлен. Обычно это 55-100 дней. Конкретный параметр зависит от банка и тарифа. Старайтесь всегда укладываться в рамки беспроцентного периода. Тогда не придется платить проценты.

В случае проблем вносите хотя бы минимальный платеж. Его размер тоже зависит от тарифа. Минимальный платеж служит подтверждением платежеспособности. Если он внесен в срок, то банк также считает проценты, но уже по низкой ставке.

Если вы пользуйтесь кредитной картой регулярно, то изучите предложения по получению кешбэка. Тогда за покупки будет возвращаться небольшая сумма. Она поможет сократить расходы. Кешбэк может распространяться на конкретные категории товаров или магазины. Это нужно проверять в условиях программы.

Если у кредитной карты нет возможности бесплатного снятия наличных, то не стоит это делать. Во-первых, сразу начнут начисляться проценты. Во-вторых, снимется комиссия. В-третьих, это невыгодно. Некоторые банки предоставляют возможность снятия наличных — это упрощает работу с картой.

Некоторые кредитные карты предоставляют рассрочку. В этом случае сумма разделяется на несколько месяцев или год. Тогда нужно будет платить минимальный платеж и часть рассрочки. Этот период может превышать беспроцентный, поэтому такие покупки выгодны. Условия рассрочки зависят от банка. Некоторые работают с конкретными магазинами. Еще один вариант — предоставление рассрочки на любые покупки. Тогда банк устанавливает минимальную сумму для оформления рассрочки.

При использовании кредитной карты помните, что переводы с нее — платные. К тому же сразу начнут начисляться проценты. Поэтому для переводов лучше использовать свои деньги и дебетовую карту.

Когда не стоит оформлять кредитную карту

Если вам не хватает денег на повседневные траты, то брать в долг у банка — сомнительная идея. Лучше пересмотреть свои заработки и то, на что уходят деньги. Кредитная карта должна использоваться в качестве запаса на черный день и экстренные траты.

Кредитный лимит банк устанавливает индивидуально. Иногда после какого-то времени лимит увеличивается. Например, если банк видит, что клиент добросовестно вносит платежи. Однако не стоит тратить больше, чем есть реально денег. Иначе можно не справиться с выплатами.

Кредитную карту не стоит брать людям, которые плохо контролируют свои расходы. Можно неожиданно оказаться в серьезных долгах. Важно помнить о дате платежа и вовремя вносить сумму для беспроцентного периода.

Если нужна крупная сумма, то лучше взять кредит наличными. У него дольше срок действия, но придется платить проценты. Однако можно будет погасить его досрочно и сэкономить на переплате.

Кредитная карта — удобный инструмент в грамотных руках. Это позволяет всегда иметь определенную сумму денег под рукой. Если правильно ее использовать, то можно зарабатывать на кешбэке и акциях.

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