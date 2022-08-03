Более 9-ти миллиардов тенге налогов уплатила компания Qazaq Oil

Наряду с ростом объёмов продаж, увеличиваются налоговые и социальные отчисления. Так, сеть АЗС Qazaq Oil уплатила 9,2 миллиардов тенге налогов за 2021 год, рассказал генеральный директор Qazaq Oil Тулемис Шотанов. В 2019 году показатель составил всего 419,5 миллионов тенге.

Помимо роста налоговых выплат, в Qazaq Oil увеличилось количество рабочих мест. После процедуры приватизации весь персонал компании был сохранен. Кроме этого, за 3 года штатная численность увеличилась в 1,5 раза. Так, штат из 3273 человек расширился до 4604 человек. Несмотря на сложный пандемический период, средняя заработная плата сотрудников выросла на 57-65%.

Напомним, три года назад PetroRetail приватизировала сеть автозаправочных станций у группы «КазМунайГаз». После покупки национальная сеть объявила о ребрендинге. Теперь крупнейшая сеть автозаправок в Казахстане называется Qazaq Oil. Всего в активе компании 381 АЗС. На сегодня реконструировано более 180 автозаправочных станций. Кроме того, построено с нуля шесть больших заправочных комплексов на трассе Западная Европа – Западный Китай.

В целом, на ребрендинг планируется затратить 64 млрд тенге до 2023 года. В настоящее время уже инвестировано 39 млрд тенге. Ребрендинг АЗС подразумевает реконструкцию резервуарного парка, трубопроводов, топливно-раздаточных колонок, асфальто-бетонного покрытия, информационной стеллы, замену холодильников и торгового оборудования.

Отметим, новые автозаправочные станции строят в соответствии с мировыми стандартами. В результате слаженной работы, сеть АЗС Qazaq Oil вошла в ТОП-12 лучших автозаправочных станций за 2021 год по версии отраслевого журнала Superstation.pro. В рейтинг вошли АЗС Европы и постсоветского пространства. Из стран СНГ - только одна казахстанская сеть АЗС - Qazaq Oil.

Между тем, компания Qazaq Oil активно развивает франчайзинговую программу «QAZAQ OIL Partner». Партнеры компании получают возможность работать под брендом Qazaq Oil, современные стандарты обслуживания и поставки высококачественного топлива. На сегодня уже шесть автозаправочных станций успешно функционируют по данной программе. До конца текущего года планируют открыть еще 13 АЗС по франшизе.

На сегодняшний день Qazaq Oil доверяют 25% автолюбителей. Разработана бонусная система V-Life, которой активно пользуются более 500 тысяч казахстанцев. При АЗС Qazaq Oil работают Dala Market, где каждый покупатель может приобрести необходимый товар в дорогу: от автомасла до лапши быстрого приготовления. 85% товаров на полках Dala Market представлены отечественными товаропроизводителями.

Фото: Qazaq Oil