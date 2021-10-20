Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений

АО «Банк ЦентрКредит» является одним из первых и крупных коммерческих банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью. В нем сосредоточен широкий спектр высокотехнологичных финансовых услуг во всех регионах страны. Банк имеет клиентскую базу в 2 миллиона физических и 100 тысяч юридических лиц, а также насчитывает 19 филиалов и 123 отделения.

Тысячи счастливых семей, ставшими обладателями собственного жилья и многочисленные награды определяют лидирующие позиции Банка ЦентрКредит в сфере ипотечного кредитования.

Помимо популярной госпрограммы «7–20–25», БЦК реализует свою ипотечную программу «#Ипотека». Данное предложение является наиболее выгодным ипотечным продуктом на рынке, не привязанным к государственным программам: в нем собраны условия для широкого круга клиентов: первоначальный взнос – от 20%, процентная ставка – от 11%, ГЭСВ – от 12,1%, сумма займа – до 100 млн тенге, срок кредитования – до 15 лет! Основным преимуществом выступает отсутствие зависимости от имеющихся у потенциального заемщика ипотечных кредитов, а также возможность рассмотрения косвенных доходов, которые по каким-либо причинам не отражаются через пенсионные отчисления.

БЦК предполагает оформление займа с долевым участием, эта программа объединяет в себе выгодные условия продукта и возможность приобретения жилья по сниженной цене на этапе строительства у аккредитованных компаний.

- Мы создали максимально гибкий и доступный продукт для наших любимых клиентов. Собственное комфортное жилье – домашний очаг – один из важнейших элементов счастливой семейной жизни. Именно поэтому мы предоставляем клиентам самые удобные условия, не ограничивая их ни в чем. Будем рады видеть в стенах нашего банка каждого казахстанца и с удовольствием поздравим его с новосельем, – говорит председатель правления Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов.

В феврале 2021 года АО «Банк ЦентрКредит» стал официальным уполномоченным оператором по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ на улучшение условий жилья: накопления можно использовать на получение ипотечного жилищного займа, на частичное и полное погашение задолженности по ипотеке, а также на рефинансирование займа на недвижимость.

БЦК – клиентоориентированный банк, который четко следит за соблюдением социальной ответственности. Так, в октябре 2019 года банк запустил проект «Ипотека для военных», в рамках которого для военнослужащих установлены более лояльные кредитные правила при проведении финансового анализа с учетом суммы ежемесячных жилищных выплат, получаемых военнослужащими. Этот продукт доступен как и по государственным программам, так и по ипотечным предложениям банка.

АО «Банк ЦЕнтрКредит» идет в ногу со временем, активно внедряя цифровизацию. Потенциальному клиенту необходим лишь гаджет, чтобы рассчитать доступную ему сумму займа. На основании его кредитной истории и доходов система выдает предварительное одобрение возможной суммы займа. Получив одобренную цифру, клиент будет знать, доступна ли ему данная квартира или имеет смысл рассмотреть другие варианты.

Мечтаете о собственном жилье? Приходите в БЦК!