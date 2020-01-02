Безвизовые страны для казахстанцев в 2020 году
Список стран в которые казахстанцы могут посещать без оформления визы в 2020 году. Безвизовые страны для казахстанцев в 2020 году.
- 365 дней - Грузия
- 180дней - Армения
- 90 дней - Азербайджан; Албания; Беларусь; Гаити; Колумбия; Коста-Рика; Кыргызстан; Монголия; Молдова; Намибия; Россия; Турция; Украина
- 60дней - Самоа
- 30дней - Аргентина; Бразилия; Индонезия; Малайзия; ОАЭ; Сент-Винсет и Гренадины; Сербия; Сейшелы; Таджикистан; Узбекистан; Филлипины; Южная Корея; Эквадор
- 28дней - Барбадос
- 21день - Доминика
- 14дней - Гонконг (КНР)
Виза в Тайланд будет бесплатной до апреля 2020. Черногория — 1 месяц в летний период.
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