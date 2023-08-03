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03.08.2023

Аналитики банка Morgan Stanley советуют закрывать позиций в китайских акциях

Аналитики банка Morgan Stanley советуют закрывать позиций в китайских акциях

Аналитики Morgan Stanley предостерегают от оптимизма по росту китайских акций и советуют инвесторам зафиксировать прибыль на текущем ралли.

Несмотря на то, что китайские активы получили значительный импульс к росту, в основном за счет обещаний Пекина стимулировать экономическое развитие и поддержать частный сектор страны, аналитики сомневаются в долгосрочной устойчивости этого роста. Они полагают, что принимаемые меры окажут лишь фрагментарное влияние на рынок и не смогут обеспечить достаточную поддержку для дальнейшего роста котировок.


 

Помимо этого, аналитики обращают внимание на несколько ключевых проблем, которые могут повлиять на динамику китайского рынка. Одна из них – это вопросы местного самоуправления и проблема безработицы. Несмотря на более "голубиные" сигналы, которые были посланы после июльского заседания Политбюро, инвесторы все еще не уверены в дальнейших перспективах рынка.


 

Чтобы привлечь долгосрочные инвестиции в китайский рынок, необходимо решить не только текущие проблемы, но и другие важные вопросы, включая проблемный сектор недвижимости и отношения с США. Особое значение имеет динамика корпоративной прибыли, которая может существенно повлиять на решение инвесторов.


 

Аналитики считают, что хорошей точкой входа на рынок может стать начало октября. В это время партийные чиновники могут объявить о новых реформах, и ожидаемое снижение корпоративных прибылей уже будет в значительной мере заложено в ценах акций.


 

В декабре прошлого года, во время восстановления роста китайских акций после отказа от политики "нулевой терпимости" к COVID-19, Morgan Stanley повысил их рейтинг до "избыточный вес". Однако в июне текущего года аналитики снизили прогнозы по основным биржевым индексам, таким как MSCI China и Hang Seng China Enterprises, указывая на более медленное восстановление корпоративной прибыли, слабость юаня и геополитическую неопределенность. Прогнозы по MSCI China на июнь 2024 года были снижены с 80 до 70 пунктов, а по Hang Seng China Enterprises – с 8250 до 7320 пунктов. Последний прогноз предполагает рост на 9% от текущих уровней. Однако к акциям материкового Китая аналитики были более оптимистичны, установив таргет по индексу CSI 300 на уровне 4620 пунктов, что примерно на 15% выше текущих значений.


 

В целом, глобальный рынок акций показал рекордный рост за последние 14 лет с начала текущего года, однако инвесторам следует тщательно рассматривать свои инвестиционные стратегии и учитывать возможные риски, связанные с китайским рынком.

Фото; Michael Lawrence / Getty Images 

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