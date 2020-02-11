Часто задаваемые вопросы по программа рефинансирования ипотечных жилищных займов(ипотечных займов). Часть 1.

Вопросы:

Ответы:

1. Возможно ли рефинансирование займа с наличием судебного акта посредством выдачи банком нового займа без заключения мирового соглашения?

Согласно подпункту 7) пункта 17 Главы 8 Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.04.2015г. №69 (с учетом изменений от 27.03.2018г. №59) (далее – Программы), рефинансирование осуществляется посредством:

выдачи банком, АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» (далее – КИК) нового займа для погашения действующего займа;

изменения банком, КИК, организацией, осуществлявшей отдельные виды банковских операций условий займа с целью приведения его в соответствие с условиями Программы;

заключения мирового соглашения в соответствии с законодательством Республики Казахстан при наличии судебного акта, вступившего в законную силу;

частичного досрочного погашения/прощения на сумму курсовой разницы валютных займов, рефинансированных в рамках Программы по официальному курсу Национального Банка Казахстана на дату рефинансирования, а также займов, рефинансированных по внутренним программам банка, КИК, Организации.

Мировое соглашение заключается на условиях, предусмотренных данным пунктом.

Согласно пунктам 9 и 10 статьи 34 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», органом, осуществляющим внутреннюю кредитную политику, является кредитный комитет банка.

Правила о внутренней кредитной политике разрабатываются в целях снижения риска при осуществлении банковских заемных операций и в том числе определяют условия предоставления кредитов физическим и юридическим лицам.

В связи с вышеизложенным способ рефинансирования займа в рамках Программы определяется банком, КИК, Организацией самостоятельно в соответствии с внутренней кредитной политикой с учетом требований законодательства РК.

2. Можно ли при рефинансировании либо после рефинансирования займа по условиям Программы осуществить перевод долга на третьих лиц путем заключения соглашения о переводе долга?

Согласно условиям Программы, рефинансирование займа осуществляется на основании заявления заемщика (одного из созаемщиков).

При соответствии займа/заемщика условиям Программы по заявлению заемщика/созаемщика/залогодателя/гаранта уполномоченный орган банка, КИК, Организации вправе рефинансировать заем на третьих лиц при наличии соглашения о переводе долга, заключенного в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 348 Гражданского кодекса РК (далее – ГК РК) перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. К форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 346 ГК РК.

Согласно пункту 1 статьи 346 ГК РК, уступка требования, основанного на сделке, совершенной в письменной (простой или нотариальной) форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

Таким образом, соглашение о переводе долга должно быть заключено между заемщиком и третьим лицом в письменной форме, на которого переводится долг заемщика.

3. Подлежит ли рефинансированию в соответствии с Разделом 2 Программы валютный ипотечный заем, рефинансированный после 18 августа 2015 года в тенге на третье лицо, в том числе на наследника.

Согласно пункту 17 Главы 8 Программы, рефинансированию подлежит:

1) ипотечный жилищный заем (ипотечный заем), полученный заемщиком в банке, полученный/обслуживающийся в КИК, Организации, в иностранной валюте до 1 января 2016 года, который на момент подачи заявления о рефинансировании займа обслуживается в иностранной валюте;

2) ипотечный жилищный заем (ипотечный заем), выданный в иностранной валюте до 1 января 2016 года, который был рефинансирован в национальную валюту в рамках Главы 4 Раздела 1 Программы по официальному курсу Национального Банка на дату рефинансирования, после 18 августа 2015 года;

3) ипотечный жилищный заем (ипотечный заем), выданный в иностранной валюте до 1 января 2016 года, который был рефинансирован в национальную валюту по внутренним программам банка, КИК, Организации после 18 августа 2015 года;

4) ипотечный жилищный заем (ипотечный заем), выданный в иностранной валюте до 1 января 2016 года, по которому вынесен судебный акт.

Учитывая, что валютный ипотечный заем, полученный заемщиком до 1 января 2016 года, рефинансирован после 18 августа 2015 года в тенге на третье лицо, в том числе с заменой залогодателя, заем не подлежит рефинансированию в рамках Раздела 2 Программы, при этом, учитывая социальную направленность Программы и в целях сохранения предмета залога (в случае если имущество принадлежало им на праве общей собственности), то третьи лица (созаемщик/гарант/залогодатель, а также супруг (супруга) заемщика, а также близкие родственники заемщика, определенные в Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье») вправе обратиться в Комиссию по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы банка, КИК, Организации в рефинансировании ипотечного жилищного займа (ипотечного займа).

Решение Комиссии о рефинансировании ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) подлежит исполнению банком, Организацией. Исполнение решения Комиссии о рефинансировании ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) не является нецелевым использованием Суммы компенсации.

4. Подлежит ли рефинансированию валютный ипотечный заем в случае, если залогодателем является юридическое лицо (за исключением индивидуальных предпринимателей).

Поскольку условия Программы не содержат требований для залогодателей, то такие займы подлежат рефинансированию в рамках Программы.

5. Подлежит ли рефинансированию валютный заем, который первоначально был обеспечен движимым имуществом, но в последующем в обеспечение было принято недвижимое имущество.

Согласно подпункту 8) пункта 17 Главы 8 Программы, рефинансированию подлежат займы, обеспеченные залогом в виде недвижимого имущества, доли в незавершенном строительством жилом здании (квартира), приобретенные заемщиком (залогодателем) по договору о долевом участии в строительстве.

