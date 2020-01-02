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В четверг, в 10:42

Безвизовые страны для казахстанцев в 2020 году

  • 365 дней - Грузия
  • 180дней - Армения
  • 90 дней - Азербайджан; Албания; Беларусь; Гаити; Колумбия; Коста-Рика; Кыргызстан; Монголия; Молдова; Намибия; Россия; Турция; Украина
  • 60дней - Самоа
  • 30дней - Аргентина; Бразилия; Индонезия; Малайзия; ОАЭ; Сент-Винсет и Гренадины; Сербия; Сейшелы; Таджикистан; Узбекистан; Филлипины; Южная Корея; Эквадор
  • 28дней - Барбадос
  • 21день - Доминика
  • 14дней - Гонконг (КНР)

Виза в Тайланд будет бесплатной до апреля 2020. Черногория — 1 месяц в летний период.

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