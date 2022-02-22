Бухгалтерия - это просто, потому что есть Payda

В Казахстане на начало 2022 года по данным Бюро Национальной Статистики насчитывается 1 463 235 Индивидуальных Предпринимателей (ИП). Из них только 10-15% осведомлены бухгалтерией.

Причина: На ведение бухгалтерии не хватают времени, знании, энергии и нужен финансовый эксперт. А также сложно разобраться в первичных документах, необходимо следить за изменениями в законе и т.д.

Последствия: Отсутствие уплаты обязательных налогов и регулярных пенсионных, социальных отчислений влекут за собой отказ в кредитовании или пособиях. Нарушение сроков сдачи налоговых декларации доводят до арестов счетов и штрафов.

Решение: Мобильное приложение PAYDA создано для решения всех проблем, упрощая жизнь предпринимателю.

О сервисе: PAYDA - сервис бухгалтерских услуг для бизнесов на упрощёнке. История разработки экосистемы PAYDA началась с 2018 года и в марте 2021 года на платформах IOS и Android для пользователей появилась бета-версия.

За последние десять месяцев ее скачали более 5 000 пользователей, что является высоким показателем. На текущий день около 1 000 предпринимателей приобретали подписку на платный Пакет услуг. Кроме того, более 2 000 ИП зарегистрировались и пользуются бесплатным Пакетом услуг.

Основные преимущества приложения:

1. Автоматизация - Ряд интеграции с государственными органами и банками второго уровня, а также другими сервисами.

2. Кадровый учет - В мобильном приложении можно принимать и увольнять сотрудников.

3. Расчет ЗП - Заработная плата и налоги по ЗП рассчитывается автоматом.

4. Оплата налогов - Обязательные платежи в бюджет отправляются с мобилки в один клик.

5. Архив документов - Бумаги и отчеты не будут лишним грузом, документы будут храниться в онлайн режиме с доступностью 24/7.

6. Сдача декларации - Формирование и отправка в Налоговый орган с мобилки за пару минут.

7. Экономия времени и ресурсов - По среднему подсчету для развития деятельности ИП у предпринимателя остается 180 часов в месяц.

География: Охват Республика Казахстан. Проект охватывает задачи Государственной программы «Цифровой Казахстан», который улучшает жизнь за счет использования цифровых технологий.

Доступно: iOS, Android

Партнеры: АО Банк ЦентрКредит, Платформа Smart Bridge, Astana Hub, Uchet.kz, VISA.

Планы: Исходя из пользовательского опыта, в декабре 2021 года вышла обновленная версия PAYDA 2.0. Начали рассматривать новые направления развития сервиса и подключать сервисы больших игроков рынка. Экосистема PAYDA расширится новыми сервисами банков второго уровня, операторов сотовой связи и сервисами образовательных услуг.