Условия Программы не содержит требование к первоначальному обеспечению займа, однако, учитывая социальную направленность Программы, заем на 01.01.2018 года должен быть полностью обеспечен залогом в виде недвижимого имущества, доли в незавершенном строительством жилом здании (квартиры), приобретенной заемщиком (залогодателем) по договору о долевом участии в строительстве.

6. Является ли решение Комиссии по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы банка, КИК, Организации в рефинансировании ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) о рефинансировании займа в рамках Программы обязательным для исполнения банком, КИК, Организацией?

Согласно условиям Программы, решение Комиссии о рефинансировании ипотечного займа в рамках Раздела 1 и 2 Программы подлежит исполнению банкам, КИК, Организацией. При этом исполнение решения Комиссии не является нецелевым использованием выделенных средств, тем самым банк, КИК, Организация освобождаются от уплаты штрафа.

7. Подлежит ли рефинансированию валютный заем в рамках Раздела 2 Программы при наличии у заемщика и (или) его супруги (супруга) на праве собственности кроме жилья, находящегося в залоге, дополнительной недвижимости?

Согласно условиям Программы, при рефинансировании валютных займов, выданных до 01.01.2016 г., требование к недвижимому имуществу, выступающему обеспечением по займу, отсутствует.

8. Подлежит ли в рамках Раздела 2 Программы возмещению государственная пошлина, уплаченная при подаче искового заявления в суд по заемщикам, имеющим статус социально уязвимых слоев населения (далее – СУСН)?

Согласно внесенным постановлением Правления Национального Банка от 23.12.2019г. № 250, изменениям и дополнениям в Программу за счет средств АО «Казахстанский фонд устойчивости» подлежат возмещению банку, КИК, Организации расходы по государственной пошлине, уплаченной при подаче искового заявления в суд по заемщикам, имеющим статус СУСН в рамках Раздела 2 Программы.

По заявлению заемщика/созаемщика, не относящегося к СУСН, оплата суммы государственной пошлины, уплаченной банком, КИК, Организацией с поданного в суд искового заявления по займу заемщика осуществляется в рассрочку сроком не более 60 (шестидесяти) месяцев.

9. Когда истекает срок приема заявлений на рефинансирование валютного займа в рамках Раздела 2 Программы?

Рефинансирование ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) заемщика, выданного в иностранной валюте, осуществляется до 31 декабря 2020 года.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 17 Главы 8 Программы рефинансирование займа производится в случае подачи заемщиком/созаемщиком заявления на рефинансирование займа до 15 декабря 2020 года включительно.

10. Подлежит ли рефинансированию заем в случае, если на дату обращения заемщика по займу отсутствует задолженность по основному долгу, при этом имеется задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам), комиссиям?

Согласно условиям Программы, рефинансированию подлежит остаток основного долга ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) на дату рефинансирования.

В соответствии с требованиями Программы в целях облегчения долговой нагрузки заемщика по рефинансируемому займу банком, КИК, Организацией осуществляется прощение, в том числе задолженности по вознаграждению, комиссии, неустойке (пени, штрафу).

Таким образом, при отсутствии у заемщика задолженности по основному долгу, заем не рефинансируется. При этом в случае соответствия займа всем иным критериям Программы банку, КИК, Организации рекомендуется произвести прощение задолженности заемщика по данным суммам.

11. Коснулись ли внесенные 23 декабря 2019 года в Программу изменения и дополнения заемщиков, получивших займы в период с 2004 по 2009 годы?

Постановлением Правления Национального Банка от 23 декабря 2019 года № 250 в Программу внесены изменения и дополнения, в том числе направленные на увеличение охвата Программой заемщиков, получивших займы в период с 2004 по 2009 годы. Основные поправки связаны с:

1) увеличением подлежащего к рефинансированию остатка основного долга с 36,5 млн. тенге до 50,0 млн. тенге;

2) рефинансированием займов в тенге, находившихся на льготном периоде в 2014 г.;

3) рефинансированием займов заемщиков, в собственности которых по состоянию на 1 января 2015 г. имеется более одного земельного участка с сельскохозяйственным и иным назначением (за исключением участков с целевым назначением для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного и дачного строительства). Жилище при этом должно быть единственным на заемщика и его супругу (супруга) по состоянию на 1 января 2015 года;

4) продлением рассрочки платежа по уплате госпошлины с 3-х до 5 лет для заемщиков, не относящихся к СУСН и т.д.

12. Какой категории заемщиков в рамках Программы может быть оказана дополнительная помощь?

На дополнительную поддержку могут рассчитывать ипотечные заемщики, испытывающие трудности с обслуживанием ипотечных займов, ранее рефинансированные в рамках Программы по категории СУСН.

Также поддержка направлена на граждан, чье единственное жилище перешло на баланс банков в счет исполнения обязательств по займам. С целью возврата в собственность заемщика жилья, числящегося на балансе банка, КИК, Организации, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

Решение о применении в отношении заемщика мер дополнительной помощи банк, КИК, Организация будет принимать с учетом своей внутренней политики.

13. Куда нужно обратиться заемщику с целью получения дополнительной помощи, и какие документы необходимо предоставить для этого?

Заемщикам нужно обратиться в свой банк-кредитор. Перечень документов, которые требуются для рассмотрения вопроса оказания мер реабилитации, каждый банк определяет самостоятельно.