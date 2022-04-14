АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды

Финпирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и другие.

Вообще же современные финансовые пирамиды маскируются под что угодно. Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Активную работу финпирамиды проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.

Как работает финансовая пирамида?

Мошеннику нужно найти несколько участников и пообещать им удвоить доход. Взамен участники должны привести еще как минимум двоих, а также внести небольшой денежный взнос. В итоге суммы взносов становятся астрономические, и на этом этапе все «ломается». Мошенник покидает страну с большим кушем, а горе-инвесторы пишут заявления в правоохранительные органы, понимая, что деньги уже не вернуть. И так происходит на протяжении десятков лет во многих странах мира. Только темы для финпирамиды меняются, как и схемы обмана граждан, а принцип постоянен.

Как правило, финансовые пирамиды имеют маленький срок жизни, рано или поздно мошеннические схемы «лопаются», принося сотням людей убытки. И действительно получить вложенные в такие структуры средства практически невозможно. Организаторы пирамиды предусмотрительно выводят деньги обманутых вкладчиков, оставляя последних «у разбитого корыта».

Единственный способ обойти риски стороной – полное игнорирование финансовых пирамид. Если вам предлагают принять участие в заманчивом проекте, вложить деньги в качестве первоначального взноса, привести друзей и вдобавок гарантируют, что ваши вложения будут в целости и сохранности, ведь это не финпирамида, да к тому же в конце вы получите небывалый доход, не верьте. Эти признаки как раз и характеризируют финансовые пирамиды.

Чек-лист «Как разоблачить финпирамиду»

Итак, чтобы быть во всеоружии, Fingramota.kz составила для вас чек-лист признаков, по которым можно вычислить финансовую пирамиду:

1. Вознаграждение за приведенных клиентов Если вам обещают доплачивать за каждого приведенного в компанию клиента, это само по себе достаточное основание, чтобы не нести туда деньги и отговорить всех знакомых от такого рискованного мероприятия.

2. Гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень

Различные «инвесткомпании» гарантировать доходность не могут, законодательно это запрещено. Если кто-то гарантирует, значит, это мошенник. Все просто!

3. Отсутствие необходимых лицензий Если компания привлекает денежные вклады от населения или предлагает инвестировать на фондовых рынках, а лицензии у нее нет, то трижды подумайте, стоит ли с ней связываться. Такие организации не подконтрольны Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка, а значит, ваши права и интересы никто защитить не сможет.

4. Наличие вступительного взноса: на оформление, обучение, за акции и т.п.

Как правило, этот взнос и является основным доходом организаторов пирамиды, а также явным и характерным признаком финансовой пирамиды.

5. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов Имеющиеся имущество и активы компании при неблагоприятном исходе можно будет продать и хотя бы частично вернуть вложенные деньги. Но у финпирамид таких активов нет.

6. Агрессивная рекламная кампания

Реклама финпирамид рассчитана на быстрое привлечение большого числа клиентов и содержит только ту информацию, оглашение которой выгодно самим основателям пирамид. Естественно, риски, с которыми может столкнуться клиент такой компании, рекламодатели по понятным причинам стараются не упоминать.

7. Отсутствие точного определения деятельности организации У пирамиды нет других клиентов, кроме самих вкладчиков. Вам никогда не покажут поставщиков, к примеру, и других бизнес-партнеров. Вообще, прежде чем нести деньги в компанию, узнайте о ней как можно больше информации. Изучите отзывы, но подойдите к этому вопросу взвешенно, так как их могут оставлять и заинтересованные лица. Прочитайте все документы. Узнайте, чем конкретно занимается компания, и куда будут вложены ваши деньги. Спросите, как это можно подтвердить. Проверьте эти сведения самостоятельно. Сравните условия с другими организациями, предлагающими аналогичные услуги. Если вам говорят, что условия размещения ваших средств очень выгодные, то поинтересуйтесь у сотрудника компании, за счет чего прибыль их компании в разы выше, чем у аналогичных структур, работающих в этой сфере, и получите внятные ответы на свои вопросы. Если компания под любым предлогом отказывает в возможности получить информацию, а тем более ознакомиться с документами, наверняка получить вложенные деньги будет еще труднее.

8. Платежи принимаются только наличными деньгами

Если компания так и делает, то есть все основания не доверять этой организации, поскольку она тщательно избегает контроля за движением денежных средств.

9. Консультации только при личной встрече При личной встрече проще применить различные психологические приемы и уловки, чтобы втереться в доверие клиента и убедить его вложить деньги.

10. Призывают не раздумывать при подписании «договора»

Не принимайте поспешных решений! Попросите образец договора на руки и изучите его дома в спокойной обстановке. Если отдельные его положения вызовут у вас затруднения, постарайтесь проконсультироваться со специалистом. Посмотрите, что за документ остается у вас взамен отданных денег. Имеет ли он юридическую силу?

Заведите привычку – внимательно читать любой финансовый документ, особенно договор. Ничего не подписывайте, не разобравшись. Потом может выясниться, что деньги вы вносите в качестве благотворительного пожертвования или вступительного взноса, благодаря которому вы получили членство в сомнительном клубе. Если вам не нравится договор или отдельные его положения – не подписывайте его.

Прежде чем расстаться со своими деньгами, подумайте о том, кому вы их отдаете и на какие цели. Если в организации, которой вы хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду.

Источник: https://fingramota.kz/ru/post/chek-list-kak-razoblachit-finpiramidu